با وجود اینکه حدود یک سال دیگر آیفون های ۲۰۲۰ معرفی می‌شوند، ولی روزبه‌روز به حجم شایعات مربوط به این گوشی‌ها افزوده می‌شود. طبق گزارش منتشر شده از جانب Digitimes، آیفون های ۲۰۲۰ مانند مدل‌های آیپد پرو مجهز به نمایشگر ProMotion، از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند. البته برخلاف نمایشگر آیپد پرو که از نوع ال‌سی‌دی است، این آیفون‌ها مجهز به نمایشگر اولد خواهند بود. باید خاطرنشان کنیم که تمام آیفون‌ها همراه با نمایشگر ۶۰ هرتز عرضه شده‌اند.

بیشتر گوشی‌های فعلی از نمایشگرهای ۶۰ هرتز استفاده می‌کنند.

اپل در سال ۲۰۱۷ برای آیپد پرو ۱۰.۵ و ۱۲.۹ اینچی از نمایشگر ۱۲۰ هرتز استفاده کرد. دو برابر شدن این رقم، به معنای روان‌تر شدن نحوه نمایش انواع و اقسام محتوا خواهد بود. به‌صورت خلاصه، این عدد به تعداد فریم‌های نمایش داده شده در هر ثانیه گفته می‌شود. بیشتر گوشی‌های فعلی از نمایشگرهای ۶۰ هرتز استفاده می‌کنند اما اخیرا برخی از گوشی‌های اندرویدی مانند پیکسل ۴ به بهره‌گیری از نمایشگر ۹۰ هرتز روی آورده‌اند. لازم به ذکر است نسل اول ایسوس ROG Phone نخستین گوشی مجهز به نمایشگر ۱۲۰ هرتز محسوب می‌شود.

در صورت صحت داشتن این پیش‌بینی، دیر یا زود دیگر منابع هم آن را تایید یا رد خواهند کرد. باید خاطرنشان کنیم که DigiTimes در مورد پیش‌بینی‌های مربوط به محصولات اپل سابقه‌ی ضد و نقیضی دارد و به همین خاطر تا اطلاع ثانوی باید با شک و تردید این شایعه را در نظر بگیریم.

