از گوگل پیکسل ۴a چه انتظاراتی داریم؟

گوگل سال گذشته با معرفی گوشی‌های پیکسل ۳a و پیکسل ۳a ایکس‌ال کاربران زیادی را غافلگیر کرد؛ گوشی‌هایی که مدل مقرون‌به‌صرفه برادران گران‌تر خود هستند و در این میان از برخی ویژگی‌های مشابه آن‌ها بهره می‌برند. در سال ۲۰۲۰ هم انتظار داریم گوگل چنین رویکردی را تکرار کند و شاهد عرضه گوشی‌های پیکسل ۴a و ۴a ایکس‌ال باشیم که برخی از ویژگی‌های گوشی‌های پیکسل ۴ را با قیمت ارزان‌تری ارائه کنند.

با وجود اینکه هنوز اخبار موثقی در مورد این گوشی‌ها منتشر نشده، ولی در هر صورت در این مطلب قصد داریم برخی از انتظاراتمان را مطرح کنیم. گوشی‌های پیکسل ۴ با وجود ویژگی‌های جذابی که دارند، در نقد و بررسی‌ها به‌عنوان یک گوشی همه‌فن‌حریف چندان مورد استقبال قرار نگرفته‌اند و امیدواریم گوگل با ارائه‌ی این گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه بتواند توجه کاربران زیادی را جلب کند.

قیمت و تاریخ عرضه احتمالی پیکسل ۴a

با توجه به اینکه هنوز وارد سال ۲۰۲۰ نشده‌ایم و گوشی‌های پیکسل ۴ اخیرا معرفی شده‌اند، هنوز برای حدس زدن تاریخ عرضه پیکسل ۴a خیلی زود است ولی در هر صورت می‌توان حدس و گمان‌هایی را مطرح کرد. پیکسل ۳a یک روز پس از معرفی در کنفرانس Google IO 2019 در تاریخ ۸ مه عرضه شد و احتمالا برای نسل بعدی آن هم شاهد تکراری این رویکرد خواهیم بود.

در رابطه با قیمت این گوشی هم احتمال دارد پیکسل ۴a با قیمت کمتری نسبت به نسل قبلی خود عرضه شود. این موضوع به قیمت‌گذاری پیکسل ۴ برمی‌گردد که پایین‌تر از پیکسل ۳ است و احتمالا در سال ۲۰۲۰ برای این گوشی‌های میان‌رده چنین رویکردی تکرار می‌شود. البته این دو مورد صرفا حدس و گمان هستند و برای اظهارنظر دقیق باید منتظر انتشار گزارش‌های موثق بمانیم.

انتظارات ما از پیکسل ۴a

بازگشت حسگر اثر انگشت

پیکسل ۴ برخلاف پیکسل ۳ فاقد حسگر اثر انگشت است و در عوض کاربران باید صرفا از سیستم تشخیص چهره آن استفاده کنند. برای برخی از کاربران چنین مشخصه‌ای جذابیت زیادی دارد ولی برخی دیگر از کاربران علاقه زیادی به آن ندارند. برای پیکسل ۴a امیدواریم گوگل این مشخصه را کنار بگذارد و از حسگر اثر انگشت فیزیکی یا زیر نمایشگر استفاده کند.

البته به احتمال زیاد گوگل هم چنین رویکردی اتخاذ می‌کند زیرا این سیستم قیمت نهایی گوشی را افزایش می‌دهد و با توجه به اینکه قرار است گوشی مذکور با قیمت مناسبی عرضه شود، حذف این سیستم تشخیص چهره اقدامی منطقی خواهد بود.

بهبود عمر باتری

یکی از مشکلات تکراری گوشی‌های پیکسل موضوع عمر باتری آن‌ها است و پیکسل ۴ هم در این زمینه نارضایتی‌های زیادی ایجاد کرده است. در این میان، پیکسل ۳a به لطف داشتن باتری بزرگ‌تر و البته پردازنده ضعیف‌تر این مشکل را پشت سر گذاشت. از آنجایی که این روزها کاربران انتظار دارند گوشی آن‌ها حداقل یک روز کامل دوام بیاورد، پیکسل ۴a هم باید نسبت به پیکسل ۴ از باتری بزرگ‌تری بهره ببرد و در ضمن گوگل هم با بهینه‌سازی‌های مختلف می‌تواند عمر باتری آن را افزایش دهد.

کنار گذاشتن نمایشگر ۹۰ هرتز

برخی از کاربران علاقه زیادی به نمایشگرهای ۹۰ هرتز دارند ولی وقتی که قرار است پیکسل ۴a با قیمت پایین‌تری روانه‌ی بازار شود، نمایشگر ۹۰ هرتز مشخصه‌ی چندان مهمی محسوب نمی‌شود و بود یا نبود آن برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی ندارد. با توجه به این موضوع، امیدواریم پیکسل ۴a در عوض ویژگی‌های مهم‌تری را نگه دارد.

نگه داشتن دوربین تله‌فوتو

پیکسل ۴ برای نخستین بار از دوربین دوگانه بهره می‌برد که دوربین ثانویه از نوع تله‌فوتو محسوب می‌شود. پیکسل ۳a اگرچه از لحاظ پردازش نرم‌افزاری نسبتا ضعیف‌تر از برادران پرچم‌دار خود بود، ولی از نظر سخت‌افزاری مشخصات کاملا مشابهی داشت. دوربین تله‌فوتو در کل مشخصه مفیدی محسوب می‌شود و به خصوص گوگل با بهره‌گیری از تکنیک‌های نرم‌افزاری می‌تواند دامنه زوم این دوربین را تا حد زیادی بیشتر کند.

بهره‌گیری از همان طراحی عجیب

گوشی‌های پیکسل ۴ طراحی عجیبی دارند و این موضوع را نمی‌توان کتمان کرد. از طرفی پنل پشتی آن‌ها کاملا یک دست است و به همین خاطر ماژول دوربین توجه زیادی را جلب می‌کند و در پنل جلویی هم شاهد حاشیه ضخیمی در بخش فوقانی و پایین آن‌ها هستیم. روی هم رفته طراحی یک امر سلیقه‌ای محسوب می‌شود ولی همین طراحی عجیب شکل و شمایل خاصی را برای این گوشی‌ها به ارمغان آورده است. در این میان امیدواریم پیکسل ۴a هم مجهز به فریم پلاستیکی باشد زیرا چنین مشخصه‌ای برای محافظت از گوشی مثمر ثمر واقع می‌شود.

