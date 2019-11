چرا با وجود گلکسی S10e سامسونگ باید گلکسی S10 لایت را معرفی کند؟

در هفته‌های گذشته خبرهای مختلفی درباره عضو جدید خانواده پرچم‌دار گلکسی S10، با نام گلکسی S10 لایت منتشر شد. این گوشی که ظاهرا با شماره مدل SM-G770F در دست تولید است، قرار است نسخه‌ای ارزان‌تر از پرچم‌دار سامسونگ باشد که با پرچم‌داران ارزان‌قیمت هواوی و اپل رقابت می‌کند. اما اگر هدف این است، سامسونگ در زمان معرفی پرچم‌داران امسال سری S از گلکسی S10e نیز رونمایی کرد و دیگر چه نیازی به معرفی یک محصول مشابه است؟

گلکسی S10e با قیمتی معادل ۷۴۹ دلار، نسبت به برادران ۹۰۰ و هزار دلاری خود ارزان‌تر است و البته در برخی مشخصات نیز در رده پایین‌تری از آن‌ها قرار دارد. اما ظاهرا این محصول آن‌گونه که کمپانی کره‌ای انتظار داشت موفق نبوده است؛ به‌ویژه در شرایطی که آیفون XR عنوان پرفروش‌ترین آیفون سال را کسب کرد و آیفون ۱۱ نیز با استقبال خوبی روبرو شده است. بنابراین سامسونگ بنا به دلایلی که در ادامه بیان خواهند شد، باید یک رقیب جدید برای آیفون‌های زیر ۱۰۰۰ دلاری اپل به میدان بفرستد:

چرخش ناگهانی اپل

در طول چند سال گذشته، قیمت پرچم‌داران شرکت‌های بزرگ با افزایش چشمگیری مواجه شده است. حتی وان پلاس نیز که روزگاری با معرفی پرچم‌داران ارزان قیمت یا به قول خودش «قاتل پرچم‌داران» کاربران زیادی را به سمت خود جلب کرده بود، این روزها سعی می‌کند قیمت پرچم‌داران خود را با شیبی ملایم افزایش دهد. این افزایش قیمت‌ها با معرفی آیفون X هزار دلاری اپل در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و پس از آن شرکت‌های دیگر نیز از این روند استقبال کردند و پرچم‌داران هزار دلاری یکی پس از دیگری روانه بازار شدند.

اما علت این افزایش قیمت چه بود؟ پاسخ چیزی نیست جز فروش پایین پرچم‌داران که باید با افزایش قیمت جبران می‌شد. انقلاب گوشی‌های هوشمند به نقطه‌ای رسیده است که می‌توان یک گوشی پرچم‌دار را ۳ الی ۴ سال استفاده کرد و همچنان تجربه کاربری خوبی دریافت کرد؛ چیزی شبیه به آنچه که در بازار لپ‌تاپ‌ها مشاهده می‌کنیم. دیگر نیاز نیست آن‌ها را هر سال یا هر دو سال تعویض کنیم و همین امر باعث می‌شود تا استقبال از پرچم‌داران جدید‌تر کاهش یابد و شرکت‌ها برای حفظ روند افزایشی سود خود به بالا بردن قیمت‌ها روی آورند.

اما افزایش ناگهانی قیمت‌ها به تنهایی نمی‌توانست سوددهی را بیشتر کند. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها تغییراتی را در خانواده پرچم‌داران خود ایجاد کردند که یکی از آن‌ها ارائه نسخه‌ای ارزان‌تر و با ویژگی‌های نرم افزاری و گاهی سخت افزاری محدودتر بود. باز هم این روند توسط اپل و با معرفی آیفون XR در سال ۲۰۱۸ کلید خورد. این گوشی که با برچسب قیمتی ۷۴۹ دلاری معرفی شد، بسیار ارزان‌تر از آیفون‌های هزار دلاری سال ۲۰۱۸ بود. اما در مقابل کمبودهایی را هم تجربه کرد، از جمله استفاده از پنل LCD به‌جای صفحات OLED، تجهیز دوربین اصلی به یک سنسور، حذف لمس سه‌بعدی و برخی ویژگی‌های جزئی دیگر.

اما هیچ‌یک از این کمبودها نتوانست از موفقیت آیفون XR جلوگیری کند، زیرا اولویت اصلی کاربران قیمت گوشی بود و نه دوربین دوگانه یا پنل OLED. این گوشی هر آنچه که نیاز بود تا کاربران را راضی نگه دارد با خود به همراه داشت: سیستم تشخیص چهره Face ID، صفحه نمایش بزرگ، اکوسیستم نرم افزاری مشابه پرچم‌داران ۱۰۰۰ دلاری، عملکرد سریع و روان، چیپست مشابه و کیفیت دوربین مناسب. البته بعدها مشخص شد که باتری آیفون XR نسبت به آیفون‌های XS و XS Max دوام بهتری دارد که این مورد نیز به عاملی دیگر برای موفقیت این گوشی تبدیل شد.

