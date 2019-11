طبق آخرین گزارش‌ها، شرکت Realme توانست با یک رشد خیره‌کننده به نسبت سال گذشته، در بین برندهای دیگر، سریع‌ترین رشد را داشته باشد.

براساس گزارش‌ Counterpoint از آمار فروش جهانی گوشی‌های هوشمند، شرکت Realme، در میان ۱۰ برند برتر تولید کننده گوشی‌های هوشمند، با نرخ سریع‌ترین آمار رشد، در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است.

در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر، فروش گوشی‌های Realme از ۱۰ میلیون واحد فراتر رفت که ۸۰۸٪ رشد نسبت به سال گذشته را رقم زده و آن را تبدیل به سریع‌ترین شرکت هوشمند در زمینه رشد برند کرده است. این آمار زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم آمار فروش جهانی گوشی‌های هوشمند با کاهش مواجه شده!

آخرین آمار در رابطه با فروش جهانی گوشی‌های هوشمند نشان می‌دهد، شرکت سامسونگ همچنان توانسته در صدر جدول باقی بماند و گوشی‌های هواوی، اپل، شیائومی، اپو و ویوو در رده‌های بعدی و بالاتر از Realme قرار دارند.

طبق آماری که Realme در این ماه اعلام کرده، این شرکت توانسته در کمتر از دوسال بیش از ۱۷ میلیون کاربر را مجاب به استفاده از گوشی‌های خود کند. این شرکت در حال حاضر در بیش از ۲۰ کشور جهان در آسیا و اروپا محصولات خود را به فروش می‌رساند و به دنبال ارائه گوشی‌های مجهز به فناوری ۵G با چیپست‌های سری هفتم کوالکام است.

آخرین شنیده‌ها از پرچم‌دار جدید این شرکت‌ هم نشان می‌دهد شعبه Realme در اروپا شروع به انجام تبلیغ زیادی حول Realme X2 Pro کرده است. این گوشی مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس و نمایشگری با رفرش‌ریت ۹۰ هرتز است. همچنین پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع ۶۵ واتی نیز باعث شده این گوشی با باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت، تنها در مدت ۳۰ دقیقه شارژ شود.

