شیائومی می واچ با ظاهر اپل واچ، معرفی شد

امروز شیائومی در مراسمی دو محصول مهم معرفی کرد. محصول اول که شیائومی Mi CC9 Pro بود و در پستی جداگانه به آن پرداختیم. محصول مهم بعدی اما ساعت هوشمند شیائومی Mi Watch است که اولین ساعت هوشمند با برند Mi به حساب می‌آید. این ساعت هوشمند چندین ویژگی مهم دارد که در همین راستا، شیائومی اعلام کرد که شیائومی می واچ مثل یک گوشی کوچک روی دستان شما خواهد بود. همچنین این ساعت اولین محصولی است که به Wear OS با یک رابط کاربری جداگانه مجهز شده!

سطح رویی این ساعت هوشمند را یک نمایشگر ۱.۷۸ اینچی AMOLED فرا گرفته که از ویژگی Always-On هم پشتیبانی می‌کند. این نمایشگر در بدنه‌ای ۴۴ میلی‌متری قرار دارد. بخش پشتی ساعت هم از سرامیک ساخته شده و سنسورهای مربوط به ضربان قلب در آن قسمت قرار گرفته‌اند. در لبه سمت راست این ساعت شاهد یک پیچ چرخان دیجیتالی هستیم و در زیر آن، یک دکمه دیگر قرار گرفته است. در بخش سمت چپ هم بلندگوی دستگاه و میکروفون قرار گرفته‌اند.

در نهایت با این ظاهر، نمی‌توانیم انکار کنیم که این ساعت شبیه به اپل واچ سری ۴ و سری ۵ است. مخصوصا نمایشگر آن با گوشه‌های گرد و جاگیری پیچ چرخان دیجیتال! شیائومی می واچ همچنین از بلوتوث، NFC و eSIM نیز پشتیبانی می‌کند. پشتیبانی از eSIM به این معنی است که شیائومی می واچ می‌تواند مستقلا به شبکه مخابراتی متصل شده و از گوشی بی‌نیاز باشد.

روی ساعت شیائومی می واچ شاهد سیستم عامل گوگل یعنی Wear OS هستیم. البته همانطور که گفتیم رابط اختصاصی شیائومی یعنی MIUI هم روی این ساعت نصب شده تا شاهد اولین ساعت مبتنی بر Wear OS باشیم که از رابط کاربری جداگانه‌ای بهره می‌برد. MIUI استفاده شده در این ساعت، بیش از ۴۰ اپلیکیشن از پیش نصب شده دارد و شیائومی یک فروشگاه اختصاصی نصب اپلیکیشن هم روی این ساعت قرار داده است. همچنین ویژگی‌های معمول در زمینه دنبال کردن فعالیت‌های ورزشی هم روی این ساعت نصب شده است. با این ساعت امکان شنا و ثبت فعالیت‌های مربوط به آن هم وجود دارد و ویژگی Firstbeat هم روی شیائومی می واچ نصب شده است. Firstbeat می‌تواند عملکرد ضربان قلب کاربر در حین فعالیت‌های ورزشی مختلف را تحلیل کند.

قلب تپنده این ساعت هوشمند پردازنده اسنپدراگن Wear 3100 است که از ۴G هم پشتیبانی می‌کند. همچنین یک گیگابایت حافظه رم و ۸ گیگابایت حافظه داخلی هم در این ساعت حاضر خواهند بود. عمر باتری شیائومی می واچ آنطور که اعلام شده، قرار است ۳۶ ساعت مداوم در صورت استفاده از ۴G باشد. شیائومی یک باتری ۵۷۰ میلی‌آمپری درون می واچ قرار داده که بزرگ‌ترین باتری است که تا به حال در یک ساعت هوشمند دیده‌ایم.

در حال حاضر این ساعت فقط مخصوص به بازار چین خواهد بود و هنوز نمی‌دانیم که آیا این محصول را در بازارهای جهانی هم خواهیم دید یا خیر. زمان عرضه شیائومی می واچ هم ۲۰ آبان ماه تعیین شده و قیمت آن هم تنها ۱۸۵ دلار خواهد بود که معقول به نظر می‌رسد.

همچنین شیائومی یک نسخه خاص از این ساعت را عرضه خواهد کرد که شیشه رویی ساعت از نوع سفایر خواهد بود و بدنه و بند نیز قرار است از جنس استیل ضد زنگ باشند. این مدل رده بالا، قرار است صد دلار گران‌تر باشد و با قیمت ۲۸۵ دلار عرضه شود. زمان عرضه آن نیز دقیق مشخص نیست اما گفته شده تا پایان سال جاری میلادی، عرضه خواهد شد. شما درباره Xiaomi Mi Watch چه فکر می‌کنید؟

