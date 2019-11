ساعت هوشمند شیائومی Mi Watch با شباهت بسیار زیاد به اپل واچ رونمایی خواهد شد

سرقت ذهنی عبارتی بود که نقاش بزرگ، پابلو پیکاسو، از آن به عنوان وجه تمایز هنرمند بزرگ از هنرمند خوب یاد می‌کرد و این سخن بعدها توسط استیو جابز نیز نقل شد تا رقبایی را که عینا ایده‌ها و طرح‌های اپل را در محصولات خود پیاده می‌کنند، به تمسخر بگیرد.

اگر با این نظر موافق باشیم، پس قطعا مهندسان و طراحان شیائومی از بزرگ‌ترین هنرمندان زمان خود به شمار می‌آیند. در طول چند سال گذشته، اغلب دیده‌ایم که این شرکت چینی از استفاده از طرح‌ها و ایده‌های اپل در محصولات خود هیچ ابایی نداشته است.

نمی‌توان منکر این حقیقت شد که شیائومی در مدت کوتاهی توانسته به موفقیت‌های بزرگی دست یابد. این شرکت که اولین گوشی هوشمندش در ۸ سال پیش عرضه کرد، اکنون در جایگاه چهارمین شرکت پرفروش در جهان شناخته می‌شود؛ یعنی پس از سامسونگ، هواوی و اپل. همچنین، کمپانی چینی در چند سال گذشته خانواده می میکس را معرفی کرده است که شبیه به هیچ دستگاه دیگری نیستند.

اما ظاهرا ترک عادت‌های قدیمی بسیار سخت است. متاسفانه باید گفت ساعت هوشمند این شرکت با نام شیائومی می‌واچ را به هیچ وجه نمی‌توان یک محصول خلاقانه یا اصیل نامید. با نگاه به این محصول اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند، شباهت بسیار زیاد آن با خانواده اپل واچ است که شناخته‌شده‌ترین ساعت‌های هوشمند در جهان هستند. می‌واچ شیائومی از سیستم عامل پوشیدنی گوگل، Wear OS، بهره می‌گیرد و در روز پنجم نوامبر معرفی خواهد شد. اما پیش از معرفی رسمی، چند رندر از این محصول فاش شده که از شباهت آن به اپل واچ حکایت دارند.

برخلاف بسیاری از ساعت‌های هوشمند مبتنی بر Wear OS که به تازگی معرفی شده‌اند، شیائومی می‌واچ از طراحی مستطیلی شکل استفاده کرده است. قطعا اپل درباره ظاهر هندسی محصول حق مالکیت ندارد و هر شرکتی می‌تواند از ظاهر مستطیل شکل استفاده کند؛ اما اگر به جزئیات بیشتری از ساعت هوشمند شیائومی دقت کنیم، متوجه خواهیم شد محصول جدید این کمپانی در زمینه‌های دیگر نیز به ساعت هوشمند اپل شباهت بسیاری دارد.

علاوه بر ظاهر، شیائومی حتی کلید چرخان موسوم به Digital Crown را هم که به نوعی امضای اپل محسوب می‌شود، دقیقا کپی کرده است. علاوه بر این کلید، محل قرار گیری میکروفون و کلید دوم نیز مشابه با ساعت کوپرتینویی‌هاست. کمپانی چینی می‌توانست دست‌کم محل قرار گیری این عناصر را تغییر دهد یا ظاهر جدیدی برای Digital Crown انتخاب کند تا از شباهت بی‌اندازه محصولش با اپل واچ و همچنین از بار انتقادها نسبت به خود بکاهد.

اما درباره شرکتی بحث می‌کنیم که پیش از نیز با تولید خانواده تبلت‌های می‌پد، شباهت بی‌اندازه آن‌ها با آیپد را به نمایش گذاشت؛ شرکتی که با الهام از Memoji اپل از Mimoji رونمایی کرد که حتی در تبلیغات آن نیز تصادفا از محتوای تبلیغاتی اپل استفاده کرد.

شیائومی می‌واچ کمی از اپل واچ بزرگ‌تر و سنگین‌تر به نظر می‌رسد. اما با توجه به سیاست‌های قیمت‌گذاری هر دو شرکت، انتظار داریم ساعت هوشمند شیائومی با قیمتی بسیار پایین‌تر از اپل واچ به فروش برسد. در حال حاضر نیز ساعت‌های هوشمند برند Amazfit که توسط یکی از کمپانی‌های تحت حمایت شیائومی تولید می‌شوند، با قیمت پایین‌تری نسبت به محصولات مشابه به فروش می‌رسند.

منبع: Phone Arena

The post ساعت هوشمند شیائومی Mi Watch با شباهت بسیار زیاد به اپل واچ رونمایی خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala