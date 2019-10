در حال حاضر اپل در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. گوشی‌های سری آیفون ۱۱ فراتر از انتظار ظاهر شدند و علاوه بر جبران بخشی از ضررهای ناشی از فروش کم آیفون‌های سری X، ارزش سهام اپل را نیز تا حدودی افزایش دادند.

اما اپل در این پیروزی تنها نیست! یکی از شرکت‌هایی که با موفقیت آیفون‌های سری ۱۱ خوشحال می‌شود، درواقع بزرگ‌ترین رقیب اپل در دنیای گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید؛ یعنی سامسونگ!

اما سامسونگ چگونه از این بابت سود می‌کند؟ بنا به درخواست زیاد کاربران برای خرید آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس، شرکت سامسونگ دیسپلی نیز متعاقبا درخواست بیشتری برای تولید نمایشگر‌های اولد برای مدل پرو این گوشی‌ها دریافت کرد.

در سه ماه سوم سال جاری، سامسونگ ۲۲.۲ میلیون نمایشگر ۵.۸۵ و ۶.۴۶ اینچی برای آیفون‌ها تولید کرد. این آمار در ماه‌های جولای ۳.۹ میلیون، ماه آگوست ۸.۴ میلیون و در ماه سپتامبر نیز ۹.۹ میلیون بوده است. جالب اینجاست که پیش‌بینی می‌شد در ماه سپتامبر تعداد نمایشگرهای تولید شده برای آیفون‌ها ۶.۹ میلیون واحد باشد که فروش خوب این گوشی‌ها باعث شد رقم یاد شده ۳ میلیون افزایش پیدا کند!

بیشتر بخوانید: چرا سال ۲۰۲۰ برای شرکت اپل سال ویژه‌ای خواهد بود؟

در ماه‌های اکتبر و نوامبر هم پیش‌بینی می‌شود به ترتیب ۹.۸ و ۵ میلیون نمایشگر ساخته شوند. با در نظر گرفتن این که در ماه دسامبر هم باید تعدادی نمایشگر تحویل اپل داده شود، انتظار می‌رود امسال ۴۰ الی ۵۰ میلیون نمایشگر ساخت سامسونگ به دست اپل برسد!

از آن‌جایی که سامسونگ بزرگ‌ترین رقیب اپل در بازار گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید (سری S این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین رقیبان آیفون‌ها شناخته می‌شوند)، اما سامسونگ دیسپلی هر دو برند را با نمایشگرهای خود تامین می‌کند و این برای سامسونگ یک نبرد دو سر برد محسوب می‌شود! همچنین ساخت نمایشگرهای آیفون توسط سامسونگ نفوذ سامسونگ به زنجیره تامین اپل را نیز بیشتر کرده.

اپل نیز دقیقا به همین خاطر نگران است. در حال حاضر اگرچه نمایشگرهای آیفون‌ها را شرکت‌هایی چون BOE، ال جی و شارپ تولید می‌کنند، اما سامسونگ حدودا ۹۰ درصد تولیدات را بر عهده داشته و بیشتر از هر شرکت دیگری سهم تولید نمایشگرهای اپل را در اختیار خود دارد و به نظر هم نمی‌رسد در آینده نزدیک شاهد تغییرات خاصی در این وضعیت باشیم.

بنابراین در درجه اول باید به اپل برای تولید آیفون‌های محبوب سری ۱۱ تبریک گفت. محصولاتی که انتظار می‌رود تا پایان سال نیز به فروش خوب خود ادامه دهند. و همچنین یک تبریک به سامسونگ که هم از موفقیت رقیب خود سود می‌کند و هم از موفقیت خود!

بیشتر بخوانید: کدام یک سریع‌تر است؟ Face ID اپل یا تشخیص چهره پیکسل ۴؟

منبع: forbes

The post سامسونگ چگونه از موفقیت آیفون‌های ۱۱ سود می‌برد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala