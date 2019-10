طی مقایسه‌ای که بین پردازنده‌های اگزینوس ۹۹۰، اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس و اپل A13 صورت گرفته، به نظر می‌رسد در مجموع پردازنده جدید سامسونگ بتواند نماینده‌های دو شرکت کوالکام و اپل را از پیش رو بردارد.

سامسونگ اخیرا مشخصات پردازنده اگزینوس ۹۹۰ را منتشر کرده که قدرتمندتر از ۹۸۲۰ موجود در سری گلکسی اس ۱۰ و اگزینوس ۹۸۲۵ سری گلکسی نوت ۱۰ نشان می‌دهد. پردازنده اگزینوس ۹۸۲۰ از لیتوگرافی قدیمی ۸ نانومتری بهره می‌برد و اندکی از اسنپدراگون ۸۵۵ که با لیتوگرافی ۷ نانومتری تولید شده عملکرد ضعیف‌تری دارد. اگزینوس ۹۸۲۵ اما این خلا را تا حدودی پر کرد و مشابه پردازنده بسیار قدرتمند A13 شرکت اپل، بر اساس نسل دوم لیتوگرافی ۷ نانومتری تولید شده.

مشکل اصلی پردازنده ۹۸۲۰ موجود در سری گلکسی اس ۱۰ این بود که سامسونگ نتوانست به اندازه کافی نسل دوم لیتوگرافی ۷ نانومتری را که بر اساس فرایند فوق فرابنفش تولید می‌شدند توسعه دهد و لذا مجاب به استفاده از همان فرایند قدیمی ۸ نانومتری شد تا نتیجه این امر در عمر باتری، قدرت گرافیکی و عملکرد دوربین تاثیر خود را بگذارد.

سامسونگ با گلکسی نوت ۱۰ و اگزینوس ۹۸۲۵ سعی کرد به میدان مبارزه بازگردد و خب تا حدودی نیز موفق بود تا اینکه اپل چیپ A13 را روانه بازار کرد. چیپستی که نه تنها اگزینوس ۹۸۲۵ بلکه پردازنده ارتقا یافته اسنپدراگون +۸۵۵ را نیز با اختلاف فاحشی پشت سر گذاشت و به یکه تاز میدان بدل شد!

در همین راستا بنچمارکی نیز از پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس، A13 و اگزینوس ۹۸۲۵ به عنوان قدرتمندترین پردازنده‌های موجود شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند منتشر شد. اما مهمان ناخوانده این مقایسه، محصول دیگری است از خانواده اگزینوس‌ها تحت عنوان اگزینوس ۹۹۰! پردازنده‌ای که اخیرا معرفی شده و به نظر می‌رسد در گلکسی اس ۱۱ شاهد استفاده از آن خواهیم بود.

مقایسه مشخصات فنی اگزینوس ۹۹۰، A13 و اسنپدراگون +۸۵۵

اپل A13 اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس اگزینوس ۹۸۲۵ اگزینوس ۹۹۰ پردازنده ۷nm (TSMC N7P) 7nm (TSMC FF) 7nm EUV 7nm EUV فرایند تولید ۲x Lightning 2.66 GHz 4× Thunder 1.7 GHz 1x Kryo 485 Gold (custom Cortex-A76) 2.96GHz 3x Kryo 485 Gold (custom Cortex-A76) 2.42GHz 4x Kryo 485 Silver (custom Cortex-A55) 1.80GHz 2x Exynos M4 2.73 GHz 2x Cortex A75 2.4 GHz 4× Cortex A55 1.9 GHz 2x Exynos M5 2x Cortex A76 4× Cortex A55 هسته‌های پردازشی گرافیک سفارشی ۴ هسته‌ای اپل Adreno 640 Mali-G76 MP12 Mali-G77 MP11 پردازنده گرافیکی دارد / موتور پردازشگر عصبی ۸ هسته‌ای دارد دارد / واحد پردازشگر عصبی دو هسته‌ای دارد / واحد پردازشگر عصبی دو هسته‌ای هوش مصنوعی ۴K HDR با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه +۴K HDR10 4K HDR با سرعت ۱۵۰ فریم بر ثانیه

۸K HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۴K HDR با سرعت ۱۵۰ فریم بر ثانیه

