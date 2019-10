با خبرها و شایعاتی که پیرامون محصولات جدید اپل به گوش می‌رسد، به نظر می‌رسد سال آینده برای این شرکت شروع تحول و تغییرات جدیدی خواهد بود که می‌تواند آن را در مسیر رسیدن به اهداف خود یاری رساند.

در تاریخ ۲۱ اکتبر سال جاری، وب‌سایت بلومبرگ مدعی شد اپل می‌خواهد هدست واقعیت افزوده خود را سال آینده روانه بازار کند. این گفته با پیش‌بینی مینگ چی کو، تحلیل‌گر نام‌آشنای اپل، که گفته بود هدست واقعیت مجازی اپل در نیمه اول سال ۲۰۲۰ روانه بازار می‌شود نیز مطابقت دارد. هدستی که به راحتی با آیپد و آیفون همگام‌سازی می‌شود تا پیامک ارسال کند و یا حتی از نقشه و بازی‌ها نیز پشتیبانی کند.

گزارشات نیز حاکی از آن است اپل قصد توسعه یک اپ استور اختصاصی برای این هدست واقعیت افزوده دارد تا توسعه دهندگان بتوانند برنامه‌های مد نظر خود را برای آن طراحی کنند. این اولین محصولی نخواهد بود که بعد از آیفون‌ها از اپ استور اختصاصی خود بهره‌مند می‌شود. چرا که پیشتر شاهد اختصاص اپ استور برای ساعت‌های هوشمند و تلویزیون این شرکت نیز بودیم.

اما جدا از هدست واقعیت مجازی، چه چیز دیگری وجود دارد که می‌تواند اپل را در سال ۲۰۲۰ به یکی از موفق‌ترین شرکت‌های موجود در بین رقبای سرسخت بدل کند؟

بیشتر بخوانید: بررسی آیفون ۱۱ پرو مکس؛ اپل باز می‌گردد

قابلیت‌های پیشرفته و جدید برای اپل واچ و آیفون

همه ساله اپل به همراه گوشی‌های آیفون، از پردازنده‌های جدید بکار رفته در آن‌ها نیز رونمایی می‌کند. پردازنده‌هایی که معمولا با فاصله زیادی از جدیدترین و بهترین پردازنده‌های موجود در بازار در صدر قرار می‌گیرند و به عبارتی تنها رقیب آن‌ها، معمولا پردازنده سال قبل خود اپل است!

سال ۲۰۲۰ مسلما شاهد پردازنده‌ای قوی‌تر و جدیدتر خواهد بود که قلب تپنده آیفون‌ها را تشکیل می‌دهد. سوای پردازنده که معمولا انتظاری جز صدرنشینی آن نداریم، اپل ممکن است از یک سنسور تشخیص بایومتریک نیز در گوشی‌های آینده خود استفاده کند تا پا به پای پرچم‌دار آینده سامسونگ یعنی گلکسی اس ۱۱ که گفته می‌شود از این سنسور بهره می‌برد پیش برود.

مینگ چی کو نیز در ماه جولای گفته بود آیفون‌های جدید نه تنها به یک سنسور سه‌بعدی زمان پرواز مجهز می‌شوند، بلکه از اینترنت نسل ۵ نیز پشتیبانی می‌کنند. البته این گفته مینگ چی کو بسیار منطقی است. چرا که تمام رقبای اپل در حال حاضر حداقل یک نماینده ۵G در بین محصولات خود دارند و بعید به نظر می‌رسد اپل باز هم هر سه مدل از (یا بیشتر) گوشی‌های آینده خود را بدون قابلیت ۵G روانه بازار کند.

مهمان ویژه سال ۲۰۲۰ هم به گفته مینگ چی کو، آیفون SE 2 خواهد بود که به احتمال زیاد ساختار جدیدی را در طراحی آنتن‌های خود شاهد خواهند بود. گفته می‌شود در طراحی آنتن این گوشی از پلیمر کریستال مایع استفاده خواهد شد.

در مورد ساعت‌های هوشمند این شرکت هم خبری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه بالاخره قابلیت Sleep Tracker به اپل واچ‌های سری ۵ راه خواهد یافت. البته این برنامه در غالب برنامه‌های شخص ثالث برای اپل واچ در دسترس قرار دارد. اما اینکه یک برنامه به صورت پیش فرض در ساعت وجود داشته باشد می‌تواند جذابیت بیشتری برای آن داشته باشد.

