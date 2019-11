در جریان یک کنفرانس در چین، گروهی از هکرهای شاغل در شرکت Tencent از روش خود برای آنلاک کردن گوشی‌های افراد رونمایی کردند. این گروه نشان دادند که با استفاده از اثر انگشت ثبت شده روی لیوان به‌راحتی می‌توانند به گوشی فرد موردنظر نفوذ کنند. آن‌ها در جریان نمایش این روش، توانستند سه گوشی مختلف را آنلاک کنند.

در این روش، هکرها ابتدا از اثر انگشت ثبت شده روی لیوان عکس می‌گیرند و سپس با بهره‌گیری از اپلیکیشنی که توسط آن‌ها توسعه پیدا کرده، می‌توانند نسخه‌ای از انگشت حاوی اثر انگشت مذکور را تولید کنند و در نهایت این انگشت جعلی برای آنلاک کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته این تیم تمام این فرایند را نمایش نداده است. به‌عنوان مثال در مورد جزییات کارکرد اپلیکیشن مذکور یا چگونگی ساخت یک انگشت فیزیکی توضیحاتی ارائه نشده است. در هر صورت، آن‌ها می‌گویند با بهره‌گیری از این روش توانسته‌اند به راحتی سه نوع حسگر اثر انگشت فیزیکی، اپتیکال و فراصوت را پشت سر بگذارند.

این تیم اعلام کرده که ماه‌ها مشغول توسعه اپلیکیشن موردنظر بوده‌اند و برای افرادی که نگران نفوذ دیگران به گوشی خود هستند، توصیه کرده‌اند که این افراد یا همواره از دستکش استفاده کنند یا در هر صورت اثر انگشتی از خود به جای نگذارند.

منبع: Android Authority

