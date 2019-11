تصاویر گوشی تاشو موتورولا منتشر شد

شب گذشته تصاویر رسمی گوشی تاشو موتورولا منتشر شد. بر اساس این تصاویر، این گوشی مانند گلکسی فولد در بخش داخلی از نمایشگر تاشو بهره می‌برد. ایوان بلس که در زمینه‌ی افشای اطلاعات موثق ید طولایی دارد، این تصاویر را در اکانت توییتری خود منتشر کرده است و علاوه بر این بخش دیگر تصاویر از جانب یک سایت هلندی فاش شده است. همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی شباهت زیادی به سری گوشی‌های Razr دارد که سال‌ها قبل شهرت زیادی برای موتورولا به ارمغان آوردند. البته این گوشی تاشو نسبت به پدران خود ظاهرا بسیار ضخیم‌تر محسوب می‌شود. در ادامه می‌توانید این تصاویر را مشاهده کنید و برای مشاهده بخش دیگر تصاویر به انتهای مطلب مراجعه کنید.







در بخش پایینی این گوشی یک دکمه یا حسگر اثر انگشت توجه را جلب می‌کند. همچنین می‌توانیم به نمایشگر کوچک در بخش بیرونی این گوشی تاشو اشاره کنیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این گوشی برخلاف مواردی مانند گلکسی فولد یا هواوی میت ایکس، یک گجت پرچم‌دار نخواهد بود و از مشخصات میان‌رده بهره می‌برد.

با توجه به همین گزارش‌ها، باید انتظار بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۱۰، ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم، ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۲۷۳۰ میلی‌آمپر ساعتی را داشته باشیم. اندازه نمایشگر تاشو این گوشی موتورولا ۶.۲ اینچ خواهد بود و نمایشگر بیرونی هم ظاهرا مبتنی بر رزولوشن ۶۰۰ در ۸۰۰ است. با وجود این مشخصات سخت‌افزاری معمولی، به نظر می‌رسد این گوشی با قیمت ۱۵۰۰ دلاری روانه‌ی بازار خواهد شد.

