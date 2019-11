از اولین شایعاتی که درباره پرچمدار بعدی سامسونگ یعنی گوشی گلکسی اس ۱۱ لو رفته بود، می‌دانستیم که قرار است این گوشی به سنسور دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز شود. آنطور که از ابتدا تصور می‌شد، قرار بود این سنسور همان سنسور ISOCELL Bright HMX باشد که سامسونگ با همکاری با شیائومی آن را توسعه داده بود. همچنین در همین شایعات به وجود دوربین پریسکوپی با زوم ۵ برابری هم در گلکسی اس ۱۱ اشاره شده بود.

اما حالا در خبری جدید، به نظر می‌رسد سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی اس ۱۱ قرار نیست همانی باشد که از ابتدا تصور می‌شد. درواقع سامسونگ در حال توسعه یک سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی جدید است که آن را در گلکسی اس ۱۱ خواهیم دید. نسل اول این سنسورها نیز قرار است در گوشی شیائومی CC9 Pro یا Mi Note 10 استفاده شود که این گوشی قرار است به زودی معرفی شود. این خبر را حساب کاربری @Universelce در توییتر اعلام کرده که سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات گوشی‌های معرفی نشده دارد.

هنوز نمی‌دانیم که این سنسور جدید ممکن است چه ویزگی‌هایی داشته باشد. شاید در چینش پیکسل‌ها تغییری ایجاد شده باشد و یا پروسه گرفتن عکس تفاوت داشته باشد.

احتمالا با خودتان می‌گویید چه نیازی به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی در یک گوشی است؟ باید بگوییم که این سنسور درواقع عکس‌هایی ۲۷ مگاپیکسلی تحویل می‌دهد که همچنان رزولوشن بالایی در دنیای گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید. درواقع به لطف اندازه بزرگ و تعداد زیاد پیسکل‌ها، این دوربین هر چهار پیکسل را در یک پیسکل ترکیب می‌کند تا در نهایت جزئیات و نور بیشتری برای ثبت هر عکس به دست بیاید. ویژگی ترکیب پیکسل‌ها چیز جدیدی نیست و هر گوشی که دوربین ۴۸ مگاپیکسلی دارد نیز از این ویژگی استفاده می‌کند.

از جمله مشخصات دیگری که در گوشی پرچمدار سامسونگ گلکسی اس ۱۱ انتظار داریم، پردازنده اگزینوس ۹۸۳۰ و اسنپدراگن ۸۶۵ است. همچنین حافظه رم این گوشی نیز قرار است از نوع LPDDR5 باشد تا سرعت بیشتری نسبت به نسل قبلی داشته باشد. زمان معرفی این گوشی هنوز مشخص نیست اما احتمالا در پایان سال جاری میلادی باید انتظار آن را داشته باشیم. شما درباره این گوشی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی آن چه فکری می‌کنید؟

منبع: GSMArena

