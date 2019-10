شیائومی ردمی نوت ۸T در تصاویر جدید دیده شد

گوشی شیائومی ردمی نوت ۸ یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های حال حاضر است که توانایی‌های زیادی دارد و با قیمت مقرون به صرفه نیز به بازار عرضه شده است. اما این گوشی یک نقطه ضعف بزرگ دارد و آن نبود پشتیبانی از NFC است. حالا به نظر می‌رسد یک نسخه جدید از این گوشی با نام ردمی نوت ۸T در حال ساخت است که دارای NFC نیز خواهد بود. البته این گوشی هنوز معرفی نشده اما چند عکس جدید از این محصول لو رفته است. در این عکس‌ها، برچسبی که روی نمایشگر قرار می‌گیرد و برخی اطلاعات گوشی روی آن نوشته شده نیز قابل مشاهده است.

این تصاویر، برخی مشخصات کلیدی ردمی نوت ۸T را فاش کرده‌اند. برای مثال این گوشی نیز مثل ردمی نوت ۸ دارای نمایشگر ۶.۳ اینچی خواهد بود که با پوشش گوریلا گلس ۵، محافظت می‌شود. پردازنده محصول نیز قرار است مثل ردمی نوت ۸ همان اسنپدراگن ۶۶۵ باشد و این محصول، از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری نیرو خواهد گرفت. یک چینش چهارتایی دوربین هم در بخش پشتی محصول قرار گرفته است. یک دوربین به صورت اختصاصی برای عکاسی ماکرو خواهد بود. یک دوربین اولترا واید هم در بخش دیده می‌شود و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی نیز همچنان در این گوشی حاضر خواهد بود. همچنین اشاره‌ای به دوربین چهارم نشده که چه کاربردی خواهد داشت اما احتمالا درست مثل ردمی نوت ۸، این دوربین برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره کاربرد خواهد داشت.

یک تصویر از بسته‌بندی این گوشی نیز منتشر شده که در آن شاهد یک کیس شفاف هم هستیم. شارژر دستگاه نیز سرعت ۱۸ واتی خواهد داشت و یک کابل USB برای شارژ در بسته‌بندی محصول قرار دارد. خبری از هدفون نیست که البته با توجه به برچسب قیمتی ارزان این گوشی، چندان دور از ذهن نبود. همچنین پریز شارژر این گوشی از نوع اروپایی است که به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی، اولین مقصدی خواهند بود که ردمی نوت ۸T در آن عرضه می‌شود. همچنین منبعی که این تصاویر را منتشر کرده، قیمت نسخه پایه این گوشی که رم چهار گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی دارد را نیز لو داده و گفته که این مدل با قیمت ۱۹۹ یورو عرضه خواهد شد.

هنوز مشخص نیست چه زمانی ردمی نوت ۸T به صورت رسمی معرفی خواهد شد. اما با توجه به اینکه تصاویر این گوشی و بسته‌بندی آن منتشر شده، به نظر می‌رسد خیلی زود شاهد عرضه این محصول خواهیم بود. شما درباره گوشی‌های شرکت ردمی که زیرمجموعه شیائومی است، چه فکر می‌کنید؟

