تحریم‌های آمریکا علیه هواوی تبعات گسترده‌ای برای این شرکت چینی به همراه داشته و به همین خاطر تعداد زیادی از شرکت‌ها نمی‌توانند دیگر به همکاری خود با هواوی ادامه دهند. اما روز گذشته، شرکت طراحی تراشه ARM اعلام کرد که همکاری با هواوی را از سر می‌گیرد. این شرکت به خبرگزاری رویترز گفته که تیم وکلای آن‌ها با بررسی دقیق تکنولوژی‌های به کار رفته در تراشه‌ها، متوجه شده‌اند که منشا آن‌ها ارتباطی با آمریکا ندارد.

طبق گفته سخنگوی این شرکت، تکنولوژی نسخه ۸ و ۹ تراشه ARM به بریتانیا برمی‌گردد و این شرکت علاوه بر همکاری در زمینه معماری v8-A، می‌تواند برای نسل بعدی آن هم به این همکاری ادامه دهد. باید خاطرنشان کنیم که تقریبا تمام تراشه‌های موبایل فعلی از جمله تراشه‌های اپل، هواوی، مدیاتک، کوالکام و سامسونگ از تکنولوژی Arm v8 استفاده می‌کنند.

اما در این بین، نکته قابل توجه این است که شرکت ARM به توسعه نسل بعدی این معماری اعتراف کرده است. همانطور که گفتیم، در حال حاضر پردازنده‌های تراشه‌های موبایل از نسل هشتم تکنولوژی ARM استفاده می‌کنند و توسعه نسل بعدی این معماری بدین معناست که تراشه گوشی‌های آینده هواوی هم همچنان می‌توانند از بهترین و جدیدترین تکنولوژی‌های موجود بهره ببرند.

بعد از وارد شدن شرکت هواوی در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، شرکت ARM اعلام کرد به تبعیت از این فرمان رییس جمهور آمریکا، ارتباطات تجاری خود با هواوی را قطع می‌کند. طبق گزارش‌ها، در آن زمان گفته شد که هواوی همچنان می‌تواند از تکنولوژی‌های فعلی ARM برای توسعه تراشه‌ها استفاده کند، ولی بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید این شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. در هر صورت، این یک خبر بسیار خوشایند برای هواوی محسوب می‌شود.

