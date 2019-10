سایت iFixit مطابق روند همیشگی خود، این بار با کالبدشکافی پیکسل ۴ ایکس‌ال میزان دشوار بودن تعمیر این گوشی را مورد بررسی قرار داده و در کنار آن به جزییات قطعات استفاده شده در این گوشی پرداخته است.

گوشی‌های پیکسل از لحاظ تعمیرپذیری هیچوقت حرفی برای گفتن نداشته‌اند و پیکسل ۴ ایکس‌ال هم از این قاعده مستثنا نیست. سایت iFixit از لحاظ تعمیرپذیری، از ۱۰ نمره به این گوشی ۴ داده است و به‌خصوص اعلام کرده تعمیرکاران برای دسترسی به برخی از بخش‌های داخلی گوشی کار بسیار سختی در پیش دارند. با این حال، سایت مذکور اعلام کرده که در کل گوشی فقط از یک نوع پیچ استفاده شده که با توجه به عدم مشاهده این ویژگی در بسیاری از گوشی‌ها، چنین کاری قابل توجه است.

جذاب‌ترین بخش این کالبدشکافی، دیدن جزییات مربوط به سیستم راداری سولی است که در بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده. حسگر مذکور آنقدر کوچک است که در نگاه اول نمی‌توان باور کرد چنین قطعه‌ی کوچکی با بهره‌گیری از امواج الکترومغناطیس از پس تشخیص حرکات دست برمی‌آید. در ادامه می‌توانید این سنسور را مشاهده کنید که در سمت راست بخش پایینی قرار دارد:

همچنین کالبدشکافی پیکسل ۴ ایکس‌ال نشان می‌دهد که نمایشگر این گوشی ساخت سامسونگ است. از آنجایی که بسیاری از شرکت‌ها-از جمله اپل-از نمایشگرهای ساخت سامسونگ استفاده می‌کنند، چنین امری تعجب‌آور نیست. با این حال، از آنجایی که گوگل معمولا به بهره‌گیری از نمایشگرهای ال‌جی علاقه دارد، کنار گذاشتن نمایشگرهای این شرکت و بهره‌گیری از محصول رقیب آن، کمی قابل توجه است. باید خاطرنشان کنیم که نمایشگر این گوشی از رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد و این در حالی است که هنوز هیچکدام از گوشی‌های سامسونگ با چنین نمایشگری روانه‌ی بازار نشده‌اند.

در این میان، متاسفانه سخت‌ترین بخش پیکسل ۴ ایکس‌ال برای تعمیر، نمایشگر آن است. برای تعمیر نمایشگر، فرد تعمیرکار باید کل گوشی را از هم باز کند و یکی از دلایل نمره بسیار پایین مربوط به تعمیرپذیری، به همین نکته برمی‌گردد.

