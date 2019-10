اپل ایرپادز پرو با ویژگی نویز کنسلینگ و قیمت ۲۴۹ دلاری معرفی شد

اپل ساعتی پیش و در سکوت خبری، بالاخره هدفونی که بسیاری از طرفداران این شرکت منتظر آن بودند را معرفی کرد. ایرپادز پرو یا AirPods Pro، نام این هدفون جدید اپل است که از ویژگی نویز کنسلینگ هم پشتیبانی می‌کند. همچنین زمان عرضه این محصول نیز چهارشنبه همین هفته خواهد بود و قیمت آن، ۲۴۹ دلار تعیین شده است. همچنین باید بگوییم متاسفانه یا خوشبختانه، این سری از ایرپادز هم همچنان در رنگ سفید براق عرضه می‌شود و خبری از رنگ‌های دیگر نخواهد بود.

اپل میکروفون‌هایی را داخل هرکدام از گوشی‌های این هدفون قرار داده که صدای محیط را دریافت می‌کنند و سپس با استفاده از تکنولوژی نویز کنسلینگ، این صداهای محیطی را حذف می‌کنند. به نظر می‌رسد سیستم نویز کنسلینگ این هدفون، بسیار شبیه به هدفون بیتس سولو پرو دارد که اخیرا معرفی شد. اپل در بیانیه خبری خود گفته که نویز کنسلینگ در این هدفون، ۲۰۰ بار در هر ثانیه صدای خروجی از هدفون را با توجه به نویز محیط، تنظیم می‌کند!

ایرپادز پرو همچنین دارای یک ویژگی به نام Transparency هم هست که به کاربر این امکان را می‌دهد تا زمانی که ایرپادز پرو را در گوش خود قرار داده، صدای بیرون را هم بشنود و برای مثال با کسی صحبت کند. همچنین این هدفون‌ها چیزی به نام Force Sensor دارند که به کمک آن می‌توان پخش موسیقی را کنترل کرد و یا حالت‌های نویز کنسلینگ را تغییر داد.

اپل می‌گوید ایرپادز پرو کیفیت صدای فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. این هدفون از یک ویژگی جدید به نام Adaptive EQ هم پشتیبانی می‌کند که درواقع می‌تواند موسیقی را با توجه به حالت گوش کاربر، برای او بهینه کند.

برخلاف ایرپادز کنونی، طراحی ایرپادز پرو از نوع توگوشی است و سری‌های سیلیکونی در بخش جلویی هدفون وجود دارد. این سری‌ها در سه سایز مختلف در بسته‌بندی ایرپادز پرو حاضر خواهند بود تا هرکس با توجه به اندازه گوش‌های خود، بتواند از ایرپادز پرو استفاده کند. اپل حتی گفته که یک ویژگی نرم‌افزاری هم برای این هدفون‌ها ساخته که می‌تواند به شما بگوید که آیا از سری مناسب برای ایرپادز پرو استفاده می‌کنید یا خیر! این مورد آخر اگر درست کار کند، ویژگی بسیار مهمی خواهد بود و کاربران را از سردرگمی برای انتخاب سری‌های ایرپادز پرو، نجات می‌دهد.

مثل نسل دوم ایرپادز، AirPods نیز از شارژ بی‌سیم و قابلیت صوتی Hey Siri پشتیبانی می‌کند. اپل می‌گوید ایرپادز پرو ۴.۵ ساعت شارژ دهی مداوم خواهد داشت. این میزان از شارژدهی ایرپادز کنونی کمتر است که آن هم به خاطر استفاده از ویژگی نویز کنسلینگ است. اما مثل همیشه، قاب ایرپادز جدید که این بار طراحی جدیدتری هم دارد، می‌تواند تا ۲۴ ساعت دیگر به عمر باتری ایرپادز پرو اضافه کند.

ایرپادز پرو در برابر عرق و قطرات آب هم مقاوم خواهد بود که این یعنی احتمالا به زودی در باشگاه‌های ورزشی شاهد این هدفون خواهید بود. همچنین اپل یک توری فلزی جدید هم روی میکروفون‌های ایرپادز قرار داده که هم انتقال صدا در تماس‌ها را بهبود می‌بخشد و هم در هنگام باد، جلوی نویز ناشی از باد را می‌گیرد.

این هدفون‌ها نیز همچنان توسط پورت لایتنینگ شارژ می‌شوند اما این بار اپل در بسته‌بندی ایرپادز پرو، کابل USB-C به لایتنینگ قرار داده است.

در هر صورت، اپل با AirPods Pro وارد بازی هدفون‌های دارای نویز کنسلینگ شد. این بازی در سال‌های اخیر بازیگران متفاوتی از جمله بوز و سونی با هدفون‌های روی گوشی داشته است. امسال حتی سونی هم مدل توگوشی ۱۰۰۰X M3 را با قیمت ۲۲۹ دلار معرفی کرد که نقدهای مثبتی هم دریافت کرد. شرکت‌های دیگر مثل آمازون و بوز هم هدفون‌های توگوشی نویز کنسلینگ دارند که هردو ارزان‌تر از ایرپادز پرو هستند. با این تفاسیر باید منتظر عرضه و بررسی این هدفون جدید اپل باشیم تا ببینیم که چقدر ایرپادز پرو می‌تواند بهتر یا بدتر از رقبای خود باشد. شما درباره این هدفون چه فکر می‌کنید؟

