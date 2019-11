بهترین زمان هر سال برای ارزیابی و بررسی کیفیت گوشی‌های هوشمند تولید شده، معمولا ماه اکتبر هر سال است که شرکت‌های بزرگ تولید کننده گوشی‌های هوشمند از پرچم‌داران قدرتمند خود در آن حوالی رونمایی می‌کنند. سه چهار ماه آخر امسال نیز مانند سال‌های پیش بسیار شلوغ بود. از سری محبوب گلکسی نوت ۱۰ شروع شد و به آیفون‌های سری ۱۱، هواوی سری میت ۳۰، پیکسل‌های سری ۴ و وان پلاس سری ۷T ختم شد.

در بین پرچم‌داران بالا، تنها سری میت ۳۰ هستند که به خاطر مسائل و مشکلات پیش آمده به خاطر تحریم‌ها و عدم بهره‌مندی از سرویس‌های گوگل، هنوز رسما وارد بازار جهانی نشده‌اند. باقی محصولات مدتی است که برای فروش در دسترس قرار گرفته‌اند و لذا بسیاری از افراد سراسر جهان تجربه استفاده از آن‌ها را دارند.

حال سوال اینجا است کسانی که به تازگی قصد خرید یک گوشی هوشمند را دارند، از بین این گوشی‌ها باید کدام محصول را انتخاب کنند؟ از حیث کیفیت، همه محصولات تقریبا در یک سطح قرار گرفته‌اند و از نظر قدرت سخت‌افزاری نیز همه آن‌ها در پلتفرم خود، قادر به برطرف ساختن تمامی نیازهای کاربران خود خواهند بود.

مواردی که می‌تواند باعث ایجاد تفاوت بین این گوشی‌ها شود، قیمت، یک سری قابلیت‌های نرم‌افزاری، باتری و لوازمی چون قلم است. دوربین هم نباید از قلم بیفتد! اگرچه تفاوت کیفیت عکاسی در گوشی‌های بالا آنقدرها فاحش نیست، اما شاید برای برخی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد!

اما باید این نکته را یادآور شویم که اگر از طرفداران سرسخت یک برند خاص همچون آیفون هستید، بدون یک گوشی اندرویدی نمی‌توانید به امور زندگی خود رسیدگی کنید و یا به طور کلی محدودیت‌ها و معیارهای خاصی برای انتخاب گوشی هوشمند دارید، بهتر است فکر خواندن این متن را از ذهن خود بیرون کنید.

هدف این متن، کمک به کاربرانی است که قصد دارند یک گوشی هوشمند، صرف نظر از برند خاص، برای رسیدگی به امور خود انتخاب کنند. بنابراین تعصب از برند خاص را کنار می‌گذاریم و به انتخاب محصولی می‌پردازیم که بهترین امکانات کاربردی را با بهترین قیمت به شما ارائه می‌دهد.

انتخاب وب‌سایت Gsmarena، گوشی گلکسی نوت ۱۰ پلاس بوده است. این انتخاب ممکن است برای برخی دیگر عجیب باشد و یا عده‌ای نیز می‌توانند انتخاب دیگری داشته باشند. بنابراین بهتر است نگاهی بیندازیم به دلایل این وب‌سایت برای انتخاب گلکسی نوت ۱۰ پلاس به عنوان یک محصول همه چیز تمام و کاربردی در سال ۲۰۱۹.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس یک گوشی کامل و متفاوت است که خدماتی مشابه و یا حتی بیشتر از رقبای خود ارائه می‌دهد. برای بررسی این قابلیت‌ها، از ظاهر آن شروع می‌کنیم. گلکسی نوت ۱۰ پلاس واقعا زیبا است! از نمایشگری که به اندازه معقولی خمیدگی دارد تا فریم آلومینیومی و طراحی دوربین‌ها در پنل پشتی و از همه مهم‌تر، رنگ‌بندی به شدت متنوع و زیبای آن.

