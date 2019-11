دقایقی قبل شرکت شیائومی از گوشی Mi CC9 پرو رسما رونمایی کرد که از بین ویژگی‌های پر سروصدای آن می‌توانیم به داشتن دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی اشاره کنیم. قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G است که پردازنده آن از هشت هسته تشکیل شده و دو هسته با داشتن فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز پردازش‌های سنگین را برعهده دارند.

این گوشی از نمایشگر ۶.۴۷ اینچی سوپر AMOLED بهره می‌برد که مبتنی بر رزولوشن فول اچ‌دی پلاس است و نسبت تصویر آن هم به ۱۹.۵:۹ می‌رسد. لبه‌های خمیده این نمایشگر توجه را جلب می‌کند و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هم در بریدگی بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده است.

حالا بهتر است به مهم‌ترین و جذاب‌ترین ویژگی این گوشی یعنی دوربین پنج‌گانه آن بپردازیم. در پنل پشتی به غیر از پنج لنز مختلف، شاهد چهار فلش LED هستیم که در دو بخش تعبیه شده‌اند. دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی Mi CC9 پرو مبتنی بر سنسور ISOCELL Bright HMX است که به‌صورت مشترک با شیائومی توسعه پیدا کرده و چندی قبل گوشی می میکس آلفا مجهز به آن معرفی شد.

در کنار دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، یک دوربین تله‌فوتو ۵ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۵ برابری اپتیکال وجود دارد که می‌تواند حداکثر زوم دیجیتالی ۵۰ برابری را هم ارائه کند. شیائومی به فکر طرفداران دوربین اولترا واید هم بوده و یک دوربین اولترا واید ۲۰ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۱۷ درجه تعبیه کرده است. در ضمن نباید دوربین ماکرو را فراموش کنیم که به کاربران اجازه می‌دهد از فاصله ۱.۵ سانتی‌متری نسبت به سوژه عکس‌های موردنظر را ثبت کنند.

پنجمین دوربین هم برای ثبت عکس‌های پرتره قرار گرفته اما این بار شاهد سنسورهای مرسوم ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق نیستیم. در عوض یک دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۲ برابری این وظیفه را برعهده گرفته است. این یعنی با داشتن فاصله کانونی ۵۰ میلی‌متری می‌توانید از بهترین پرسپکتیو برای ثبت عکس‌های پرتره بهره ببرید.

از دیگر مشخصه‌های جذاب Mi CC9 پرو باید به داشتن باتری حجیم ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعت اشاره کنیم که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ وات به کاربران اجازه می‌دهد در عرض ۳۰ دقیقه شارژ باتری را از ۰ به ۵۸ درصد برسانند. همچنین این گوشی از نسخه ۱۱ رابط کاربری MIUI بهره می‌برد که مبتنی بر اندروید پای است.

در نهایت باید به قیمت این گوشی اشاره کنیم که شیائومی مطابق معمول قیمت بسیار مناسبی برای آن در نظر گرفته است. برای خرید مدل پایه این گوشی که مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است، باید مبلغ ۲۷۹۹ یوان (۴۰۰ دلار) بپردازید. قیمت مدل‌های ۸/۱۲۸ گیگابایت و ۸/۲۵۶ گیگابایت هم به ترتیب ۴۴۵ دلار و ۵۰۰ دلار است. فروش این گوشی از ۶ روز دیگر در تاریخ ۱۱ نوامبر در چین آغاز می‌شود.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala