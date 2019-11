در سال ۲۰۱۶، گزارشی منتشر شد که طبق آن شرکت وان پلاس قصد داشته یک ساعت هوشمند را عرضه کند ولی در نهایت پشیمان شده است. این کمپانی در آن زمان به این نتیجه رسید که بهتر است فعلا بر ساخت گوشی‌های هوشمند تمرکز کند تا بتواند در این زمینه شهرت موردنظر را کسب کند.

به‌نظر می‌رسد وان پلاس حالا تصمیم گرفته چنین گجتی را عرضه کند. این شرکت علاوه بر اینکه در هر سال چند مدل گوشی را معرفی می‌کند، بلکه اخیرا وارد عرضه تلویزیون‌سازی هم شده است. طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، نه تنها وان پلاس واچ در راه است، بلکه ظاهرا مراحل توسعه آن هم تا حد زیادی به پایان رسیده است. طبق این شایعه، ساعت هوشمند مذکور در کنار وان‌پلاس ۸ عرضه می‌شود و این یعنی در مه ۲۰۲۰ شاهد عرضه این گجت خواهیم بود.

متاسفانه، در این زمینه به اطلاعات بیشتری دسترسی نداریم و فقط می‌توانیم بگوییم که به احتمال زیاد مبتنی بر سیستم‌عامل Wear OS خواهد بود. در همین زمینه توجه شما را به طرح‌های مربوط به ساعت هوشمند وان پلاس در سال ۲۰۱۶ جلب می‌کنیم که شاید این گجت جدید هم تا حدی مشابه این طرح اولیه باشد. اگر این خبر صحت داشته باشد، به‌زودی گزارش‌های بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد.

