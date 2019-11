مروری برای راهکارهای مربوط به کمبود حافظه رم در گوشی اندرویدی

آیا گوشی اندرویدی شما قدیمی است یا مثلا برای اجرای بازی‌های سنگین با مشکل مواجه می‌شوید؟ اگر گوشی اندرویدی شما دارای حافظه رم اندکی باشد، در هر صورت این موضوع می‌تواند مشکلات مختلفی را به وجود بیاورد. اما چگونه می‌توان این مشکل را مدیریت کرد؟ در ادامه همراه ما باشید.

اگر مشکلی ندارد، به‌دنبال راهکار نباشید

اولین نکته‌ای که در مورد حافظه رم باید بگوییم این است که اگر از گوشی اندرویدی قدیمی یا بسیار ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنید، به راهکاری برای حل مشکل نیازی ندارید. بیشتر گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار در چند سال گذشته معمولا حداقل از ۴ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برند. در سال ۲۰۱۹ پرچم‌دارانی مانند وان‌پلاس ۷ پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس با حداکثر حافظه رم ۱۲ گیگابایتی ارائه شده‌اند. در رابطه با چنین گجت‌هایی، لزومی به مدیریت حافظه رم وجود ندارد.

در بیشتر اوقات، سیستم‌عامل اندروید در زمینه‌ی مدیریت حافظه رم عملکرد بسیار خوبی دارد. اگر هر بار می‌بینید که تقریبا تمام حافظه رم مورد استفاده قرار دارد، نگران نباشید زیرا وظیفه این قطعه سخت‌افزاری همین است. اندروید تلاش می‌کند که اپلیکیشن‌ها را تا حد ممکن در حافظه رم نگه دارد تا اگر کاربر دوباره آن را باز کرد، اپلیکیشن مذکور سریعا اجرا شود.

اگر سیستم گوشی به حافظه رم بیشتری نیاز داشته باشد، بی‌سروصدا اپلیکیشن‌های بلااستفاده در پس‌زمینه را می‌بندد. در مورد حافظه رم گفته می‌شود که رم بلااستفاده، رم هدر رفته است و این موضوع به خوبی برای اندروید صدق می‌کند.

به چه مقدار حافظه رم نیاز دارید؟

بنابراین اگر گوشی شما از مقدار کافی رم بهره می‌برد، نیازی به مدیریت آن ندارید. اما در این میان این سوال مطرح می‌شود که چه مقدار حافظه رم برای گوشی کافی است؟

این موضوع تا حدی به نحوه استفاده کاربر بستگی دارد. به‌عنوان مثال اگر از جمله کاربرانی هستید که از گوشی عمدتا برای مرورگر و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید، با حافظه رم اندک هم به مشکل خاصی برنمی‌خورید. اما اگر اهل اجرای بازی‌های سنگین مانند PUBG یا Call of Duty هستید، این کمبود می‌تواند مشکل‌زا شود.

بین پرچم‌داران ۲۰۱۹، مثلا با پیکسل ۴ روبرو هستیم که از ۶ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد اما سامسونگ برای خانواده گلکسی اس ۱۰ به حداقل ۸ گیگابایت حافظه رم روی آورده است. روی هم رفته، برای بیشتر کاربران ۴ گیگابایت حافظه رم کافی است و برای کاربردهای سبک حتی ۳ گیگابایت هم چندان مشکل‌زا نخواهد بود اما کمتر از این مقدار اصلا توصیه نمی‌شود.

لازم به ذکر است اندروید و سرویس‌های گوگل پلی به تنهایی حدود ۱.۵ گیگابایت از رم را اشغال می‌کنند و این موارد همواره در حال اجرا هستند. بازی سنگینی مانند PUBG بیش از ۱ گیگابایت از رم را اشغال می‌کند و اگر در مرورگر چندین تب باز باشد هم چنین مقداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تشخیص میزان استفاده اپلیکیشن‌ها از حافظه رم

اولین قدم برای مدیریت حافظه رم این است که نحوه استفاده از آن را مورد بررسی قرار دهید و ببینید کدام‌یک از اپلیکیشن‌ها بیشترین حجم از آن را اشغال می‌کنند. برای این کار باید از ابزار Memory استفاده کنید که بعد از اندروید ۶ در این سیستم‌عامل قرار گرفته است.

یافتن این ابزار بستگی به نسخه اندروید گوشی شما دارد:

در اندروید ۶ و اندروید ۷ در بخش Settings به Memory سر بزنید.

از اندروید ۸ به بعد این ابزار در بخش Developer options قرار دارد. برای مشاهده این بخش، در قسمت Settings به About phone مراجعه کنید و سپس ۷ بار بر گزینه Build number ضربه بزنید تا Developer options پدیدار شود. در نهایت به مسیر Settings > Advanced > Developer options > Memory سر بزنید.

با بهره‌گیری از این ابزار می‌توانید میانگین حافظه رم اشغال شده توسط اپلیکیشن‌های مختلف طی سه ساعت و روز گذشته را مشاهده کنید. برای مشاهده آمار دقیق‌تر، می‌توانید بر گزینه Memory used by apps ضربه بزنید تا متهم ردیف اول در این زمینه را مشاهده کنید. با این کار می‌توانید اپلیکیشن‌هایی که حافظه رم زیادی را مصرف می‌کنند، حذف کنید و در عوض نمونه‌های بهتری را جایگزین کنید.