درون جعبه این محصول، یک شارژر ۲۵ واتی و یک هندزفری USB-C بسیار با کیفیت از برند AKG نیز وجود دارد. این گوشی همچنین تنها با دو میزان از حافظه داخلی روانه بازار می‌شود. یعنی ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت که هر دو مدل با ۱۲ گیگابایت رم همراهی می‌شوند.

پردازنده ۷ نانومتری اگزینوس ۹۸۲۵ و یا اسنپدراگون ۸۵۵، دوربین سلفی با قابلیت ثبت تصاویر ۴K، دوربین سه گانه با کیفیت، باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و یک نمایشگر ۶.۸ فوق‌العاده با کیفیت و درخشان، دیگر مشخصات این گوشی را تشکیل می‌دهند.

اگرچه نمایشگر این گوشی با توجه به وب‌سایت DisplayMate پشت سر پیکسل ۴XL و آیفون ۱۱ پرو مکس قرار می‌گیرد، اما هم از آن‌ها بزرگ‌تر است و هم اندازه آن به شکل بسیار خوبی کنترل شده تا این بزرگی زیاد آن قدرها هم دردسر ساز نباشد‍!

مسلما این فکر به ذهنتان خطور کرده که مشخصات گلکسی نوت ۱۰ پلاس که تا کنون در این متن ذکر شده، مشابه آن و یا حتی بهتر، در آیفون ۱۱ پرو مکس نیز وجود دارد. بله! برای مثال پردازنده آیفون ۱۱ پرو مکس که می‌توان از آن به عنوان شاهکار مهندسی اپل یاد کرد! اما این را هم باید به خاطر داشت که در حال حاضر آیفون ۱۱ پرو مکس نسخه ۶۴ گیگابایتی در آمازون با قیمت ۱۲۵۰ یورو به فروش می‌رسد!

اما گلکسی نوت ۱۰ پلاس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت در آمازون تنها ۸۹۹ یورو قیمت دارد! جالب اینجاست که برای خرید نماینده اپل با این ظرفیت کاربر می‌بایستی حدودا ۱۴۲۰ یورو هزینه کند! نیازی به اشاره این نکته هم نیست که آیفون معمولا کمتر مشمول تخفیف می‌شود و معمولا در کشور ما نیز با قیمتی نجومی و شاید دو برابر گلکسی نوت ۱۰ به فروش برسد! اما گوشی‌های سامسونگ اغلب شانس بیشتری برای تخفیف در بازارهای مختلف دارند.

وان پلاس ۷T پرو شاید برای برخی از کاربران انتخاب بهتری از گلکسی نوت ۱۰ پلاس باشد! مخصوصا این که قیمت محصولات این شرکت در برابر امکاناتی که ارائه می‌دهند واقعا معقول است.

برای مثال شما با خرید یک گلکسی نوت ۱۰ پلاس با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، باید حدودا ۹۰۰ یورو هزینه کنید. این در حالی است که نسخه مک لارن ادیشن وان پلاس ۷T پرو حدودا ۱۰۰ یورو ارزان‌تر است، اما از ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و نمایشگر آن نیز ۹۰ هرتزی است؛ یعنی ۳۰ هرتز بیشتر از گلکسی نوت ۱۰ پلاس که سامسونگ ترجیح داده در آن از نمایشگری با رفرش ریت استاندارد ۶۰ هرتز استفاده کند.







اما چرا با این همه برتری، انتخاب Gsmarena همچنان نوت ۱۰ پلاس است؟ اول اینکه وان پلاس از گواهی‌نامه IP68 بهره‌مند نیست. این مفهوم تقریبا برای همه شما آشناست. بدین معنا که وان پلاس ۷T Pro ضد آب نیست. علی‌رقم نمایشگر کوچک‌تر، وزن آن بیشتر از نوت ۱۰ پلاس است و دوربین‌های بکار رفته در آن نیز از اگرچه فوق‌العاده هستند، اما در مقایسه با نوت ۱۰ پلاس اندکی ضعیف‌ترند.

