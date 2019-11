گوگل دقایقی قبل اعلام کرد که با پرداخت ۲.۱ میلیارد دلار شرکت فیت بیت را تصاحب کرده است؛ البته باید خاطرنشان کنیم نهایی شدن این فرایند مدتی طول می‌کشد. در بیانیه منتشر شده، از این معامله به‌عنوان «یک فرصت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در پلتفرم Wear OS و ارائه‌ی گجت‌های پوشیدنی ساخت گوگل» یاد شده است. بر اساس این معامله، فیت بیت به گوگل ملحق می‌شود و محصولات آن تحت این برند روانه‌ی بازار خواهند شد.

در بیانیه مطبوعاتی که فیت بیت منتشر کرده، این کمپانی اعلام کرده حریم خصوصی افراد همچنان اهمیت زیادی خواهد داشت و اطلاعات مربوط به وضعیت تندرستی کاربران برای تبلیغات گوگل مورد استفاد قرار نمی‌گیرد. این معامله از بسیاری جهات اقدامی منطقی محسوب می‌شود. گوگل طی سال‌های گذشته بارها تلاش کرده که وضعیت پلتفرم Wear OS را بهبود ببخشد ولی ساعت‌های هوشمند مبتنی بر آن در این بازار حرف زیادی برای گفتن ندارند.

محصولات سخت‌افزاری فیت بیت طرفداران زیادی دارند و گوگل با خرید این شرکت می‌تواند در این زمینه شانس دوباره‌ای پیدا کند. از طرف دیگر، گوگل با داشتن توانایی گسترده در حوزه نرم‌افزاری، می‌تواند جذابیت ساعت‌های هوشمند ساخت خود را افزایش دهد و در این بین یکپارچگی بیشتری با اندروید پیدا کنند. در هر صورت باید ببینیم گوگل با این خرید چه برنامه‌هایی را عملی خواهد کرد.

