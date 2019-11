آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، طی پیامی در توییتر، از پایان مبارزه سخت خود با شرکت‌های ارزش افزوده خبر داد که طبق گفته او، سال‌هاست از عدم اطلاع مردم سو استفاده کرده و مبالغ هنگفتی را از آن‌ها دریافت کردند.

آذری جهرمی در تاریخ ۲۶ شهریور سال جاری، طی پیامی در توییتر با هشتگ «پایان وس (VAS)»، با سرویس‌های ارزش افزوده وارد جنگی علنی شد. وزیر جوان بر این باور است که این شرکت‌ها سال‌هاست که بدون اطلاع مردم از آن‌ها سو استفاده مالی کرده و میلیاردها تومان درآمد نامشروع کسب کرده‌اند.

اما ریشه این مشکلات چیست؟

حقیقت امر این است که مردم برای ورود به خدمات برخی از شرکت‌های خدمات ارزش افزوده، راه دشواری در پیش ندارند. اما خروج از این خدمات به سادگی مراحل ورود آن نیست! به عبارتی این «ورود آسان و خروج سخت» شرایطی است که شرکت‌ها تعمدا آن را ایجاد کردند تا با افزایش تصاعدی مشترکان و همچنین کسر مبلغی بابت هر پیام (متنی یا تصویری)، مبالغ هنگفتی را تصاحب کنند. مشکل اینجاست که در ازای دریافت این مبالغ، خدمات ارزشمندی نیز به کاربران ارائه داده نمی‌شود. بدین ترتیب آذری جهرمی تصمیم گرفت برای بازپس گرفتن حقوق مردم وارد عمل شود.

برخی از کسانی که به طرفداری از این خدمات پرداخته‌اند اعلام کردند اگر خدمات ارزش افزوده به پایان کار خود برسد، قریب به ۳۰.۰۰۰ فرصت شغلی نیز از بین خواهد رفت. جهرمی نیز در پاسخ به این ادعا اینطور واکنش نشان داد که «اگر واقعا چنین تعداد فرصت شغلی ایجاد شده بود، چرا تا کنون نام یکی از این شرکت‌ها نیز به گوش مردم نرسیده؟!»

با این حساب، جهرمی در آخرین پیام خود که روز گذشته در حساب شخصی‌اش در توییتر منتشر شده بود اعلام کرد:

امشب، شب تلخی برای کلاهبرداران است! پول‌هایی که برای شرکت‌های ارزش افزوده در این چند سال از شما اخذ شده را با کد دستوری ۶#*۸۰۰* می‌توانید ببینید. شکایتی هم داشتید لطفا از طریق پیامک به ۸۰۰۷ بفرستید. کاملا رایگان! برای خانواده نیز انجام دهید. کمکم کنید حقتون رو بگیرم.

بدین ترتیب کاربران می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ۶#*۸۰۰* (ستاره هشتصد ستاره شش مربع)، اسامی شرکت‌های ارزش افزوده را که در طی سال‌ها از آن‌ها اخاذه کرده‌اند، طی پیامکی تا بعد از ۲۴ ساعت دریافت کنند.

لازم به ذکر است اگر مشکلی در ارسال درخواست شما وجود داشته باشد، به احتمال زیاد به خاطر هجمه زیاد کاربرانی است که در حال ارسال درخواست به این سامانه هستند!

