در این مقاله قصد داریم کیفیت عکاسی سه گوشی گلکسی نوت ۱۰ پلاس، پیکسل ۴XL و آیفون ۱۱ پرو مکس را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام گوشی از دوربین بهتری جهت عکاسی در نور کم برخوردار است.

با معرفی گوشی پیکسل ۴ توسط گوگل، این گوشی توانست در وب‌سایت معروف Dxomark، با کسب امتیاز ۱۱۲، در رده نهم بهترین دوربین قرار گیرد. این امتیاز برای گوشی که تمرکز ویژه‌ای روی عکاسی داشت کمی ناامید کننده به نظر می‌رسد چرا که گلکسی نوت ۱۰ پلاس که کمی زودتر نیز معرفی شده بود با کسب ۱۱۷ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

اگرچه امتیاز آیفون ۱۱ پرو مکس و به طور کلی هیچ یک از گوشی‌های سری آیفون ۱۱ در وب‌سایت مذکور ثبت نشده، اما خوشبختانه نمونه‌های ثبت شده توسط دوربین این گوشی به اندازه کافی منتشر شده که بتوان آن را با بهترین گوشی‌های فعلی از نظر عکاسی مقایسه کرد.

بنابراین قبل از پرداخت حدودا ۱۰۰۰ دلار برای گوشی‌های بالا، بهتر است ببینیم کدام یک از آن‌ها می‌تواند هنگامی که نور کافی برای عکاسی وجود ندارد، تصاویر بهتر و شفاف‌تری را به ثبت برساند.

در این مقایسه، بیشتر تصاویر پرتره مد نظر هستند چرا که در این حالت به راحتی می‌توان سوژه را از تصویر پس زمینه جدا کرد.

تصویر اول

با مشاهده تصاویر بالا، به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که پیکسل ۴XL از کیفیت به مراتب بیشتری در ثبت این تصویر برخوردار است. تصویر ثبت شده جزئیات بسیار زیادی را به نمایش می‌گذارد و تعادل رنگ سفید نیز به خوبی به چشم می‌خورد.

آیفون ۱۱ پرو مکس اگرچه نتوانسته به خوبی پیکسل ۴XL عمل کند، اما به نسبت آیفون‌های سری قبل بسیار بهبود داشته و کیفیت تصویر ثبت شده نیز خوب است. آیفون در به تصویر کشیدن جزئیات نسبتا خوب ظاهر شده اما تصویر ثبت شده توسط آن کمی زرد رنگ است.

البته برخی از کاربران ممکن است وجود رنگ زرد را به خاطر حس هنری که به تصویر القا می‌کند دوست داشته باشند، اما نمی‌توان این حقیقت را پنهان کرد که آیفون ۱۱ پرو مکس در ایجاد تعادل نور سفید مشکل داشته است.

در نهایت اما گلکسی نوت ۱۰ پلاس قرار دارد که تصویر خوبی را ثبت کرده اما نه به خوبی دو گوشی دیگر! شاید بهتر باشد عملکرد بهتر این سه گوشی را در نمونه برش داده شده این تصاویر مشاهده کنیم.

با مشاهده تصاویر برش داده شده، به خوبی می‌توان دریافت که پیکسل ۴XL در نمایش جزئیات عملکرد بسیار بهتری را از خود به نمایش گذاشته و با اختلاف، دو گوشی دیگر را پشت سر می‌گذارد. در رده دوم و سوم نیز به ترتیب آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس قرار می‌گیرند. امتیاز این مرحله به این صورت خواهد بود:

گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس پیکسل ۴XL 5.5 6 7

تصویر دوم

تفاوت در تعادل نور سفید بین سه تصویر کاملا مشهود است. پیکسل ۴XL به خوبی توانست تصویری را ثبت کند که به واقعیت نزدیک است. کیفیت بالای تصویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی را نیز می‌توان از رنگ کت سوژه مشاهده کرد.

آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس نیز عملکرد بسیار خوبی داشتند اما در مقایسه با پیکسل ۴XL تصاویر ثبت شده از کیفیت مناسبی برخوردار نبود.

برای درک بهتر این موضوع، تصویر بریده شده بالا را نیز مشاهده خواهیم کرد تا ببینیم عملکرد این سه گوشی چگونه است.

