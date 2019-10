از زمان عرضه اولین گوشی پیکسل، استراتژی گوگل روشن بود: تا آنجایی که امکان دارد کاربران آیفون برای مهاجرت به گوشی‌های پیکسل ترغیب شوند. چنین رویکردی را از همان نخستین تبلیغات گوشی‌های پیکسل می‌توان دید. همین حالا هم این رویکرد گوگل همچنان مشهود است و این شرکت در وهله اول بیش از تمرکز بر کاربران اکوسیستم اندروید، می‌خواهد توجه کاربران iOS را جلب کند.

اما با توجه به نقد و بررسی‌های منتشر شده مربوط به پیکسل ۴ که در آن‌ها ضعف‌های مختلف این گوشی‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند، باید این بحث را مطرح کنیم که آیا گوگل باید استراتژی خود را تغییر دهد؟

شواهد موجود

گوشی‌های پیکسل هیچ‌وقت قرار نبوده از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری بهترین باشند. حتی گوشی‌های نکسوس هم این‌گونه بودند. چنین نکته‌ای برای افرادی که می‌خواهند گوشی اندرویدی جدیدی را خریداری کنند اهمیت زیادی دارد. شما گوشی گوگل را به دلیل تجربه کاربری که ارائه می‌دهد می‌خرید، نه به خاطر داشتن بهترین مشخصات سخت‌افزاری.

با مقایسه پیکسل ۴ با مواردی مانند گلکسی نوت ۱۰ پلاس، هواوی میت ۳۰ پرو و حتی گوشی ارزان‌تر وان‌پلاس ۷T، می‌بینید که تمام آن‌ها از لحاظ ویژگی‌های سخت‌افزاری نسبت به گوشی گوگل حرف بیشتری برای گفتن دارند. به‌عنوان مثال ظرفیت پایین باتری پیکسل ۴، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه پایه، برای یک پرچم‌دار اندرویدی در سال ۲۰۱۹ اصلا موارد قابل توجهی نیستند. بسیاری از کاربران به این موارد اهمیت می‌دهند و به همین خاطر احتمالا پیکسل ۴ را نمی‌خرند. اما باید بگوییم که احتمالا بیشتر کاربرانی که جامعه هدف گوگل هستند، به این ارقام اهمیت چندانی نمی‌دهند. این افراد به دنبال تجربه کاربری مناسبی هستند و پیکسل ۴ (در بیشتر موارد) در این زمینه عملکرد خیلی خوبی دارد.

عملکرد گوگل به‌گونه‌ای است که گویا می‌خواهد پیکسل ۴ به‌عنوان آیفونِ دنیای اندروید مطرح شود. تجربه نرم‌افزاری روان، دوربین‌های فوق‌العاده و فقدان اپلیکیشن‌های سنگین بی‌مصرف از مواردی هستند که نقطه قوت گوشی‌های پیکسل محسوب می‌شوند. افرادی که می‌خواهند از آیفون مهاجرت کنند، به دنبال گوشی هوشمندی هستند که از نظر تجربه کاربری بیشترین شباهت را به آیفون داشته باشد. پیکسل ۴ در زمینه‌ی ژست‌های حرکتی بسیار بهتر شده و در این زمینه تا حد زیادی مشابه آیفون است و در ضمن در مورد سیستم تشخیص چهره هم عملکرد سریع و ایمنی دارد.

بسیاری از کاربران، به دنبال دستیابی به تجربه کاربری خوبی هستند و برای این افراد اعداد بر روی کاغذ اهمیت چندان زیادی ندارد. به همین خاطر اپل در مراسم رونمایی از آیفون‌ها، به حافظه رم و ظرفیت باتری اشاره نمی‌کند. در این مراسم می‌گویند «این سریع‌ترین آیفونی است که تا حالا ساخته شده» یا مثلا می‌شنویم «باتری این آیفون یک روز کامل دوام می‌آورد». اگر اپل در این مراسم به ظرفیت حافظه رم اشاره کند، خیلی سریع موضوع مربوط به مقایسه حافظه رم این گوشی با پرچم‌داران اندرویدی در ذهن مخاطبین شکل می‌گیرد. آیا می‌دانستید آیفون ۱۱ پرو فقط از ۴ گیگابایت حافظه رم استفاده می‌کند؟ این یعنی حافظه رم این گوشی نصف حافظه رم گلکسی نوت ۱۰ است ولی آیفون ۱۱ پرو اگر سریع‌ترین گوشی موجود در بازار نباشد، یکی از سریع‌ترین گوشی‌ها محسوب می‌شود. اگر اپل در مراسم معرفی این موضوع را مطرح می‌کرد، خیلی سریع در فضای اینترنت موضوع مقایسه حافظه رم این گوشی با گوشی‌های دیگر سروصدای زیادی راه می‌انداخت.

