شرکت RED پروژه ساخت نسل دوم گوشی هیدروژن را منتفی کرد

پروژه بلندپروازانه شرکت «رد» (RED) موسوم به هیدروژن بعد از عرضه فقط یک گوشی به پایان راه خود رسیده است. بنیان‌گذار این شرکت اعلام کرد از آنجایی که او به دلیل مشکلات مربوط به سلامتی قرار است این شرکت را ترک کند، پروژه مذکور هم به‌طور کامل کنار گذاشته می‌شود.

گوشی رد هیدروژن ۱۲۹۵ دلاری اولین گوشی هوشمندی بود که از طرف این کمپانی فعال در ساخت دوربین‌های فیلمبرداری رده‌بالا، در سال ۲۰۱۷ معرفی شد. این شرکت وعده داده بود که گوشی مذکور از نمایشگر هولوگرافیک، سیستم دوربین فوق‌العاده و طراحی ماژولار بهره می‌برد. اما بعد از چند بار تعویق در تاریخ عرضه، این گوشی در اکتبر ۲۰۱۸ عرضه و با استقبال سردی مواجه شد.

وعده ارائه‌ی ماژول‌های مختلف هیچوقت عملی نشد و بنیان‌گذار این شرکت در ماه مارس اعلام کرد که تغییرات بزرگی برای پروژه هیدروژن در راه است. به جای یک ماژول برای هیدروژن وان، این کمپانی اعلام کرد که مشغول توسعه‌ی نسخه‌ای از این گوشی است که از دوربین حرفه‌ای ساخته شده توسط تیم این شرکت بهره می‌برد؛ این در حالی است که هیدروژن وان از قطعات مرسوم دوربین‌های دیگر گوشی‌ها بهره می‌برد. در ضمن شرکت رد قیمت این گوشی را به نصف خود یعنی ۶۴۵ دلار رساند که به‌نظر می‌رسد چنین تخفیفی برای فروش آخرین مدل‌های موجود در انبار بوده است.

طبق اظهارات بنیان‌گذار شرکت رد، او بدون نام بردن از کمپانی چینی مذکور، آن شرکت را مسئول کیفیت پایین ساخت این گوشی می‌داند. او همچنین اشاره کرده بود که ظاهرا برای نسل دوم این گوشی، همه چیز تقریبا از صفر آغاز شده و قرار است با یک شرکت جدید برای ساخت همکاری داشته باشند. اما بر اساس بیانیه منتشر شده، نسل دوم گوشی هیدروژن حداقل با این برند روانه‌ی بازار نخواهد شد.

در این میان، کاربرانی که نخستین گوشی این شرکت را خریداری کرده‌اند، رها نخواهند شد و پشتیبانی از گوشی مذکور ادامه پیدا می‌کند. در هر صورت این پایان ناامیدکننده‌ای برای پروژه بلندپروازانه است که برخی امیدوار بودند نسل دوم آن از لحاظ نوآوری بتواند حرف زیادی برای گفتن داشته باشد.

