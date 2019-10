به گزارش رویترز، آلفابت (شرکت مادر گوگل) مشغول مذاکره برای خرید شرکت فیت بیت است. جزییات بیشتری در مورد این خبر تایید نشده و هنوز معلوم نیست که آیا این مذاکرات منجر به معامله‌ای خواهد شد یا نه. همچنین مبلغی که آلفابت برای خرید فیت بیت اعلام کرده، هنوز فاش نشده است.

در هر صورت، خرید فیت بیت توسط آلفابت یک معامله منطقی برای هر دو شرکت است. با وجود شرایط نه‌چندان مناسبی که ساعت‌های هوشمند مبتنی بر Wear OS دارند، گوگل در این زمینه هنوز وارد عمل نشده است. از مدت‌ها قبل شایعات زیادی در مورد احتمال عرضه ساعت هوشمند پیکسل مطرح شده ولی هنوز چنین گجتی عرضه نشده؛ گوگل با ساخت یک ساعت هوشمند جذاب می‌تواند محبوبیت این پلتفرم را بهبود ببخشد.

شرکت فیت‌بیت با وجود اینکه سابقه زیادی در حوزه ساعت‌های هوشمند ندارد و فقط سه ساعت هوشمند عرضه کرده، ولی روی هم رفته در این زمینه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این اولین باری نیست که خبر مربوط به فروش فیت بیت مطرح می‌شود. در اواسط ماه سپتامبر خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مدیران این شرکت تخصصی در حوزه تندرستی به دنبال فروش آن هستند.

اگر فروش فیت بیت به گوگل نهایی شود، مطمئنا خیلی زود در این زمینه گزارش‌های بیشتری منتشر می‌شود و به همین خاطر فعلا باید به‌عنوان یک شایعه آن را در نظر بگیریم. گوگل و فیت‌بیت هنوز در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند.

