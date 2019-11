اپل برای ساخت هدست واقعیت افزوده مشغول همکاری با شرکت Valve است

طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، ظاهرا اپل برای ساخت نخستین هدست واقعیت افزوده خود، مشغول همکاری با شرکت Valve است که شرکت مربوط به سرویس Steam محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کنیم که در حال حاضر این شرکت برای سرویس گیمینگ خود هم یک هدست واقعیت مجازی ارائه داده ولی در هر صورت همکاری بین آن و اپل‌ در مورد واقعیت افزوده است.

اپل در سال ۲۰۱۷ با معرفی ARKit نشان داد که در این زمینه کاملا جدی است. این فریم‌ورک کار توسعه‌دهندگان را برای ایجاد اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده مختص آیفون و آیپد تا حد زیادی ساده‌تر کرده است. اما اپل به‌خوبی می‌داند اگر این مشخصه تنها محدود به گجت‌های iOS باشد، به‌صورت گسترده مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. بنابراین با عرضه یک هدست واقعیت افزوده قصد دارد امکانات بیشتری را برای کاربران به ارمغان بیاورد.

در گزارش DigiTimes آمده که این گجت احتمالا در نیمه دوم ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد. همین سایت در ماه ژوئیه گزارش داده بود که اپل تیم مربوط به هدست واقعیت افزوده را روانه‌ی پروژه‌های دیگر کرده ولی حالا طبق این گزارش، ظاهرا این اقدام مربوط به آغاز همکاری با شرکت Valve بوده است.

تمرکز اپل بر واقعیت افزوده

در همان زمانی که DigiTimes اعلام کرد اپل توسعه هدست واقعیت افزوده را کنار گذاشته، مینگ چی کو که در مورد ارائه اخبار موثق مربوط به اپل شهرت دارد، اعلام کرد این تلاش‌ها همچنان ادامه دارند. علاوه بر این، در مورد وجود این پروژه شواهدی در کدهای iOS 13 پیدا شده است. همچنین «کو» اعلام کرده بود که اپل برای ساخت این هدست با شرکت‌های ثالث همکاری می‌کند. طبق پیش‌بینی او، در اواخر سال جاری تولید انبوه این محصول آغاز می‌شود تا در سال ۲۰۲۰ به دست مشتریان برسد.

نیاز به آیفون

به نظر می‌رسد این هدست کاملا مستقل نیست و برای کارهایی مانند پردازش، ارتباط شبکه و سنسورهای مربوط به موقعیت مکانی متکی به آیفون خواهد بود. به همین خاطر حداقل نسل نخست آن یک وسیله جانبی برای آیفون محسوب می‌شود. البته همین موضوع به اپل اجازه می‌دهد آن را با قیمت پایین‌تری عرضه کند.

