از مدت‌ها قبل اعلام شده بود که هواوی برای کاهش وابستگی به اندروید، قصد دارد سیستم عامل اختصاصی خود را توسعه دهد؛ با شروع جنگ تجاری آمریکا و چین و تحریم این شرکت توسط دولت ترامپ، هواوی با جدیت بیشتری پروژه سیستم عامل خود را دنبال کرد. در نهایت چینی‌ها در ماه‌های گذشته از سیستم عاملی با نام HarmonyOS رونمایی کردند و مدعی شدند که هارمونی می‌تواند دستگاه‌های مختلفی اعم از گوشی هوشمند، تبلت و لپ‌تاپ تا تلویزیون‌های هوشمند و اینترنت اشیا را پشتیبانی کند.

تا کنون از مدیران ارشد هواوی درباره این سیستم عامل نظرات متفاوتی را شنیده‌ایم؛ برخی آن را جایگزین اندروید می‌دانند و برخی دیگر از آن به عنوان یک پروژه مستقل یاد می‌کنند که قرار نیست اندروید را از اکوسیستم این شرکت کنار بزند. اما به تازگی یکی از مدیران ارشد این شرکت اعلام کرده است که سیستم عامل هارمونی که قرار بود به‌جای اندروید در گوشی‌های هواوی به کار گرفته شود، ممکن است تا چند سال دیگر آماده نشود.

جوی‌ تان، نایب رئیس بخش روابط عمومی هواوی در آمریکا، در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز به این موضوع اعتراف کرده است. پس از این که از تان پرسیده شد که آیا توسعه سیستم عامل هارمونی چند سال به‌طول می‌انجامد، او گفت:

بله. ما باید راه‌حل‌های جایگزینی را برای آن اکوسیستم (اندروید) بیابیم، اما ساخت آن چند سال طول می‌کشد. کاربران بسیاری در اروپا و آسیای شرقی وجود دارند که از اندروید استفاده می‌کنند و بسیار به اپلیکیشن‌های گوگل که روی گوشی‌های اندرویدی است، عادت کرده‌اند.

نظرات او با ریچارد یو، مدیر بخش مشتریان هواوی، کاملا در تضاد است.. پیش از این، آقای یو در اظهارات خود درباره هارمونی گفته بود که این سیستم عامل در اوایل سال ۲۰۲۰ برای عرضه آماده خواهد شد، یعنی تنها چند ماه دیگر تا عرضه آن فاصله داریم.

کمپانی چینی در ماه‌های گذشته با تحریم‌های دولت آمریکا مواجه شده است. دولت دونالد ترامپ، این شرکت را به عنوان یک تهدید برای امنیت ملی خود قلمداد می‌کند و مدعی است که تولیدات هواوی به ابزارهایی برای این شرکت تبدیل شده‌اند تا به نیابت از دولت چین، از مشتریان و کاربران خود جاسوسی کند. این کمپانی در ماه مه در فهرست سیاه دولت آمریکا قرار گرفت و شرکای آمریکایی‌اش از همکاری با او منع شدند و فقط برخی از آن‌ها با مجوز دولت توانستند به صورت محدودتر از گذشته به همکاری خود با هواوی ادامه دهند.

در نتیجه این تحریم‌ها، پرچم‌داران خانواده میت ۳۰ بدون اپلیکیشن‌های گوگل و سرویس‌های گوگل پلی راهی بازار شدند. این گوشی‌ها از نسخه منبع باز اندروید استفاده می‌کنند ولی گوشی‌های قدیمی‌تر هواوی همچنان به سرویس‌های گوگل دسترسی دارند.

تحلیل‌گران بزرگ نیز با ادعای جوی تان موافق هستند. توماس هاسون، نایب رئیس و تحلیل‌گر اصلی بازار در سازمان Forrester معتقد است که ارائه یک جایگزین برای اندروید از سوی هواوی زمان‌بر خواهد بود. نه تنها توسعه نسخه‌ای از سیستم عامل هارمونی که با گوشی‌های هوشمند سازگاری داشته باشد به زمان نیاز دارد، بلکه توسعه یک اکوسیستم قابل رقابت از اسوی این برند و شرکای توسعه دهنده‌اش نیز چندان ساده نخواهد بود.

او از تاخیر به وجود آمده در توسعه سیستم عامل هارمونی به عنوان نتیجه مستقیم جنگ تجاری چین و آمریکا یاد کرد و در ادامه افزود که هرگونه تاخیری در عرضه هارمونی می‌تواند فروشندگان را از فروش خانواده میت ۳۰ باز دارد:

اگر کاربران نتوانند به راحتی به اپلیکیشن‌های دلخواه خود، مانند فیس‌بوک، واتسپ، اینستاگرام، یوتیوب، اسنپ‌چت، گوگل مپ و بسیاری از اپلیکیشن‌های دیگر دسترسی داشته باشند؛ حتی ممکن است فروشندگان در کشورهای اروپایی درباره شانس (موفقیت) عرضه این دستگاه‌ها دچار تردید شوند.

