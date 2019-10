دونالد ترامپ علاقه زیادی به دکمه هوم آیفون دارد

ظاهرا دونالد ترامپ اخیرا به استفاده از یک آیفون بدون دکمه هوم روی آورده و از فقدان این مشخصه اصلا راضی نیست. گویا این عدم رضایت به حدی رسیده که تصمیم گرفته در توییتر، توییت کوتاهی خطاب به مدیرعامل اپل، تیم کوک، منتشر کند. در این توییت آمده: «به تیم: دکمه روی آیفون بسیار بهتر از سوایپ بود.»

از سال گذشته، شرکت اپل برای تمام گوشی‌های خود، دکمه هوم را حذف کرد و کاربران به ناچار باید از ناوبری مبتنی بر سوایپ بهره ببرند. آخرین آیفون مجهز به این مشخصه، آیفون ۸ است که در سال ۲۰۱۷ در کنار آیفون X (اولین آیفون فاقد دکمه هوم) معرفی شد. در ادامه می‌توانید تصویری از محتوای این توییت را مشاهده کنید:

در مارس ۲۰۱۷ خبری منتشر شد که به خاطر افزایش امنیت، دونالد ترامپ گوشی اندرویدی خود را کنار گذاشته و به بهره‌گیری از آیفون روی آورده است. از آنجایی که در آن زمان هنوز آیفون X روانه‌ی بازار نشده بود، پس مطمئنا این گوشی دارای دکمه هوم بوده است. شاید آقای ترامپ بی‌صبرانه منتظر معرفی آیفون SE 2 است که طبق خبرهای مختلف، از طراحی مشابه آیفون ۸ بهره می‌برد و این یعنی دارای ویژگی مورد علاقه دونالد ترامپ یعنی دکمه‌ی هوم هم هست.

منبع: The Verge

