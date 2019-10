کمپانی ال جی با وجود اینکه روزی روزگاری از مهم‌ترین سازندگان گوشی‌های محسوب می‌شد، اما روند نزولی سهم بازار گوشی‌های این شرکت سال به سال بدتر از گذشته می‌شود. ال جی از شرکت‌هایی است که دست از نوآوری برنداشته و همواره ایده‌های جدیدی را عملی می‌کند، اقداماتی که البته نتوانسته‌اند فروش گوشی‌های این شرکت را افزایش دهند.

در حقیقت، بخش موبایل ال جی در چند مورد زودتر از رقبا دست به کار شده و برخی از آن‌ها خیلی زود مورد استقبال شرکت‌های زیادی قرار گرفته‌اند؛ ولی این نوآوری‌ها تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌اند. در ادامه، به ۵ مورد از نوآوری‌های گوشی‌های ال جی می‌پردازیم که پیش از رقبا، به بهره‌گیری از مشخصه‌های مذکور روی آورده‌اند.

دوربین اولترا واید

این مورد، مهم‌ترین نوآوری گوشی‌های ال جی است. در سال ۲۰۱۵، ال‌جی V10 با دوربین سلفی دوگانه معرفی شد که مبتنی بر دوربین معمولی و یک دوربین اولترا واید بود. سال بعد، ال‌جی G5 دوربین مذکور را به پنل پشتی منتقل کرد و به کاربران اجازه داد با بهره‌گیری از دوربین‌های اصلی، زوایای جدیدی را در عکس‌های خود ثبت کنند.

این قابلیت چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما حالا در سال ۲۰۱۹، به نظر می‌رسد تقریبا تمام کاربران به بهره‌گیری از دوربین‌های اولترا واید علاقمند شده‌اند. این علاقه به حدی زیاد شده که وقتی گوشی هوشمندی مانند پیکسل ۴ بدون دوربین اولترا واید عرضه می‌شود، این موضوع مورد انتقادات زیادی قرار می‌گیرد.

رزولوشن QHD

ال جی G3 اولین گوشی هوشمند مجهز به نمایشگر مبتنی بر رزولوشن QHD (1440 در ۲۵۶۰) بود که در بازار کشورهای مختلف در سرتاسر جهان به دست مشتریان رسید. البته در این زمینه اگر منصفانه نظر بدهیم، باید بگوییم که ال‌جی در مورد G3 مرتکب اشتباه مهمی شد. این شرکت برای افزایش رزولوشن آنقدر عجولانه عمل کرد که نتیجه نهایی، یک نمایشگر نه‌چندان روشن بود که انرژی زیادی از باتری را مصرف می‌کرد. علاوه بر این، چنین رزولوشنی در یک نمایشگر ۵.۵ اینچی تفاوت قابل توجهی ارائه نمی‌دهد و به همین خاطر قابلیت شفاف‌سازی محتوا به‌صورت نرم‌افزاری را ارائه کرد که این موضوع نارضایتی‌های زیادی به همراه داشت. به همین خاطر رزولوشن QHD به نقطه قوت این گوشی بدل نشد.

فریم‌های فولاد ضدزنگ

اپل در مورد آیفون X، آیفون XS و حالا آیفون ۱۱ پرو بر استفاده از فریم مبتنی بر فولاد ضدزنگ تا حد زیادی تاکید می‌کند. اگرچه این آلیاژ از فلز دوام زیادی برای بدنه گوشی به ارمغان می‌آورد و حس خوبی به کاربران منتقل می‌کند، ولی نباید فراموش کنیم که ال جی V10 در سال ۲۰۱۵ از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد. البته متاسفانه در کنار این قابلیت، ال‌جی از پنل‌های پشتی پلاستیکی استفاده می‌کرد. در آن زمان، بسیاری از گوشی‌ها همچنان از باتری‌های قابل تعویض بهره می‌بردند و بهره‌گیری از پنل‌های پشتی فلزی کار راحتی نبود.

نمایشگر خمیده

سال‌ها قبل از اینکه گوشی‌های گلکسی فولد سامسونگ و هواوی میت ایکس روانه‌ی بازار شوند، ال‌جی مشغول بررسی و توسعه نمایشگرهای اولد خمیده بود. این کمپانی برای گوشی‌های ال‌جی Flex و Flex 2 از چنین نمایشگرهایی استفاده کرد. نکته قابل توجه در مورد این گوشی‌ها این بود که به لطف نمایشگرهای اولد پلاستیکی و نوع باتری و بدنه استفاده شده، در برابر فشار وارد شده از خود انعطاف نشان می‌دادند و بعد از حذف فشار، گوشی دوباره به حالت اولیه برمی‌گشت. ال‌جی G4 آخرین گوشی این شرکت بود که از چنین نمایشگری استفاده می‌کرد و بعد از آن بهره‌گیری از نمایشگرهای خمیده را کنار گذاشت.

تعامل بدون لمس

در حال حاضر، سیستم راداری پیکسل ۴ سروصدای زیادی راه انداخته است و این مشخصه به کاربران اجازه می‌دهد بدون دست زدن به گوشی و فقط با حرکت دادن دستان خود، کارهای مختلفی را با پیکسل ۴ انجام دهند. در همین زمینه، می‌توانیم به ال‌جی G8 اشاره کنیم که با بهره‌گیری از دوربین ToF به کاربران اجازه می‌دهد مثلا با حرکت دادن دستهای خود، کارهایی مانند تعویض آهنگ و کم یا بلند کردن صدای گوشی را انجام دهند. در ضمن سامسونگ هم سال‌ها قبل تلاش کرد چنین قابلیتی را ارائه کند که به دلیل اتکا صرف بر دوربین سلفی، عملکرد خیلی بدی داشت.

البته باید خاطرنشان کنیم که هم پیکسل ۴ و هم ال‌جی G8 در این زمینه عملکرد خیلی خوبی ندارند. این مشخصه در هر دو گوشی برای اینکه بتواند به‌عنوان یک مشخصه قابل توجهی جدی گرفته شود، باید بهینه‌سازی‌های زیادی را پشت سر بگذارد. در این زمینه ال‌جی نخستین شرکتی نیست که این قابلیت را ارائه کرده، ولی نخستین شرکتی است که این ویژگی را به‌عنوان یکی از مشخصه‌های کلیدی گوشی مطرح کرده است.

و در نهایت تمام این تلاش‌ها اهمیت چندانی نداشته‌اند

«نوآوری» از جمله لغاتی است که در هر مراسم معرفی از گوشی‌های جدید بارها مطرح می‌شود. اما، شرکتی مانند ال جی به خوبی نشان می‌دهد که داشتن مهندسان خبره و عملی کردن ایده‌های مختلف، نمی‌تواند جای بازاریابی گسترده و دیگر ضعف‌ها را پر کند. این کمپانی طی سال‌های گذشته محصولات جذابی را ساخته ولی در نهایت بیشتر ایده‌ها را رها کرده است و مواردی مانند دوربین‌های اولترا واید که حالا به این محبوبیت رسیده‌اند، برای ال‌جی چندان مثمر ثمر نبوده است.