بار دیگر، پیکسل ۴XL است که در به تصویر کشیدن جزئیات بهترین عملکرد را در مقایسه با دو گوشی دیگر داشته. در واقع تشخیص تفاوت بین این سه عکس کاملا ساده به نظر می‌رسد. گلکسی نوت ۱۰ پلاس با اینکه به صورت دستی نیز فوکوس شده بود، باز هم نتوانست آنطور که انتظار می‌رفت عمل کند و بار دیگر بعد از آیفون ۱۱ پرو مکس، در رده سوم قرار گرفت.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس پیکسل ۴XL 5.5 6.5 8

تصویر سوم

بار دیگر تصاویر نشان دهنده برتری مطلق پیکسل ۴XL است. تعادل در رنگ سفید بسیار خوب صورت گرفته و اگرچه کمی تصویر سرد به نظر می‌رسد، اما بهتر از تصویرهای متمایل به زرد آیفون ۱۱ پرو مکس و کم جزئیات گلکسی نوت ۱۰ پلاس است. حال این سه تصویر را در حالت برش داده شده مشاهده می‌کنیم.

مطابق انتظار، بار دیگر این پیکسل ۴XL است که جزئیات بیشتری را به تصویر می‌کشد و همانند دفعات قبل، آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس در رده‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس پیکسل ۴XL 5.5 6.5 8

تصویر چهارم

در این تصویر، با مشاهده رنگ پوست و لباس سوژه، می‌توان گفت بار دیگر پیکسل ۴XL با اختلاف در صدر قرار می‌گیرد. در تصویری که آیفون ۱۱ پرو مکس ثبت کرده اگرچه جزئیات خوبی وجود دارد، اما تصویر از حالت طبیعی خود خارج شده و رنگ سفید پیراهن به زرد متمایل شده است. گلکسی نوت ۱۰ پلاس تصویری نزدیک به واقعیت ثبت کرده اما جزئیات در آن به اندازه دو گوشی دیگر نیستند.

در حالی که آیفون ۱۱ پرو مکس و پیکسل ۴XL تصاویر شفاف‌تری را ثبت کردند، گلکسی نوت ۱۰ پلاس تصویر تارتری را ثبت کرده و همین مسئله نیز آن را بار دیگر در رده سوم قرار می‌دهد.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس پیکسل ۴XL 5.5 6.5 7

تصویر پنجم

الگوی رنگ در تصاویر همانند دفعات قبل است. یعنی پیکسل ۴XL تصویری نزدیک به واقعیت و با تعادل در رنگ سفید اما کمی سرد، آیفون ۱۱ پرو مکس تصویری با جزئیات بالا اما مایل به زرد و گلکسی نوت ۱۰ پلاس نیز تصویری نزدیک به واقعیت اما کم جزئیات‌تر از دو گوشی دیگر را به ثبت رسانده‌اند. در نتیجه امتیاز آن‌ها به این صورت خواهد بود:

گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس پیکسل ۴XL 6.5 7 7

نتیجه گیری

جمع امتیازات این سه گوشی در این مقایسه به شرح زیر است:

گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس پیکسل ۴XL 28.5 32.5 37

با توجه به مقایسه‌ای که وب‌سایت Phonearena انجام داده، پیکسل ۴XL برنده رقابت است. این گوشی حتی در تاریکی نیز تصاویری با جزئیات بسیار بالا و نزدیک به واقعیت ثبت می‌کند و تعادل رنگ‌ها در آن کاملا مشهود است.

امسال اپل با افزودن ویژگی‌های جدید و و بهبود عملکرد دوربین آیفون‌های سری ۱۱، ثبت تصاویر در شرایط نوری نامساعد را بهبود بخشیده و از سری قبل این گوشی‌ها یعنی آیفون‌های سری X کاملا فاصله گرفته‌. اگرچه فوکوس کردن روی سوژه حتی در شب نیز با گوشی‌های فعلی آیفون بسیار بهبود داشته، اما تمایل آن‌ها به ثبت تصاویر متمایل به زرد، این تصاویر را کمی از واقعیت دور می‌سازد. با این اوصاف برخی‌ها ممکن است این مورد را یک افکت تصویری بدانند و از آن لذت ببرند!

و اما گلکسی نوت ۱۰ پلاس که در این مقایسه رتبه سوم یعنی آخر را کسب کرد. گوشی که تقریبا همه تصاویر را تارتر از بقیه به ثبت رساند و در نشان دادن جزئیات نیز عملکرد رضایت‌بخشی نداشت. شایعات حاکی از آن است که سامسونگ اوایل سال بعد از دوربین‌های جدیدی رونمایی می‌کند که از قابلیت‌های زیادی برخوردارند. اما پرچم‌دار سال ۲۰۱۹ این شرکت در نور کم، قافله را به آیفون ۱۱ پرو مکس و پیکسل ۴XL باخته است.