تکرار رویکرد اپل اما در قبال اندروید

چنین راهبردی چندان غیرمنطقی نیست. اپل در بازار آمریکا از نظر فروش گوشی‌های هوشمند حرف اول را می‌زند و گوگل هم برای دستیابی به موفقیت در این بازار می‌خواهد استراتژی اپل را شبیه‌سازی کند. اما آیا چنین حرکتی درست است؟ برای بسیاری از کاربران اکوسیستم اندروید، صرفا مشخصات سخت‌افزاری اهمیت بسیار زیادی دارد. عرضه یک گوشی اندرویدی که می‌خواهد مطیع این روند نباشد و در عین حال با بهترین بهترین‌ها رقابت کند، به این راحتی‌ها نمی‌تواند نظر کاربران اندروید را جلب کند. گوگل به منظور متقاعد کردن کاربران اندروید و iOS برای خرید گوشی‌های پیکسل، در حال مبارزه در نبردی بسیار دشوار است. از طرفی کاربران iOS بیشتر به نوع خاصی از تجربه کاربری عادت کرده‌اند و از طرف دیگر کاربران اندروید همواره خواستار ارائه بهترین مشخصات سخت‌افزاری هستند و گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس ۷T پرو و گلکسی اس ۱۰ پلاس به‌خوبی می‌تواند نظر آن‌ها را جلب کند.

آیا لزومی برای تغییر استراتژی وجود دارد؟

در گوشی‌های پیکسل مشکلات بزرگ و جدی دیده نمی‌شود اما باید این حقیقت را هم مطرح کنیم که پیکسل ۳ فروش قابل توجهی نداشته و بخش سخت‌افزاری گوگل تنها بعد از عرضه پیکسل ۳a توانست به سود قابل توجهی دست پیدا کند. تغییر استراتژی گوگل شاید بتواند فواید زیادی برای بخش سخت‌افزاری این شرکت داشته باشد و در ضمن نباید این موضوع را هم فراموش کنیم که پیکسل ۴ ارتقای قابل توجهی نسبت به نسل قبلی محسوب نمی‌شود. شاید گوگل باید استراتژی خود را تغییر دهد و غیر از دوربین‌های عالی و تجربه نرم‌افزاری روان، کاری کند که کاربران برای خرید گوشی‌های پیکسل دلایل بیشتری داشته باشند.

در این میان، نباید فراموش کنیم که کاربران می‌توانند گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس ۷T یا آیفون ۱۱ را با قیمت پایین‌تر از پیکسل ۴ خریداری کنند. به همین خاطر، یکی از استراتژی‌های جدید می‌تواند این باشد که گوگل با پایین آوردن قیمت و فدا کردن برخی از مشخصه‌ها، جذابیت گوشی‌های پیکسل را دو چندان کند. یا اینکه مانند گوشی‌های وان‌پلاس سعی کند ویژگی‌های مهمی را فدا نکند و در عین حال قیمت را کاهش دهد. در مورد گوشی‌های نکسوس، شاهد بهره‌گیری از چنین رویکردی بوده‌ایم. با این کار، پیکسل ۵ می‌تواند به رقیب مستقیم پرچم‌داران وان‌پلاس و مدل ارزان‌قیمت آیفون تبدیل شود. چنین ایده‌ای چندان بد نیست و در ضمن می‌دانیم که کاربران زیادی به پیکسل‌های مقرون به صرفه علاقه دارند.

یا یک رویکرد دیگر می‌تواند توجه زیاد به ویژگی‌های سخت‌افزاری برای رقابت مستقیم با گوشی‌هایی مانند گلکسی نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو باشد. با این کار، گوگل با عرضه پیکسل مبتنی بر قیمت پایه حدود ۱۰۰۰ دلاری، باید از بهترین ویژگی‌ها استفاده کند و باتری بزرگ‌تر و دوربین اولترا واید و دیگر مشخصه‌های جذاب را تعبیه کند.

گوگل می‌خواهد با عملکرد کج‌دار و مریز مورد توجه دو دسته از کاربران قرار بگیرد. اگر می‌خواهد برای جلب توجه کاربران آیفون رویکرد مینیمالی داشته باشد، در برابر رقبای اندرویدی به چشم نمی‌آید. اگر هم مانند دیگر پرچم‌داران اندرویدی انواع و اقسام ویژگی‌های جدید را ارائه کند، سادگی موردنظر کاربران آیفون را از دست می‌دهد.

به نظر می‌رسد در این زمینه حد وسطی وجود ندارد. تمرکز بر یک بخش، منجر به از خود راندن کاربران بخش دیگر می‌شود و بالعکس. برای بررسی آمار فروش پیکسل ۴ باید منتظر انتشار گزارش عملکرد مالی گوگل بمانیم ولی روی هم رفته احتمالا این گوشی هم نمی‌تواند فروش قابل توجهی داشته باشد. شاید پیکسل ۴a بتواند درآمد بالایی به ارمغان بیاورد، ولی گوشی‌های پرچم‌دار پیکسل ۴ احتمالا نمی‌توانند چنین موفقیتی را کسب کنند.

آیا آیفونِ اکوسیستم اندروید می‌تواند به موفقیت برسد؟ گوگل که چنین نظری دارد و پیکسل ۴ نزدیک‌ترین گجت به چنین مفهومی است. اما معلوم نیست گوگل تا چه زمانی می‌تواند این رویکرد را ادامه دهد.

