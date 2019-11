ایوان بلس، افشار معروف دنیای گجت‌های هوشمند، به تازگی از تبلت جدید هواوی اطلاعاتی را منتشر کرده است. طبق گفته او، این تبلت که تا پیش از این با نام مدیا پد M7 شناخته می‌شد، در واقع قرار است با نام میت‌پد پرو راهی بازار شود.

در گزارش دیگری که از سوی ۹۱Mobiles منتشر شده است، اعلام شد که کمپانی چینی قصد دارد از یک تبلت پرچم‌دار جدید رونمایی کند که احتمالا عرضه آن به سال ۲۰۲۰ موکول خواهد شد.

مدتی قبل، سامسونگ با معرفی گلکسی تب اس ۶ به‌ خوبی ثابت کرد که هنوز هم می‌توان به تبلت‌ها امیدوار بود و در بسیاری از موارد آن‌ها را جایگزین لپ‌تاپ‌ها کرد. اپل نیز که رقیب دیگر هواوی است، در تدارک معرفی نسل جدیدی از خانواده محبوب آیپد پرو است که با ویژگی‌های جدید به‌روز شده‌اند. بنابراین، زمان آن است که هواوی نیز با معرفی یک رقیب شایسته، جایگاه خود در بازار تبلت‌ها را تثبیت کند.

رندرهای فاش شده از میت‌پد پرو به شباهت ظاهری آن با آیپد پرو اشاره دارد. این تبلت در پنل جلویی به یک نمایشگر بزرگ با حاشیه‌های بسیار کم و لبه‌های گرد مجهز است. این حاشیه‌ها به اندازه‌ای است که می‌توان دوربین سلفی و سایر سنسورها را در آن جای داد، اما هواوی تصمیم گرفته که دوربین سلفی میت‌پد پرو را در حفره‌ای درون نمایشگر قرار دهد.

به نظر می‌رسد قاب پشتی این تبلت از آلومینیوم ساخته شده و در گوشه بالایی سمت چپ میزبان دوربین اصلی است. کیفیت پایین رندرهای فاش شده باعث می‌شود تا دوربین اصلی میت‌پد پرو به وضوح دیده نشود، اما ظاهرا این ماژول میزبان دو سنسور و یک فلاش LED است. از جمله مشخصات سخت افزاری دیگری تبلت هواوی می‌توان به اسپیکرهای قرار گرفته در لبه پایینی و درگاه USB-C اشاره کرد. متاسفانه این تصاویر اطلاعاتی درباره جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون ارائه نمی‌کنند.

مانند تبلت‌های قبلی هواوی، میت‌پد پرو نیز به قلم استایلوس M-Pen و یک صفحه کلید با اتصال آهنربایی مجهز است. قلم استایلوس هواوی همانند اپل پنسل، به‌‌صورت مغناطیسی به فریم کناره‌های تبلت متصل می‌شود و احتمالا پس از اتصال به‌صورت بی‌سیم شارژ خواهد شد.

هنوز جزئیاتی از سخت افزار این تبلت منتشر نشده است؛ اما با توجه ظاهر آن، می‌توان یک پرچم‌دار قابل رقابت با تبلت‌های رده بالای سامسونگ و اپل را از هواوی در نظر داشت. بنابراین، انتظار داریم میت‌پد پرو به چیپست جدید کایرین ۹۹۰ به همراه حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهز شود.

منبع: Phone Arena

The post تبلت میت‌پد پرو هواوی ظاهری شبیه به آیپد پروهای اپل خواهد داشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala