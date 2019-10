سامسونگ مشکل حسگر اثر انگشت گلکسی اس ۱۰ را برطرف کرد

انتشار گزارش‌های مربوط به مشکل حسگر اثر انگشت جدیدترین گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ سروصدای زیادی را ایجاد کرده است. این مشکل باعث می‌شود حسگر مربوطه اثر انگشت نفرات مختلف را تایید کند. سامسونگ هم به‌سرعت به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری برای حل این مشکل ارائه می‌کند. حالا طبق جدیدترین خبرهای منتشر شده، این آپدیت آماده است و در کره جنوبی عرضه شده و تا ساعاتی دیگر برای کاربران ساکن دیگر کشورها هم ارائه می‌شود. تقریبا تمام گوشی‌های خانواده گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ این به‌روزرسانی را دریافت خواهند کرد.

مشکل امنیتی حسگر اثر انگشت گوشی‌های سامسونگ مربوط به برخی از محافظ‌های نمایشگر است و در این میان گلکسی اس ۱۰ ای از آنجایی که فاقد حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است، چنین مشکلی ندارد ولی برای گلکسی اس ۱۰، اس ۱۰ پلاس، نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس این باگ دیده می‌شود. در این گوشی‌ها، حسگر اثر انگشت به جای اسکن اثر انگشت موردنظر، بافت این محافظ‌های نمایشگر را اسکن می‌کند. بنابراین هر کسی می‌تواند انگشت خود را بر روی نمایشگر قرار دهد و گوشی شما را آنلاک کند.

اگر از گلکسی اس ۱۰ یا گلکسی نوت ۱۰ استفاده می‌کنید، بهترین کاری که فعلا می‌توانید انجام دهید این است که محافظ نمایشگر را جدا کنید و اثر انگشت خود را بار دیگر در گوشی ثبت کنید؛ بعد از دریافت آپدیت هم بهتر است یک بار دیگر اثر انگشت خود را ثبت کنید. اگرچه سامسونگ اعلام کرده تا ساعاتی دیگر به‌روزرسانی مذکور برای تمام کاربران ارائه می‌شود، ولی شاید در برخی کشورها این ارائه کمی بیشتر طول بکشد. در هر صورت امیدواریم این آپدیت بتواند به‌طور کامل مشکل مذکور را برطرف کند.

