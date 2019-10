شیائومی از چند سال قبل سری گوشی‌های می نوت را کنار گذاشته بود ولی به‌نظر می‌رسد به‌زودی نسل جدید این سری با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی معرفی خواهد شد. طبق توییتی که شیائومی منتشر کرده، گوشی می نوت ۱۰ از دوربین پنج‌گانه شامل دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. به همین خاطر، ظاهرا شیائومی Mi CC9 پرو در خارج از چین با عنوان می نوت ۱۰ روانه‌ی بازار خواهد شد.

روز گذشته، شیائومی با انتشار یک پوستر، تاریخ عرضه و برخی از ویژگی‌های Mi CC9 پرو را تایید کرد که از بین آن‌ها می‌توانیم به داشتن دوربین پنج‌گانه شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی و قابلیت زوم ۵ برابری اپتیکال اشاره کنیم.

ساعاتی قبل، این شرکت در شبکه اجتماعی Weibo تصویر دیگری منتشر کرده که در آن به جزییات دوربین‌های این گوشی اشاره شده است. علاوه بر دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، می‌توانیم به دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۵ برابری ( زوم هیبریدی ۱۰ برابری و زوم دیجیتال ۵۰ برابری) اشاره کنیم. در کنار آن، دوربین ۲۰ مگاپیکسلی اولترا واید، دوربین ماکرو و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی برای بهبود عکس‌های پرتره توجه را جلب می‌کنند.

این دوربین پنج‌گانه برای کاربران آزادی عمل زیادی را در رابطه با عکاسی به ارمغان می‌آورد. در همین زمینه می‌توانیم به دوربین پنج‌گانه نوکیا ۹ اشاره کنیم که از ۵ دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تشکیل شده که سه مورد از آن‌ها مبتنی بر سنسور سیاه‌وسفید و دو مورد مبتنی بر سنسور رنگی هستند. به همین خاطر حداقل از لحاظ تئوری، دوربین‌های Mi CC9 پرو انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌کنند.

طبق اطلاعات منتشر شده، این گوشی در سه مدل مبتنی بر ظرفیت رم و حافظه داخلی مختلف روانه‌ی بازار می‌شود. کاربران از بین ۶/۸/۱۲ گیگابایت حافظه رم حق انتخاب دارند و در مورد حافظه داخلی هم می‌توانند بین ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت دست به انتخاب بزنند. گفته می‌شود قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G است. در هر صورت ۷ روز دیگر در تاریخ ۱۴ آبان شاهد معرفی این گوشی هیجان‌انگیز خواهیم بود.

