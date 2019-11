همانطور که انتظار داشتیم، پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال از دوربین فوق‌العاده‌ای بهره می‌برند. مانند اپل، هواوی، سامسونگ و دیگر شرکت‌ها، گوگل هم به خوبی می‌داند که یک دوربین باکیفیت برای گوشی‌های هوشمند اهمیت زیادی دارد و این موضوع در نقد و بررسی‌ها مورد توجه گسترده‌ای قرار می‌گیرد. در همین حین، باید خاطرنشان کنیم که در نقد و بررسی‌های مربوط به گوشی‌های هوشمند، تا حد زیادی به دوربین پرداخته می‌شود و مواردی مانند عملکرد و دیگر مشخصه‌ها دیگر مانند گذشته مورد توجه گسترده قرار نمی‌گیرند.

بخشی از این موضوع به این نکته برمی‌گردد که گوشی‌ها از لحاظ بیشتر مشخصات روزبه‌روز شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا می‌کنند. تفاوت عملکرد پرچم‌داران و میان‌رده‌ها برای بسیاری از کاربران (به غیر از گیمرها) قابل تشخیص نیست و تعداد زیادی از افراد نمی‌توانند تفاوت بین نمایشگرهای مختلف را تشخیص بدهند. همچنین کیفیت ساخت بدنه انواع گوشی‌ها هم در چند سال گذشته بسیار بهتر شده است.

در این بین، دوربین گوشی‌های هوشمند از آخرین بخش‌هایی است که همچنان می‌توان نوآوری‌های معناداری را عملی کرد. کاربران به عکس‌های سلفی، کیفیت عکس‌های اینستاگرام و عکس‌برداری از حیوانات خانگی و کودکان خود اهمیت می‌دهند. همچنین مشخصه‌هایی مانند حالت بوکه، زوم رده‌بالا و دوربین‌های اولترا واید بیش از پیش مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند.

با توجه به این موضوع، توجه گسترده گوگل به کیفیت گوشی‌های پیکسل یک رویکرد کاملا منطقی است. حتی اگر قابلیتی مانند عکس‌برداری از آسمان شب چندان کاربردی نباشد، کیفیت دوربین پیکسل ۴ امکانات گسترده‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا عکس‌های فوق‌العاده‌ای را ثبت کنند و این عکس‌ها می‌توانند شهرت پیکسل ۴ را افزایش بدهند.

گوگل از همان نخستین گوشی پیکسل نشان داده که کیفیت دوربین برای این شرکت اهمیت بسیاری زیادی دارد و با این مشخصه امیدوار است گوشی‌های مذکور مورد توجه گسترده افراد قرار بگیرند. اما در این میان، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پیکسل ۴ بدون داشتن چنین دوربین‌هایی، اصلا به چشم می‌آید؟

دوربین‌های عالی نمی‌توانند جای خالی ضعف‌های مهم را پر کنند

ضعف‌های مهم پیکسل ۴ بارها و بارها در مطالب مختلف تکرار شده و در این مطلب قصد نداریم بار دیگر به مرور آن‌ها بپردازیم. اما در این میان، گوشی‌های پیکسل ۴ دارای یک ضعف مهم هستند که این مشخصه برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی دارد.

به اعتقاد بسیاری از کاربران معمولی، عمر باتری اگر مهم‌ترین مشخصه گوشی نباشد، یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های آن محسوب می‌شود. از آنجایی که بیشتر گوشی‌های پرچم‌دار مدرن تا دو روز هم می‌توانند شارژ باتری را نگه دارند، ارائه‌ی یک گوشی مبتنی بر باتری ضعیف اصلا قابل قبول نیست. اما پیکسل ۴ علاوه بر داشتن باتری معمولی، از ویژگی‌هایی مانند پردازش‌های پیشرفته تصویر، نمایشگر ۹۰ هرتز و سیستم راداری بهره می‌برد که تمام این موارد تأثیر بسزایی در افزایش مصرف شارژ باتری دارند.

علاوه بر این، ویژگی‌هایی مانند نمایشگر ۹۰ هرتز، سیستم تشخیص چهره و تعامل بدون لمس از ویژگی‌هایی نیستند که بتوانند از همان ابتدا نظر انواع و اقسام کاربران را جلب کنند. ویژگی‌های جدید باید با انتظارات کاربران همخوانی داشته باشند نه اینکه در بخش اصلی تجربه کاربری مانند عملکرد روان و عمر باتری طولانی اختلال ایجاد کنند. پیکسل ۴ در این زمینه نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد.

اگرچه هنگام خرید گوشی جدید، ویژگی‌های پر زرق‌وبرق خیلی سریع توجه را جلب می‌کنند، ولی این ضعف‌های مختلف هستند که در حافظه کاربر ثبت می‌شوند. زمانی که کاربر می‌خواهد مدل جدید گوشی مذکور را خریداری کند یا به برند دیگری مهاجرت کند، این ضعف‌ها اهمیت دوچندانی پیدا می‌کنند.

ویژگی‌های آزاردهنده یا عمر باتری بسیار بد به‌راحتی می‌توانند وجهه برند پیکسل را تخریب کنند. گوگل با تمرکز بیش از حد بر دوربین و کنار گذاشتن ویژگی‌های مهم دیگر، در حال تخریب شهرت خود در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند است.

گوگل تا چه زمانی می‌تواند به این رویکرد ادامه دهد؟

البته، هیچ‌کدام از این ضعف‌ها احتمالا به‌صورت کوتاه مدت آسیب زیادی به گوگل نمی‌رساند. پیکسل ۴ شاید فروش خوبی داشته باشد و مدل بعدی آن هم شاید تمام این اشتباهات را اصلاح کند. علاوه بر این، گوشی‌های پیکسل عمدتا مورد توجه طرفداران پروپاقرص اکوسیستم اندروید قرار می‌گیرند که ظاهرا برای چند ویژگی مهم حاضر هستند با ضعف‌هایی کنار بیایند. البته در این میان باید به شرکت‌هایی مانند HTC، ال‌جی و بلک‌بری اشاره کنیم که بعد از عرضه چند نسل از گوشی‌های نه‌چندان باکیفیت از چشم کاربران افتادند.

گوگل طی چند سال گذشته به لطف دوربین‌های فوق‌العاده گوشی‌های پیکسل توانسته بین پرچم‌داران شرکت‌های باسابقه مورد توجه قرار بگیرد. با این حال، با توجه به اینکه رقابت در زمینه‌ی دوربین عکاسی روزبه‌روز شدیدتر از گذشته می‌شود، گوگل برای همیشه نمی‌تواند فقط به این نقطه قدرت خود تکیه کند. گوشی‌های پیکسل برای اینکه بتوانند به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای انواع و اقسام کاربران مطرح شوند، باید در زمینه‌های دیگر هم تجربه کاربری مناسبی را ارائه کنند.