در سال ۲۰۱۹، اپل حریف قدر دیگری را به میدان فرستاد. آیفون ۱۱ که یک جانشین شایسته برای آیفون XR است، با قیمتی معادل ۶۹۹ دلار معرفی شد؛ یعنی ۸۰ دلار ارزان‌تر از آیفون XR در زمان معرفی!

این گوشی به دوربین دوگانه با یک لنز فوق عریض مجهز شد که این روزها محبوبیت زیادی بین کاربران دارد و به لطف iOS 13 دیگر لمس سه بعدی به‌طور کامل از گوشی‌های جدید اپل حذف شده است و کمبود آن در پرچم‌دار ارزان قیمت ۲۰۱۹ حس نمی‌شود. آیفون ۱۱ در بسیاری از مشخصات سخت افزاری با آیفون‌های ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس مشابه است.

اما نکته مهم‌تر این است که اپل به‌جای استفاده از الفاظی مانند آیفون ارزان قیمت، آیفون اقتصادی و … تنها به استفاده از کلمه «آیفون» برای معرفی و بازاریابی این محصول اکتفا کرده است و این یعنی کوپرتینویی‌ها قصد دارند به ما اعلام کنند باید آیفون ۱۱ را هم یک پرچم‌دار به حساب آوریم. این گوشی هر آنچه که از یک آیفون انتظار داریم با خود به همراه دارد: دوربین به روز، سخت افزار قدرتمند با بهره گیری از جدیدترین چیپست اپل، باتری مناسب، نرم افزار مشابه نسخه‌های گران قیمت‌تر و ویژگی‌های کلیدی مانند Face ID. بنابراین مدل‌های برزگ‌تر تنها یک محصول لوکس به شمار می‌آیند که باید نظر کاربرانی را که به دنبال پرداخت پول بیشتر هستند جلب کنند!

این همان نکته کلیدی است! در طول سال‌های گذشته کم‌کم این فکر به ما القا شده بود که اگر پرچم‌دار تمام عیار می‌خواهیم، باید در حدود هزار دلار هزینه کنیم و اپل به یک‌باره و با یک «نه» محکم، رسمی که خود رواج داده بود را کنار گذاشت. در سال ۲۰۱۸ آیفونی معرفی شد که مانند پرچم‌داران سه سال پیش، تنها ۷۰۰ دلار قیمت داشت و می‌توانست تا چند سال نیاز کاربران را برطرف سازد.

سامسونگ از قافله عقب مانده است!

گرچه سامسونگ هم امسال «پرچم‌داران گران قیمت، به همراه یک جایگزین ارزان» را معرفی کرد، اما فاصله بین گلکسی S10e با گلکسی S10 و S10 پلاس بسیار زیاد است. گلکسی S10e به دوربین دوگانه با سنسورهای عریض و فوق عریض مجهز است. اسکنر اولترا سونیک به کار رفته در S10 و S10 پلاس در این نسخه وجود ندارد و به‌جای آن از یک سنسور تعبیه شده درون کلید پاور در لبه کناری گوشی استفاده شده است. بر خلاف پرچم‌داران اصلی، این نسخه از نمایشگر خمیده نیز بی‌بهره است که گرچه از نظر ما نقطه ضعف محسوب نمی‌شود، اما از شباهت آن به پرچم‌داران کره‌ای‌ها می‌کاهد.

البته می‌توان همه این مشکلات را نادیده گرفت، اما نمی‌توان روی ابعاد کوچک آن چشم بست. نمایشگر گلکسی S10e در ابعاد ۵.۸ اینچ است و نسبت تصویر ۱۹:۹ را ارائه می‌کند. امروزه تعداد طرفداران گوشی‌های کوچک یا به اصطلاح «کامپکت» بسیار کمتر از گذشته است و با فراگیر شدن استفاده از گوشی‌ها برای کاربردهای مختلف در زندگی روزمره، نمایشگرهای بزرگ از اصلی‌ترین نکات مثبت پرچم‌داران به شمار می‌آیند. در نهایت، سامسونگ بر خلاف اپل، سیاست بازاریابی مناسبی برای پرچم‌دار اقتصادی خود نداشت و به‌گونه‌ای رفتار کرد که همه باور کنند با یک مدل ارزان قیمت روبرو هستند که پرچم‌داری واقعی نخواهد بود.

پس از پرچم‌داران سری S، گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس معرفی شدند. گلکسی نوت ۱۰ نیز نسخه‌ای ارزان‌تر از پرچم‌دار امسال سری نوت است که از جهاتی می‌توان آن را هم ناامید کننده دانست. این نسخه از شیار کارت حافظه پشتیبانی نمی‌کند، نمایشگر آن نسبت به نسخه پلاس رزولوشن کمتری دارد و اثری از دوربین ToF نیست.

