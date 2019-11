طبق گزارش‌های منتشر شده، احتمالا تا چند هفته دیگر برای برخی از شرکت‌های آمریکایی که خواستار ادامه همکاری با هواوی هستند، معافیت قابل توجهی ارائه می‌شود. ظاهرا ۲۶۰ درخواست برای این همکاری از طرف شرکت‌های گوناگون ارائه شده که یکی از آن‌ها گوگل است. اگر این مجوز ارائه شود، این یعنی حداقل برای مدت مشخصی، هواوی بار دیگر می‌تواند گوشی‌های خود را همراه با سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه کند.

هواوی به‌عنوان خطری برای امنیت ملی آمریکا متهم شده است و به همین خاطر در لیست سیاه وزارت بازرگانی دولت آمریکا قرار گرفته و در نتیجه شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند با آن همکاری داشته باشند. همچنین این شرکت به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی در جنگ تجاری بین آمریکا و دولت چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ملاحظات اقتصادی، دونالد ترامپ چندی قبل اعلام کرد که دولت تمایل دارد برای برخی از شرکت‌های آمریکایی استثناء قائل شود ولی تاکنون چنین مجوزی صادر نشده است.

اما وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرده که در این زمینه بسیار خوش‌بین است زیرا ایالات متحده آمریکا و دولت چین برای فاز نخست قرارداد تجاری جامع آماده می‌شوند. این مقام ارشد اذعان کرده که آن‌ها از آنچه انتظار داشتند درخواست‌های بسیار بیشتری برای اخذ معافیت دریافت کرده‌اند و در واقع به‌صورت غیرمستقیم به شمار زیادی از شرکت‌های آمریکایی که تحت تاثیر تحریم هواوی قرار گرفته‌اند، اشاره کرده است.

البته، این مجوز از طرف دولت آمریکا به شرطی ارائه می‌شود که تکنولوژی‌های مذکور تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا نباشند. کمپانی‌هایی که به دنبال این مجوز هستند، این بحث را مطرح می‌کنند که در صورت عدم ارائه مجوز ادامه همکاری با هواوی، این شرکت چینی ناچار می‌شود با دیگر کشورها همکاری کند و با این کار کسب‌وکار آن‌ها به خطر می‌افتد. برخی از شرکت‌های دیگر، مانند شرکت ARM، راهکار دیگری برای این تحریم پیدا کرده‌اند و گفته‌اند که تکنولوژی استفاده شده در طراحی تراشه‌های ARM مربوط به بریتانیا است و به همین خاطر مشمول این تحریم نیستند.

در هر صورت هنوز چنین مجوزهایی برای شرکت‌های آمریکایی ارائه نشده و چنین راهکارهایی در بهترین حالت موقتی هستند. سرنوشت هواوی همچنان به وضعیت سیاسی این دو غول جهانی وابسته است و باید ببینیم در آینده نزدیک می‌تواند به توافق جامع با آمریکا دست پیدا کند یا نه.

