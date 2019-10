در جریان مراسم افتتاحیه کنفرانس توسعه‌دهندگان سامسونگ، این شرکت از دو لپ‌تاپ ویندوزی جدید با نام‌های گلکسی بوک فلکس و گلکسی بوک یون رونمایی کرد. این دو لپ‌تاپ در مدل‌های ۱۳ و ۱۵ اینچی روانه‌ی بازار می‌شوند و از ویژگی‌های قابل توجهی بهره می‌برند. اول از همه باید به نمایشگر این دو اولترابوک اشاره کنیم که از نوع QLED و مبتنی بر رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ است. اگرچه سامسونگ اعلام کرده که این نخستین‌باری است چنین نمایشگرهایی در لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی پیش از این هم نسل اولیه چنین نمایشگرهایی در لپ‌تاپ‌ها دیده شده است.

در هر صورت، این نمایشگرها با داشتن حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت، از لحاظ کیفیت حرف زیادی برای گفتن دارند. با توجه به این قابلیت، در محیط بیرونی هم به راحتی می‌توان از گلکسی بوک فلکس و یون استفاده کرد. هر دو لپ‌تاپ از سیستم شارژ بی‌سیم PowerShare سامسونگ پشتیبانی می‌کنند و تاچ‌پد آن‌ها می‌تواند به‌عنوان پد شارژ برای گجت‌های سازگار با استاندارد Qi انجام وظیفه کند. علاوه بر این باید به وجود اسپیکرهای AKG هم اشاره کنیم.

گلکسی بوک فلکس سامسونگ

مدل ۱۳ اینچی گلکسی بوک فلکس ۱.۱۵ کیلوگرم وزن دارد و از نسل دهم تراشه Ice Lake اینتل بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به حداکثر ۱۶ گیگابایت حافظه رم LPDDR4X و حداکثر حافظه داخلی ۱ ترابایت PCIe NVMe SSD اشاره کنیم. برای افزایش امنیت، این اولترابوک مجهز به حسگر اثر انگشت است. نام این لپ‌تاپ به مکانیزم نمایشگر برمی‌گردد که به‌صورت ۳۶۰ درجه می‌چرخد و در ضمن لمسی است و از قلم S-Pen پشتیبانی می‌کند. این گجت از دو پورت تاندربولت ۳ و درگاه کارت حافظه microSD بهره می‌برد. یک باتری ۶۹.۷ وات ساعت هم درون این لپ‌تاپ دیده می‌شود.









مدل ۱۵ اینچی هم از همین باتری بهره می‌برد ولی ۱.۵۲ کیلوگرم وزن دارد و وزن مدل مجهز به کارت گرافیک مجزا هم به ۱.۵۷ کیلوگرم می‌رسد. در صورتی که خواستار بهره‌گیری از پردازنده گرافیکی مجزا هستید، تنها انتخاب شما کارت گرافیک انویدیا GeForce MX250 با ۲ گیگابایت حافظه GDDR5 خواهد بود.

گلکسی بوک یون

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، گلکسی بوک یون هم در دو مدل ۱۳ و ۱۵ اینچی روانه‌ی بازار می‌شود. مدل ۱۳ اینچی ۹۷۰ گرم وزن دارد و وزن مدل ۱۵ اینچی مجهز به پردازنده گرافیکی مجزا به ۱.۲۶ کیلوگرم می‌رسد. این لپ‌تاپ از نسل دهم تراشه Comet Lake اینتل بهره می‌برد و کاربران برای مدل ۱۵ اینچی می‌توانند نسخه مجهز به پردازنده گرافیکی انویدیا GeForce MX250 همراه با ۲ گیگابایت حافظه GDDR5 را خریداری کنند.









کاربران خریدار هر دو مدل می‌توانند از حداکثر حافظه رم ۱۶ گیگابایت DDR4 و ۱ ترابایت حافظه داخلی PCIe NVMe SSD بهره ببرند. البته مدل ۱۵ اینچی از درگاه جداگانه برای ۱۶ گیگابایت حافظه رم و حافظه SSD بهره می‌برد. سامسونگ برای هر دو مدل این لپ‌تاپ هم از باتری ۶۹.۷ وات ساعت استفاده کرده است.

در مورد قیمت این لپ‌تاپ‌ها هنوز خبری منتشر نشده ولی فروش آن‌ها از ماه دسامبر آغاز خواهد شد.

