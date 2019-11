فروش بیش از ۱۰۰.۰۰۰ گوشی‌ هواوی سری میت ۳۰ ۵G تنها در یک دقیقه

گوشی‌های هواوی میت ۳۰ ۵G و میت ۳۰ پرو ۵G، از پرچمداران جدید شرکت هواوی‌اند که علی‌رغم تحریم‌های گوگل، از محبوبیت بسیار بالایی برخوردارند.

هواوی معمولا اوایل هر سال گوشی‌های سری P و چند ماه پس‌ از‌ آن، از پرچم‌داران سری میت رونمایی می‌کند که معمولا هر دو سری از کیفیت، امکانات و لذا محبوبیت بسیار بالایی نیز برخوردارند. اما این بار داستان کمی متفاوت‌تر رقم خورد! تحریم‌های آمریکا باعث شد برنامه‌ها و سرویس‌های گوگل در یکی از بهترین و قدرتمندترین سری‌های هواوی یعنی میت ۳۰ حضور نداشته باشد.

در حالی که به نظر می‌رسید همه چیز به ضرر هواوی خواهد بود، قابلیت‌ها و کیفیت کم نظیر پرچم‌داران جدید این شرکت، کاربران را مجاب کرد بدون سرویس‌های گوگل هم خود را از تجربه گوشی‌های میت ۳۰ محروم نکنند.

ده روز پیش هواوی امکان پیش‌خرید گوشی‌های میت ۳۰ ۵G و میت ۳۰ پرو ۵G را در دسترس قرارداد، اما در تاریخ ۱ نوامبر (۱۰ آبان ماه)، به صورت رسمی فروش این محصولات را آغاز کرد.

براساس آخرین اخبار، تعداد ۱۰۰.۰۰۰ دستگاه از این گوشی‌های هوشمند ظرف مدت کمتر از یک دقیقه به فروش رسید که این خبر می‌تواند برای هواوی بسیار امیدوار کننده باشد. مخصوصا اینکه زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد مبنی براینکه گوشی‌های سری میت ۳۰ می‌توانند از سرویس‌های گوگل استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: گوشی‌های هواوی احتمالا بار دیگر می‌توانند از اپلیکیشن‌های گوگل استفاده کنند

هواوی امروز تخفیفات ویژه‌ای را شامل این دو گوشی خواهد کرد و همچنین به تعدادی از خریداران گوشی‌های جدید، ساعت هوشمند GT2 و تبلت مدیاپد M6 یا هدفون بی‌سیم فری باد ۳ (Free Buds 3) هدیه داده می‌شود.

گوشی‌های میت ۳۰ ۵G و میت ۳۰ پرو ۵G به تراشه‌ کایرین ۹۹۰ همراه با مودم داخلی ۵G مجهز شده‌اند. همچنین میت ۳۰ از باتری ۴.۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل پرو از باتری ۴.۵۰۰ میلی‌آمپرساعتی بهره می‌برند که برای تغذیه این گوشی‌ها مناسب به نظر می‌رسند.

از جذابیت‌های دیگر این دو گوشی‌ نیز می‌توان به پشتیبانی از شارژر سریع ۴۰ واتی و شارژر سریع ۲۷ واتی بی‌سیم اشاره کرد که فرایند شارژ شدن دستگاه را بسیار سریع‌تر از قبل انجام می‌دهند.

همچنین مدل‌های ۵G میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو دارای رنگ‌های ویژه‌ای هستند که در مدل‌های استاندارد دیده نمی‌شوند. این دو گوشی با رنگ‌های چرم گیاهی نارنجی (Vegan Leather Orange) و چرم گیاهی سبز لجنی (Vegan Leather) عرضه می‌شوند.

گوشی‌های میت ۳۰ ۵G و میت ۳۰ پرو ۵G در حال حاضر در کشور چین با قیمت‌های به ترتیب ۷۰۵ و ۹۷۵ دلار به فروش می‌رسند.

منبع: gsmarena

منبع متن: digikala