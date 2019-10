اگرچه پیش‌بینی می‌شد هواوی امسال سال سختی را به خاطر تحریم‌های دولت آمریکا پیش رو داشته باشد، اما گزارشی که این شرکت از آمار فروش گوشی‌های هوشمند خود منتشر کرد چیز دیگری می‌گوید!

طبق این آمار، غول چینی موفق شده از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون، بیش از ۲۰۰ میلیون گوشی هوشمند به فروش برساند. این آمار در سال گذشته تقریبا دو ماه دیرتر بدست آمد و هواوی امسال علی‌رغم تحریم‌ها، نه تنها نسبت به سال گذشته افتی نداشته بلکه پیشرفت نیز کرده است!

طبق گزارش غول چینی، گوشی‌های سری P30 و میت ۲۰، با عملکرد خیره‌کننده‌ای که از خود نشان دادند موفق شدند گوشی‌های سری قبل خود را از لحاظ آمار فروش پشت سر گذاشته و نقش پر رنگی در ثبت رکورد فوق‌العاده هواوی ایفا کنند.

یکی از دلایل موثر و البته تحسین‌برانگیز در مسیر رسیدن به این آمار، کاربران چینی بودند که در شرایط سخت، بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی هوشمند کشور خود را تنها نگذاشتند و با حمایت فوق‌العاده خود، جایگاه هواوی را به عنوان برترین فروشنده گوشی در چین تثبیت کردند.

با این اوصاف، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد هواوی باید انتظار افت ۱۰ درصدی را در سود امسال خود داشته باشد. البته نباید فراموش کنیم که سری میت ۳۰ هنوز به صورت جهانی در دسترس کاربران قرار نگرفته‌اند اما در کشور چین و برخی از کشورهای آسیا-اقیانوسیه، فروش بسیار خوبی را داشته‌اند و انتظار می‌رود بتوانند به هواوی در ثبت رکوردهای بهتر کمک شایانی کنند.

با فروش میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو در کشور چین، هواوی تخفیف بسیار خوبی نیز برای کاربران چینی در نظر گرفت. همین مسئله نیز آمار فروش این گوشی‌ها را علی‌رغم عدم بهره‌مندی از سرویس‌های گوگل به طور قابل توجهی افزایش داد. سوای این مسائل، این دو گوشی از کیفیت، امکانات و قدرت بسیار بالایی نیز برخوردارند و می‌توانند نیازهای کاربران را به راحتی و بدون هیچ مشکلی مرتفع سازند.

با این حساب، باید انتظار داشته باشیم هواوی به راحتی مرز ۲۰۰ میلیون را پشت سر بگذارد. مسئله‌ای که رن ژنگفی، بنیان‌گذار این شرکت، نیز به آن اشاره داشت و اعلام کرد این شرکت تا پایان امسال حدودا ۲۷۰ میلیون گوشی هوشمند به فروش خواهد رساند؛ یعنی ۲۰ میلیون بیشتر از آنچه که تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند!

در سال ۲۰۱۶، هواوی با صراحت ادعا کرد در سال ۲۰۲۱ به برترین فروشنده گوشی هوشمند دنیا بدل خواهد شد. اما وجود تحریم‌ها اگرچه تاثیری منفی زیادی در موفقیت هواوی نداشته‌اند، اما قطعا در رسیدن به چنین جایگاه جاه‌طلبانه‌ای، از سرعت بالای این شرکت کاسته است. البته اگر هواوی بتواند مرز ۲۷۰ میلیون فروش را رد کند تا حدودی به هدف خود می‌رسد، اما باید این را نیز در نظر بگیریم که سامسونگ در سال گذشته حدودا ۲۹۰ میلیون گوشی هوشمند به فروش رساند.

در حال حاضر خبرهای متعددی نیز منتشر شده مبنی بر اینکه گوشی تاشوی این شرکت یعنی هواوی میت ایکس تا اواخر امسال راهی بازار می‌شود. در این دو ماه بسیار شلوغ آخر سال، انتظار می‌رود هواوی بتواند با سیاست‌های خوب خود به موفقیت برسد.

منبع: gsmarena