شاید فکر کنید که می‌شود این مشکلات را هم نادیده گرفت، اما به‌خاطر داشته باشید که سامسونگ همیشه برند گلکسی نوت را به عنوان محصولاتی معرفی می‌کرده است که نیاز همه کاربران را پوشش می‌دهند؛ محصولاتی که با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها، جدیدترین قابلیت‌ها را در قالب یک گوشی هوشمند ارائه می‌کنند. گلکسی نوت ۱۰ با وجود قیمت ۹۴۹ دلاری خود، یک محصول ضعیف به‌ نظر می‌رسد که قرار است شما را ترغیب کند تا گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۱۰۹۹ دلاری را بخرید.

گلکسی S10 لایت چگونه است؟ قیمت آن چقدر خواهد بود؟

در حال حاضر تنها پاسخ سامسونگ به آیفون ۱۱ همان گلکسی S10e است که به بیان نواقص آن پرداختیم. به یاد داشته باشید که اپل از آیفون ۱۱ به عنوان یک «آیفون» یاد می‌کند؛ یعنی یک پرچم‌دار واقعی که از لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و ویژگی‌های مورد انتظار کاربران با سایر پرچم‌داران این شرکت برابر است. اما سامسونگ گلکسی S10e را یک نسخه ارزان قیمت می‌داند که ویژگی‌های پرچم‌داران اصلی مانند اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر را ندارد و حتی با عنوان «گلکسی S10» از آن یاد نمی‌شود و البته از آیفون ۱۱ گران‌تر است.

با این اوصاف، سامسونگ چه باید بکند؟ تعطیلات سال نو میلادی در پیش است و فصل خرید هم به دنبال آن آغاز خواهد شد. سامسونگ می‌تواند در این فصل قیمت پرچم‌داران خود را کاهش دهد تا کاربران را به خرید آن ها ترغیب کند، اما از سوی دیگر، آن‌هایی که به تازگی پرچم‌داران این شرکت را خریده‌اند، احساس می‌کنند که ضرر کرده‌اند به دنبال چرایی این کاهش قیمت ناگهانی خواهند بود. پس تنها راه این است که یک مدل جدید به بازار بیاید.

ظاهرا کره‌ای‌ها نیز از تمامی مواردی که ذکر کردیم، درس عبرت گرفته‌اند. با توجه به شایعات و گزارش‌های منتشر شده، گلکسی S10 لایت از چیپ پرچم‌دار اسنپ دراگون ۸۵۵ به همراه ۸ گیگابایت رم بهره خواهد برد. ممکن است این گوشی نمایشگر خمیده نداشته باشد تا قیمت نهایی آن کاهش یابد و بین این دستگاه و نسخه‌های S10 و S10 پلاس تمایز ایجاد شود. البته لازم به ذکر است که گرچه نمایشگر خمیده ترند پرچم‌داران سامسونگ است، اما نمایشگرهای تخت هنوز هم طرفداران زیادی دارند. همچنین انتظار می‌رود سامسونگ برای هویت بخشیدن به این گوشی از صفحه نمایش Infinity-O خود در آن بهره بگیرد و همانند گلکسی نوت ۱۰، دوربین سلفی را در حفره‌ای در وسط لبه بالایی نمایشگر قرار دهد.

احتمالا زبان طراحی و ابعاد گلکسی S10 لایت با گلکسی S10e یکسان خواهد بود و برخی ویژگی‌های آن مانند اسکنر اثر انگشت فیزیکی (درون کلید پاور) با هم مشابه است. اما شایعات از وجود نمایشگری بزرگ‌تر نسبت به نمایشگر ۶.۴ اینچی S10e خبر می‌دهند که ۶.۷ اینچ خواهد بود. همچنین، ماژول دوربین آن با اضافه شدن یک سنسور جدید که احتمالا تله‌فوتو است، به یک ترکیب سه‌گانه ارتقا می‌یابد.

نمی‌توان امیدوار بود که قیمت گلکسی S10 لایت کمتر از S10e باشد، بنابراین احتمالا با یک گوشی حداقل ۷۵۰ دلاری مواجه خواهیم شد. ممکن است سامسونگ برای ایجاد هیجان و استقبال کاربران از این گوشی به سیاست‌هایی مانند تعویض گوشی قدیمی مشتریانش با گوشی جدید، برای مدتی محدود روی آورد.

در نظر داشته باشید که تمامی اطلاعات و دانسته‌های ما از گلکسی S10 لایت در حال حاضر هنوز در حد شایعه و گمان است و ممکن است که نسخه نهایی این محصول با آنچه در شایعات و اخبار عنوان می‌شود، تفاوت‌هایی داشته باشد. همچنین گفته می‌شود این محصول ممکن است برای جلب توجه بیشتر با نام گلکسی S11e یا S11 لایت راهی بازار شود.