از اپلیکیشن‌های مربوط به بهبود عملکرد رم استفاده نکنید

طی سال‌های گذشته بارها و بارها به ضررهای مربوط به استفاده از اپلیکیشن‌های موسوم به task killers پرداخته شده است. این برنامه‌ها برای آزاد کردن فضای حافظه رم، برنامه‌های در حال اجرا را به‌طور کامل می‌بندند. در هر صورت همچنان هزاران عدد از این اپلیکیشن‌ها در پلی استور وجود دارند و میلیون‌ها نفر از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بار دیگر باید بگوییم که اندروید در زمینه‌ی مدیریت اپلیکیشن‌ها و حافظه رم عملکرد خیلی خوبی دارد و به‌صورت خودکار و در صورت نیاز برای بهبود عملکرد رم می‌تواند اپلیکیشن‌های موردنیاز را به طور کامل ببندد. با بستن کامل اپلیکیشن‌ها، دفعه بعد که می‌خواهید آن‌ها را اجرا کنید، گوشی باید توان پردازشی و انرژی بیشتری را برای این موضوع صرف کند.

علاوه بر این، برخی از اپلیکیشن‌ها طوری توسعه یافته‌اند که در پس‌زمینه فعال باشند و بستن کامل آن‌ها با ابزارهای مخصوص، باعث می‌شود آن‌ها دوباره به‌صورت خودکار اجرا شوند. این یعنی به‌صورت بیهوده بخشی از منابع سیستم صرف این موضوع خواهد شد. اگر به هر دلیلی می‌خواهید اپلیکیشنی را به‌صورت کامل ببندید، بهتر است به‌صورت دستی این کار را انجام دهید. بر دکمه Recents در بخش پایینی نمایشگر ضربه بزنید یا اگر سیستم ناوبری مبتنی بر فرمان‌های حرکتی است، از پایین به بالا سوایپ کنید و انگشت خود را بر نمایشگر نگه دارید تا اپلیکیشن‌های باز شده به نمایش دربیایند. سپس در این صفحه، با سوایپ کردن بر اپلیکیشن‌های موردنظر به راحتی می‌توانید آن‌ها را به طور کامل ببندید.

تماشا کنید: آیا بستن اپ‌ها عملکرد گوشی را بهبود می‌بخشد؟

چگونگی کاهش استفاده از حافظه رم

اگر گوشی شما حافظه رم اندکی دارد، با بهره‌گیری از برخی ترفندها می‌توانید میزان استفاده از این بخش از گوشی را کاهش دهید. البته چنین کاری همواره ساده نیست. برخی از اپلیکیشن‌ها به اشغال بخش زیادی از حافظه رم شهرت دارند و اگر نمی‌توانید آن‌ها را حذف کنید، امکان بهره‌گیری از روش‌های دیگری وجود دارد.

تعداد صفحات هوم اسکرین را کاهش دهید و از تصاویر پس‌زمینه زنده یا ویجت‌هایی که مرتبا آپدیت می‌شوند، استفاده نکنید.

اپلیکیشن‌هایی که دیگر نیازی به آن‌ها ندارید، حذف کنید.

در بخش تنظیمات به قسمت اپلیکیشن‌ها مراجعه کنید و اپلیکیشن‌های از پیش نصب شده بی‌مصرف را حذف یا غیرفعال کنید.

جدیدترین آپدیت‌های ارائه شده برای اپلیکیشن‌ها و سیستم‌عامل اندروید را نصب کنید.

از نسخه‌های جایگزین اپلیکیشن‌ها که حافظه رم کمتری مصرف می‌کنند، استفاده کنید.

بهره‌گیری از نسخه سبک اپلیکیشن‌ها

زمانی که گوگل اندروید گو را برای گوشی‌های پایین‌رده معرفی کرد، بعد از آن به توسعه نسخه سبک اپلیکیشن‌های مختلف خود هم روی آورده است. برای بهره‌گیری از این نسخه‌ها، نیازی به بهره‌گیری از اندروید گو ندارید و هر گوشی اندرویدی می‌تواند آن‌ها را اجرا کند و در عوض حافظه رم بسیار کمتری اشغال می‌شود. از بین این اپلیکیشن‌ها، می‌توانید به موارد زیر اشاره کنیم:

بعد از نصب این موارد، می‌توانید نسخه اصلی آن‌ها را غیرفعال کنید. باید خاطرنشان کنیم که معمولا در گوشی‌های اندرویدی نمی‌توان بسیاری از اپلیکیشن‌های اصلی را به طور کامل حذف کرد و تنها راه، غیرفعال کردن آن‌ها است. علاوه بر این، باید خاطرنشان کنیم که لازم نیست حتما از اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرید. در این میان برخی از اپلیکیشن‌های جایگزین وجود دارد که کارکرد مشابهی را ارائه می‌دهند و مقدار اندکی از حافظه رم را اشغال می‌کنند.

به عنوان مثال می‌توانیم به مرورگر کروم اشاره کنیم که بخش زیادی از رم را اشغال می‌کند و می‌توانید به جای آن از مرورگری مانند Kiwi استفاده کنید. این مرورگر مبتنی بر موتور رندر کرومیوم است و بنابراین از بسیاری از قابلیت‌های مشابه کروم بهره می‌برد ولی در عوض رم کمتری مصرف می‌کند.

منبع: Make Use Of

The post مروری برای راهکارهای مربوط به کمبود حافظه رم در گوشی اندرویدی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala