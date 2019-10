تصاویر درون جدید و کوچک DJI Mavic Mini لو رفت

امروز در یک فروشگاه اینترنتی کانادایی، تصاویر رسمی و منتشر نشده درون جدید DJI منتشر شد. اسم این درون DJI Mavic Mini خواهد بود و آن را پیش‌تر در لیست محصولات ثبت شده در FCC هم دیده بودیم. همچنین هفته پیش بود که وب‌سایت DroneDJ تصاویری از این درون جدید DJI را منتشر کرد اما تصاویری که امروز منتشر شده، رندرهای رسمی از این محصول هستند. آنطور که در این فروشگاه کانادایی مشخص شده بود نیز، DJI Mavic Mini با قیمتی در محدود ۵۰۰ دلار آمریکا عرضه خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که درباره این درون متوجه شدیم، این است که وزن آن تنها ۲۴۹ گرم خواهد بود. این خبر از آن‌جایی مهم است که به دلیل وزن کم، برای به پرواز درآوردن این درون در برخی نقاط دنیا، نیازی به مجوز نخواهید داشت. پیش از این، سبک‌ترین درون DJI مدل Mavic Air بود که وزن ۴۳۰ گرمی داشت و FAA اجازه پرواز بدون مجوز به آن را نمی‌داد. هم تصاویری که امروز منتشر شده‌اند و هم تصاویری که DroneDJ منتشر کرده بود، نشان می‌دهند که DJI Mavic Mini چقدر کوچک است و به سادگی در کف دست جای می‌گیرد. همچنین DroneDJ که محصول را از نزدیک لمس کرده بود، نوشته بود که این درون اندازه و وزنی در حد گوشی‌های هوشمند دارد.









زمان پرواز درون DJI Mavic Mini با یک بار شارژ کامل باتری، سی دقیقه عنوان شده که خیلی خوب است. حداکثر رزولوشنی که این درون می‌تواند در آن فیلم‌برداری کند نیز ۲.۷K است و متاسفانه خبری از ۴K نیست. البته حدس زده می‌شود دلیل این محدودیت در رزولوشن فیلم‌برداری، این است که DJI Mavic Mini به فروش درون دیگر DJI یعنی Mavic Air یا حتی Mavic Pro، آسیب نزند.

وب‌سایت کانادایی هیچ اطلاعاتی از زمان عرضه این درون منتشر نکرده اما امروز خود DJI رسما اعلام کرد که مراسمی در روز چهارشنبه ۸ آبان برگزار خواهد کرد. به نظر می‌رسد این مراسم زمان عالی برای این شرکت خواهد بود تا درون جدید و البته بسیار کوچک خود را معرفی کند. شما درباره این محصول و به طور کل دیگر درون‌های DJI چه فکر می‌کنید؟

