موسسه Canalys روز گذشته تحلیل خود را از وضعیت فروش گوشی‌های هوشمند در ربع سوم سال جاری منتشر کرد که طی آن، برای اولین بار در دو سال گذشته، شاهد افزایش آمار فروش کلی گوشی‌های هوشمند بودیم که عملکرد بی‌نظیر هواوی در بازار چین نقش بزرگی در آن داشت.

هواوی ۲۹ درصد رشد را در فروش گوشی‌های خود تجربه کرد اما خب این عملکرد بیشتر به خاطر فروش زیاد گوشی‌ها در کشور چین است. در واقع این شرکت در خارج از چین، به نسبت ربع سوم سال گذشته، تعداد گوشی کمتری فروخته است که خب اثر تحریم‌ها را هم نمی‌توان در این امر نادیده گرفت.

بین ماه‌های جولای و سپتامبر ۲۰۱۹، تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند چیزی در حدود ۳۵۲.۴ میلیون واحد فروش داشته‌اند که تنها یک درصد بیشتر از آمار سال گذشته است. (شرکت‌ها در سال گذشته توانستند ۳۴۸.۹ میلیون واحد از گوشی‌ها را در بازه زمانی مشابه به فروش برسانند). اما این یک درصد هم می‌تواند به نوعی امیدوار کننده باشد. چرا که از پاییز ۲۰۱۷ تا کنون، اولین بار بوده است که شاهد افزایش فروش گوشی‌های هوشمند هستیم!

سامسونگ طبق معمول با ۱۱ درصد افزایش فروش سالانه، در رتبه نخست برترین فروشندگان گوشی هوشمند قرار می‌گیرد. سامسونگ در سال ۲۰۱۹ استراتژی زیرکانه‌ای را در پیش گرفت. این شرکت گوشی‌های میان‌رده سری J را تقریبا فراموش کرد و به جای آن بیش از ۱۰ مدل گوشی از سری‌های M و A روانه بازار کرد.

تنوع گوشی‌های میان‌رده سامسونگ به قدری زیاد است که تقریبا در هر رنج قیمت می‌توان محصولی را یافت و به همین دلیل، نه تنها افزایش آمار فروش، بلکه تداوم صدرنشینی نیز برای این شرکت تضمین شد.

در کنار این‌ها، مدل‌های ۵G گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ را هم نباید از یاد برد که نقش بسزایی در موفقیت سامسونگ ایفا کردند. این مورد در سال بعد بیشتر به سامسونگ کمک خواهد کرد. چرا که این شرکت اکنون چیپ و مودم اختصاصی خود را تولید می‌کند و به شرکت‌های شخص ثالث نظیر کوالکام وابسته نیست. همین مورد هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد و لذا سود بیشتری نیز با فروش گوشی‌ها نصیب این شرکت خواهد شد.

و اما اپل که با طراحی سه گوشی آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس قصد جبران کاهش ۱۲ درصدی در آمار فروش گوشی‌های خود را داشت و تا حدودی نیز موفق بوده، بعد از مدت‌ها، بالاخره تصمیم گرفت همانند همتاهای اندرویدی خود، دوربین سوم را نیز به پرچم‌دار خود اضافه کند تا بدین ترتیب شاهد یک دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی باشیم که به نظر می‌رسد عامل نجات بخش اپل بود!

در حال حاضر اپل به نسبت بازه زمانی مشابه سال گذشته، تنها ۷ درصد افت داشته که به نسبت آمار بد ربع اول و دوم سال جاری بسیار بهتر است. وینسنت ثیلک (Vincent Thielke)، از تحلیلگران موسسه Canalys فکر می‌کند اپل در حال حاضر برنامه‌ای بلند مدت را در سر دارد و می‌خواهد کاربران را برای گوشی‌های ۵G خود در سال ۲۰۲۰ آماده کند.

رتبه چهارم، پنجم و ششم هم به ترتیب در اختیار شیائومی، اوپو و ویوو قرار دارد. همه این شرکت‌ها حداقل یک گوشی ۵G را نیز به همراه مدل‌های ۴G روانه بازار کردند و این مسئله می‌تواند برای اپل کمی خطرناک باشد. چرا که فاصله زیادی با رقبای پشت سر خود ندارد و باید هرچه سریع‌تر به فکر تجهیز پرچم‌داران خود به جدیدترین قابلیت‌ها باشد.