باتری بکار رفته در این گوشی نیز با توجه به سایز و کیفیت نمایشگر، ضعیف‌تر از باتری گلکسی نوت ۱۰ پلاس است. (۴۰۸۵ میلی‌آمپر ساعت وان پلاس ۷T پرو مک لارن و ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت برای نوت ۱۰ پلاس).

سوای این موارد، گلکسی نوت ۱۰ پلاس از مواردی همچون قلم S-Pen نیز بهره می‌برد که می‌تواند آن را به همراه بهتری برای انجام کارهای روزانه شما بدل کند. این قلم کاربردی به شما امکان نوشتن روی تصاویر و یا یادداشت برداری و تبدیل آن به فایل ورد را می‌دهد. همچنین می‌توان از آن به عنوان شاتر دوربین نیز استفاده کرد و کنترل برخی از حالت‌های دوربین را برعهده گرفت.

رابط کاربری OneUI نیز در بین اندروید استوک، اکسیژن OS وان پلاس و iOS، بیشترین امکان شخصی‌سازی را فراهم می‌کند. سامسونگ در این رابط کاربری قبل از اپل و گوگل حالت تاریکی (Dark Mode) را افزوده بود! قابلیت‌های جذاب دیگر از قبیل سوایپ کردن جهت تماس، کار کردن با منوی اج و غیره نیز در نوت ۱۰ پلاس وجود دارند که خب سلیقه‌ای هستند و ذکر آن‌ها به عنوان نقطه قوت این گوشی ممکن است درست نباشد!

اما نکته حائز اهمیت در مورد این گوشی، امکان افزایش حافظه جانبی آن است! کاربران می‌توانند در مدل‌های دو سیم‌کارد گلکسی نوت ۱۰ پلاس، حافظه داخلی را افزایش دهند که خب می‌تواند برای کسانی که به حافظه بیشتری نیاز دارند بسیار حائز اهمیت باشد!

نتیجه نهایی

طبق بررسی‌های Gsmarena، قدیمی‌ترین پرچم‌دار موجود، درست‌ترین انتخاب ممکن است. برخی از افراد ممکن است وان پلاس، آیفون ۱۱ و یا حتی پیکسل ۴ را به عنوان انتخاب‌های بهتری مد نظر داشته باشند.

حقیقت امر این است که گوشی‌های وان پلاس به خاطر قیمت پایین و پیکسل‌ها نیز به خاطر تجربه کم گوگل در ساخت سخت‌افزار مورد قضاوت قرار می‌گیرند. اپل هم چنین در ذهن برخی از کاربران می‌نماید که هر چه نام این برند را یدک بکشد، به طرز جادویی بهتر از رقبای خود است.

البته کیفیت بالا و قابلیت‌های آیفون‌ها را به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد. اما قیمت بالایی که برای تجربه آن‌ها می‌پردازیم، شاید کمی معقول نباشد. در طرف مقابل اما سامسونگ قرار دارد. شرکتی که محصولاتش عموما با قابلیت‌های بسیار زیادی روانه بازار می‌شوند اما خب آنقدر زیاد روی زبان‌ها افتاده که کسی با جذاب‌ترین و بهترین محصولات آن هم هیجان‌زده نمی‌شود!

اما در نهایت کاربر بهترین کسی است که می‌تواند تعیین کند چه محصولی درست‌ترین انتخاب برای اوست! با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه ما، در دسترس بودن لوازم جانبی و مواردی از این قبیل، گلکسی نوت ۱۰ پلاس بهترین انتخاب ممکن است که هم قیمت مناسبی دارد، هم حافظه داخلی فراوانی دارد، هم به دوربین‌های بسیار با کیفیتی مجهز شده و هم باتری مناسبی جهت روشن نگه داشتن نمایشگر ۶.۸ اینچی بسیار با کیفیت آن در اختیار دارد.

نظر شما در مورد این انتخاب چیست؟ آیا واقعا گلکسی نوت ۱۰ پلاس بهترین انتخاب در بین پرچم‌داران فعلی بازار به حساب می‌آید؟

