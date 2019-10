اپل شب گذشته بالاخره iOS 13.2 را برای آیفون‌های پشتیبانی شده منتشر کرد که شامل تمام آیفون‌ها از آیفون ۶S به بعد می‌شود. اندازه این بروزرسانی بسته به هر گوشی متفاوت است. اما ویژگی جدیدی که با این iOS منتشر شده، ویژگی دیپ فیوژن برای گوشی‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و iPhone 11 Pro Max است.

Deep Fusion از یادگیری ماشینی و واحد پردازش عصبی در پردازنده A13 Bionic استفاده می‌کند تا کیفیت عکاسی در آیفون‌های جدید را بهبود ببخشد. در این حالت، هربار که عکس گرفته می‌شود، گوشی ۹ عکس می‌گیرد که این عکس‌ها، نور کم تا متوسط دارند. سپس این عکس‌ها به صورت هوشمندانه با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا عکس نهایی، کیفیت بالاتری داشته باشد و جزئیات بهتر ثبت شوند. میزان نویز در تصاویری که با Deep Fusion گرفته می‌شوند، نویز کمتری خواهند داشت و بار دیگر باید اشاره کنیم که این ویژگی، فقط مختص به سه مدل آیفون ۱۱ خواهد بود.

جدا از این ویژگی، حالا می‌توان در iOS 13.2، رزولوشن فیلم‌برداری و سرعت آن‌را در اپلیکیشن دوربین تغییر داد و برای تغییر دادن آن‌ها، دیگر لازم نیست به اپلیکیشن ستینگ برویم. اما متاسفانه و در کمال تعجب، این ویژگی هم مختص به سه مدل آیفون ۱۱ خواهد بود و دستگاه‌های قدیمی‌تر آن‌را دریافت نمی‌کنند. در مورد Deep Fusion می‌توانستیم بگوییم که به پردازنده A13 Bionic نیاز است تا کار کند اما تغییر رزولوشن در اپلیکیشن دوربین، چیزی نیست که آیفون‌های قدیمی‌تر نتوانند آن‌را انجام دهند!

از این موارد بگذریم، این بروزرسانی چند ویژگی جدید دیگر هم دارد. برای مثال، ایموجی‌ها شامل بروزرسانی شده‌اند و حالا ۷۰ ایموجی جدید در iOS 13.2 وجود دارد. این ایموجی‌ها شامل مواردی مثل حیوانات جدید، غذاها، فعالیت‌ها و برخی دیگر ایموجی‌های مرتبط با انسان‌ها می‌شود.

همچنین این بروزرسانی ویژگی‌هایی جدید را برای ایرپادز هم به همراه دارد. اولین ویژگی این است که به سیری اجازه می‌دهد تا پیامک‌های کاربر را از طریق ایرپادز برای او بخواند. این ویژگی در هنگام استفاده از Audio Sharing و در تماس‌ها، غیر فعال می‌شود. ویژگی دوم، مربوط به پشتیبانی از ایرپادز پرو می‌شود. کاربران ایرپادز پرو می‌توانند با iOS 13.2، ویژگی نویز کنسلینگ را خاموش یا روشن کنند.

جدا از این موارد، ویژگی‌های جدیدی برای HomeKit هم وجود دارد. برای مثال می‌توانیم به HomeKit Secure Video اشاره کنیم که به کاربر اجازه می‌دهد تا تصاویر دوربین‌های مداربسته خانه که به هوم‌کیت وصل هستند را به صورت ایمن و رمزنگاری شده، ذخیره کنند. همچنین هوم‌کیت حالا می‌تواند در این تصاویر، افراد، حیوانات و خودروها را هم تشخیص دهد. جدا از این مورد، روترهای Wi-Fi که از HomeKit پشتیبانی می‌کنند نیز با iOS 13.2 سازگاری خواهند داشت.

در پایان، سیری هم حالا از شما می‌پرسد که آیا اجازه می‌دهید مکالمات شما با سیری ثبت شود؟ این ویژگی برای این کاربرد دارد که در آینده به بهبود سیری کمک کند. همچنین اگر بخواهید می‌توانید تاریخچه و هیستوری سیری را هم از ستینگ پاک کنید.

جدا از iOS 13.2، اپل iPadOS 13.2 را هم منتشر کرده که همین تغییراتی که گفتیم را به آیپد‌ها نیز می‌آورد. اپل همچنین سیستم عامل هوم پاد را هم به ۱۳.۲ بروزرسانی کرده و برخی ویژگی‌های جدید به آن اضافه کرده است. برای مثال حالا HomePod می‌تواند صداهای افراد مختلف خانواده را تشخیص دهد. با نزدیک کردن گوشی به هوم پاد نیز می‌توان موسیقی در حال پخش، پادکست‌ها و تماس‌ها را راحت‌تر به هوم‌پاد منتقل کرد. در پایان، هوم‌پاد حالا می‌تواند صداهای باکیفیت محیطی پخش کند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، صدای محیطی برای خوابیدن است که به خواب کاربر کمک می‌کند.