۸K HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری عکاسی محاسبه‌ای (برای ثبت تصویر با بیشترین نور ممکن) یادگیری ماشینی با قابلیت انجام ۱ تریلیون فعالیت در یک ثانیه قابلیت فیلم‌برداری بوکه در وضوح ۴K امکان پخش ویدیوی ۳۶۰ درجه‌ای واقعیت مجازی در وضوح ۸K قابلیت حذف نویز همیشه فعال GPS دو فرکانسه پشتیبانی از حافظه‌های UFS 3.0 با سرعت انتقال داده ۲.۹ گیگابایت بر ثانیه پشتیبانی از حافظه‌های UFS 3.0 با سرعت انتقال داده ۲.۹ گیگابایت بر ثانیه پشتیبانی از رم‌های LPDDR5 پشتیبانی از یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی پشتیبانی از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی دیگر مشخصات

آیا اگزینوس ۹۹۰ برازنده گلکسی اس ۱۱ خواهد بود؟

اگرچه تا زمانی که یک گوشی مجهز به اگزینوس ۹۹۰ مورد بررسی قرار نگرفت نمی‌توان نظر قطعی در رابطه با قدرت این پردازنده داد اما از آن‌جایی که فناوری ساخت این پردازنده مشابه آنچه که در ۹۸۲۵ بکار رفته است، به نظر می‌رسد سامسونگ تمرکز خود را در این نسل از پردازنده‌ها تنها روی عملکرد و توان مصرفی معطوف نکرده!

اگزینوس ۹۹۰ از جدیدترین پردازنده نسل ۵ یعنی اگزینوس M5 و پردازنده گرافیکی Mali-G77 استفاده می‌کند که به گفته سامسونگ حدودا ۲۰ درصد از نسل قبل خود عملکرد بهتری دارد. اما خب این را هم باید در نظر داشته باشیم که سامسونگ این نتیجه را با مقایسه اگزینوس ۹۹۰ و ۹۸۲۰ بدست آورده! یعنی عملکرد این پردازنده جدید در هر گوشی هوشمندی در مقایسه با گلکسی نوت ۱۰ ممکن است آنقدرها هم شگفت‌انگیز نباشد.

به هر حال اگزینوس ۹۹۰ اولین پردازنده‌ موبایل به حساب می‌‌اید که کاملا از رم‌های DDR5 پشتیبانی می‌کند و همچنین اولین پردازنده‌ای است که از مودم داخلی ۷ نانومتری ۵G mmWave یعنی اگزینوس ۵۱۲۳ بهره می‌برد. با سرعت دانلود ۷ گیگابیت بر ثانیه، این مودم در حال حاضر سریع‌ترین مودم ۵G به حساب می‌آید اما هرچه اگزینوس ۹۹۰ خوب باشد، انتظار می‌رود اسنپدراگون ۸۶۵ بتواند این پردازنده را پشت سر بگذارد.

در حال حاضر سامسونگ قصد دارد اگزینوس ۹۹۰ را به پرچم‌دار پردازنده‌هایی که از فناوری ساخت ۷ نانومتری تولید می‌شوند بدل کند. تنها مسئله‌ای که ممکن است استفاده از آن را در گوشی‌ای سری گلکسی اس ۱۱ توجیه نکند، لیتوگرافی ساخت ۷ نانومتری آن‌ها است که اگرچه کیفیت بالایی دارد، اما ممکن است گوشی‌های آینده از پردازنده‌هایی با لیتوگرافی ۵ نانومتری استفاده کنند که این مورد می‌تواند برای گلکسی اس ۱۱ خطرناک باشد!

از طرفی، در حالی که هنوز اپل ساخت پردازنده‌ای بر اساس فناوری EUV (فوق فرابنفش) را در دستور کار خود قرار نداده و اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس نیز از نسل اول لیتوگرافی ۷ نانومتری برخوردار است، انتظار می‌رود پردازنده‌های ۵ نانومتری در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی روانه بازار شوند. با توجه به عملکرد فوق‌العاده پردازنده‌های فعلی، نیاز به پردازنده‌های ۵ نانومتری حقیقتا حس نمی‌شود و این زمان‌بندی برای رونمایی از آن‌ها می‌تواند کاملا مناسب باشد.

در حال حاضر شاید اگزینوس ۹۹۰ با بهره‌مندی از مودم داخلی پر سرعت و پشتیبانی از رم‌های DDR5، در مجموع بهترین پردازنده فعلی در بین پردازنده‌های موجود در گوشی‌های هوشمند باشد؛ حداقل روی کاغذ!

منبع: phonearena

