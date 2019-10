بیش از ۱۳۰.۰۰۰ آیفون ۱۱ در کره جنوبی به فروش رفت!

دو روز پیش اپل رسما آیفون ‌های سری ۱۱ را در کشور کره جنوبی برای فروش در دسترس قرار داد و در مدت تنها یک روز توانست بیش از ۱۳۰.۰۰۰ نسخه از آن‌ها را به فروش برساند!

در مقایسه با سال گذشته، اپل یک رشد قابل توجه ۳۰ درصدی را در فروش گوشی‌های جدید خود داشته و جالب اینجاست که به نظر می‌رسد از این تعداد، ۱۰۰.۰۰۰ نفر از دارندگان آیفون X، آیفون XS Max و آیفون XR بودند که به خرید آیفون‌های جدید تمایل نشان دادند!

آیفون‌های سری ۱۱ شروع بسیار خوبی را تجربه کردند و نه تنها از لحاظ آمار فروش، بلکه از نظر ارزش سهام نیز اپل را در موقعیت بسیار خوبی قرار دادند. اپل سال گذشته و با ورود آیفون‌های سری X چندان در موقعیت خوبی قرار نداشت و برای اولین بار بعد از چندین سال افت قابل توجهی را در فروش آیفون‌ها شاهد بود.

با این اوصاف اگرچه به طور کلی فروش آیفون‌های سری ۱۱ بسیار خوب بود و حتی در کشور رقیب نیز آمار بدست آمده تحسین‌برانگیز است، اما همچنان رکورد سری نوت ۱۰ با تعداد ۲۲۰.۰۰۰ دستگاه در طول یک روز دست نیافتنی باقی مانده. اینطور که به نظر می‌رسد کاربران کره‌ای نیز همانند چینی‌ها تمایل بیشتری به استفاده از محصولات داخلی دارند!

منبع: gsmarena

