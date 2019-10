تیم کوک، مدیر عامل اپل، به تازگی به سمت ریاست هیئت مشاوران یکی از دانشگاه‌های برتر چین منصوب شد. این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که شرکت تحت امر کوک به اتهام همراهی با سانسورهای دولت چین، به دقت تحت نظارت است.

نخستین بار، South China Morning Post در گزارش خود به این موضوع پرداخت که طبق اعلام دانشگاه سینگ‌هوا در چین، تیم کوک به عنوان رئیس هیئت مشاوران دانشکده اقتصاد و مدیریت این دانشگاه منصوب شده است و به مدت سه سال عهده‌دار این سمت خواهد بود.

خلاصه نشست مدیران این دانشگاه در ۱۸ اکتبر جاری به این موضوع اشاره می‌کند که خود کوک نیز در این مراسم که معارفه او را نیز شامل می‌شده است، حضور داشت و به سخنرانی پرداخت. متن زیر برگفته از نسخه ترجمه شده نشریه این دانشگاه است:

رئیس جدید هیئت مشاوران، مدیر عامل اپل، تیم کوک در سخنرانی خود گفت که متعهد می‌شود در طول سه‌ سال آینده، با همه اعضا همکاری داشته باشند تا برای ساخت یک دانشکده اقتصاد و مدیریت در کلاس جهانی، سطح توسعه این مرکز را ارتقا دهند.

البته کوک تنها مدیر عامل حاضر در سیلیکون ولی نیست که به عضویت هیئت مشاوران این دانشکده درآمده است. در فهرست هیئت مشاوران نام‌های آشنایی همچون مارک زاکربرگ (بنیان‌گذار و مدیر عامل فیس‌بوک) و ساتیا نادلا (مدیر عامل مایکروسافت) نیز دیده می‌شوند. جیمی دیمون، مدیر عامل جی‌پی مورگان و جک ما، بنیان‌گذار علی‌بابا نیز از مشاوران این دانشکده هستند. طبق گزارش South China Morning Post، عضویت در هیئت رئیسه به مدیران رده بالای غربی امکان دسترسی به افراد و سیاست‌مداران تاثیر گذار در تجارت چین را می‌دهد.

اما اعطای این پست مدیریتی به کوک با انتقادات گسترده علیه اپل هم‌زمان شده است.

در اوایل ماه جاری میلادی، به دلیل حذف یک اپلیکیشن به نام HKMap.live از اپ استور که امکان ردیابی حرکات پلیس را برای معترضین هنگ‌کنگی فراهم می‌کرد؛ انتقادهای بسیاری متوجه اپل و شخص تیم کوک شده است. توسعه دهندگان این اپ از حذف اپلیکیشن خود به عنوان یک سانسور سیاسی یاد کرده‌اند، اما کوک می‌گوید که این اپ امکان قانون‌شکنی توسط معترضان را فراهم می‌کرد.

تیم کوک در یادداشت خود به کارمندان اپل که توسط بلومبرگ رسانه‌ای شد، به توجیه تصمیم خود درباره اپلیکیشن مذکور پرداخت و گفت که معترضان با کینه توزی از این اپ استفاده می‌کردند «تا افسران پلیس را به صورت انفرادی مورد خشونت قرار دهند» و «در مکان‌هایی که پلیس حضور نداشت، افراد و اموال را طعمه اهداف خود کنند». او می‌گوید که «اطلاعات موثقی» از اداره امنیت سایبری و جرائم تکنولوژی هنگ‌کنگ و همچنین ساکنین این منطقه دریافت کرده است که نشان می‌دهند این اپ برای چنین اهدافی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

با این حال، دیدگاه شخصیت‌های مردمی بسیاری از فعالان سیاسی درباره نظرات کوک مثبت نیست. هفته گذشته، یک گروه دو حزبی هفت نفره متشکل از الکساندریا اوکازیو کورتز (نماینده دموکرات) و مارکو رابیو (سناتور جمهوری‌خواه)، در نامه‌ای سرگشاده، اعتراض خود را به اطلاع تیم کوک رساندند.

علاوه بر این موضوع، اپل نیز مدتی است که در وابستگی خود به چین برای تولید مهم‌ترین محصولاتش در خاک این کشور، تجدید نظر کرده است. دولت ترامپ در میانه یک جنگ تجاری تمام عیار با چین است که محصولات وارداتی از این کشور را مشمول تعرفه‌های سنگین می‌کند. در این بین برخی محصولات مهم اپل مانند ایرپادز و اپل واچ که در چین تولید می‌شوند نیز از این تعرفه‌ها در امان نیستند.

در نتیحه این تعرفه‌ها، اپل تولید گوشی ارزان قیمت خود، آیفون XR را در هند آغاز کرده است و محصولات تولیدی را در بازار همین کشور به فروش می‌رساند. همچنین، گفته می‌شود کوپرتینویی‌ها بخشی از تولیدات سخت افزاری خود را از چین به ویتنام منتقل کرده‌اند.

اما در همین زمان، این شرکت سود سرشاری از فروش در چین به دست می‌آورد. طبق گزارش‌های مالی اپل در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، حدود ۱۶ درصد از سود ۹.۱ میلیارد دلاری اپل از بازار چین بوده است.