بیشتر بخوانید: آیفون‌های ۲۰۲۰ احتمالا مجهز به بریدگی نمایشگر کوچک‌تری هستند

جایگزینی پردازنده‌های اینتل با پردازنده‌های ARM

سال آینده برای مک‌های اپل، سالی با پردازنده‌های جدید خواهد بود. به گزارش وب‌سایت بلومبرگ،‌ مک‌های سال آینده احتمالا با پردازنده‌های سفارشی راهی بازار خواهند شد که هم از مصرف بهینه‌ای برخوردارند و هم قدرت بالایی در انجام فعالیت‌های پردازشی سنگین دارند.

اینتل هم اوایل امسال اعلام کرده بود اپل به احتمال زیاد به سوی پردازنده‌هایی مبتنی بر ARM خواهد رفت. البته برای این کار دلایل خوبی نیز وجود دارد. اول اینکه هدف مهم اپل، ارتباط نزدیک به هم تمام محصولاتش است. از آیفون و آیپد گرفته تا مک و به طور کلی هر وسیله‌ای که از سیستم‌عامل iOS استفاده می‌کند. در سال ۲۰۲۱ احتمالا توسعه‌دهندگان می‌توانند همه برنامه‌‌های آیفون، آیپد و مک را به صورت یکپارچه در یک برنامه تحت عنوان single binary جمع کنند. این قابلیت به اپ استور این امکان را می‌دهد تا به یک منبع واحد برای تمام دستگاه‌های اپل ایفای نقش کند.

از طرفی اینتل با مشکل کمبود پردازنده مواجه شده و خب این مسئله نمی‌تواند باعث شود اپل عرضه مک‌های خود را با تاخیر مواجه کند. بنابراین جایگزینی پردازنده‌های ARM با پردازنده‌های اینتل می‌تواند یک اتفاق تقریبا قطعی در سال پیش رو باشد.

برنامه‌ ادوبی ایلاستریتر (Adobe Illustrator) برای آیپدها

در گزارشی دیگر، بلومبرگ مدعی شد ادوبی قصد دارد نسخه کامل برنامه طراحی ایلاستریتر را به همراه فتوشاپ که در حال حاضر به صورت بتا در دسترس کاربران iOS قرار دارد، در سال ۲۰۲۰ برای آیپدها عرضه کند. احتمالا در رویداد دوم نوامبر ادوبی در کنفرانس مکس ۲۰۱۹، به این اتفاق اشاره خواهد شد.

همکاری اپل و ادوبی یک مزیت برای هر دو شرکت محسوب می‌شود. از طرفی محصولات گروه Creative Cloud ادوبی با افزایش چشمگیر کاربر مواجه خواهد شد. اپل هم می‌تواند با این نرم‌افزارها کاربرد آیپدهای خود را بیش از پیش گسترش دهد و آن‌ها را بیشتر به یک لپ تاپ نزدیک کند. لازم به ذکر است ماه گذشته آدوبی برنامه طراحی و نقاشی Fresco را برای آیپدها عرضه کرد.

بیشتر بخوانید: ۶ ویژگی مورد انتظار از نسل بعدی

به طور کلی اپل در سال ۲۰۲۰ سال بسیار سخت و البته امیدوارانه‌ای را پیش رو دارد. یک هفته قبل این شرکت توانست مایکروسافت را که عنوان ارزش‌مندترین شرکت در شاخص S&P 500 را در اختیار داشت پشت سر بگذارد.

از طرفی فروش بسیار خوب آیفون ۱۱ باعث شد ارزش سهام این شرکت در طی سال‌های اخیر به بالاترین میزان خود برسد و اکنون ارزش هر سهم آن از ۲۳۳.۴۷ دلار ماه اکتبر سال گذشته به ۲۳۴ دلار رسیده! این افزایش ارزش سهام در سال آینده با معرفی آیفون SE 2 با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G‌، آیپد‌ها و کامپیوترهای قدرتمند و البته کمی ارزان‌تر، می‌تواند بیشتر از این هم باشد.

بیشتر بخوانید: آیفون SE 2 در زمینه‌ی آنتن از ساختار جدیدی بهره می‌برد

منبع: marketrealist

The post چرا سال ۲۰۲۰ برای شرکت اپل سال ویژه‌ای خواهد بود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala