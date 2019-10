طی ماه گذشته گزارش‌های زیادی در مورد شیائومی Mi CC9 پرو منتشر شده که از بین آن‌ها می‌توانیم به احتمال پشتیبانی این گوشی از شارژ بی‌سیم ۳۰ وات اشاره کنیم. یکی دیگر از شایعات مربوط به بهره‌گیری از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی بود که طبق پوستر منتشر شده، حقیقت دارد و در تاریخ ۵ نوامبر (۱۴ آبان) باید انتظار معرفی این گوشی جذاب را داشته باشیم.

بر اساس این پوستر رسمی، شیائومی Mi CC9 پرو در مجموع از ۵ دوربین اصلی بهره می‌برد که به‌صورت عمودی چیده شده‌اند. در کنار این دوربین‌ها، تعبیه دو فلش LED و عبارت زوم اپتیکال ۵ برابری هم توجه را جلب می‌کند.

شیائومی گوشی‌های سری CC را عمدتا را برای کاربران علاقمند به ثبت عکس‌های مختلف در شرایط گوناگون عرضه می‌کند و ظاهرا این گوشی در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد. خریداران این گوشی علاوه بر ثبت عکس‌های واید و بهره‌گیری از زوم اپتیکال ۵ برابری، به‌لطف دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی می‌توانند در محیط‌های تاریک هم عکس‌های باکیفیتی ثبت کنند و در ضمن نباید قابلیت ثبت عکس‌های ماکرو را فراموش کنیم.

این اولین باری نیست که شیائومی از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و مدتی قبل شاهد معرفی می میکس آلفا مجهز به این سنسور بودیم. در ضمن ماه گذشته بخش الکترومکانیک سامسونگ اعلام کرد که آن‌ها مشغول توسعه لنز پریسکوپی هستند تا بتوانند قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری و رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی را برای یک سنسور امکان‌پذیر کنند.

البته به احتمال زیاد سامسونگ چنین مشخصه جذابی را در ابتدا در اختیار شرکت رقیب خود قرار نمی‌دهد و بنابراین برای گلکسی اس ۱۱ می‌توانیم انتظار ارائه این قابلیت را داشته باشیم. به همین خاطر هم احتمالا شیائومی Mi CC9 پرو از ۵ دوربین بهره می‌برد تا کاربران برای انواع و اقسام شرایط به دوربین موردنظر دسترسی داشته باشند.

در مراسم معرفی این گوشی، گفته می‌شود شیائومی از تلویزیون و ساعت هوشمند جدید خود هم رونمایی خواهد کرد.

منبع: GSM Arena

