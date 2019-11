در بین شمار زیادی از گوشی‌های ارائه شده در سال ۲۰۱۹، چند مورد از آن‌ها را می‌توان به‌عنوان بهترین گوشی های عرضه شده به حساب آورد؟ به غیر از جدیدترین آیفون و چند نمونه از پرچم‌داران اندرویدی، می‌توان به گوشی‌های ارزان‌تر ولی جذابی هم اشاره کرد. برای چنین فهرست‌هایی، تا حد زیادی نظر شخصی افراد هم دخیل است و این فهرست سایت PhoneArena مطمئنا از این این قاعده مستثنا نیست.

خرید گوشی موبایل از دیجی‌کالا

آیفون ۱۱ پرو مکس

اگر برای خرید گوشی مشکلی در تأمین بودجه ندارید، به اعتقاد نویسنده سایت PhoneArena آیفون ۱۱ پرو مکس بهترین انتخاب محسوب می‌شود. این گوشی از نمایشگر زیبایی بهره می‌برد که نسبت به نسل قبلی روشنایی بیشتری ارائه می‌کند و در زمینه‌ی نمایش رنگ‌ها حرف زیادی برای گفتن دارد. در ضمن نباید فاصله زیاد تراشه آن با دیگر رقبا را از قلم بیندازیم و علاوه بر این عمر باتری آن هم تا حد زیادی بهبود یافته است. در کنار موارد ذکر شده، باید به بهبود قابل توجه کیفیت دوربین هم اشاره کنیم که حالت شب آن می‌تواند کیفیت عکس‌های ثبت شده در محیط کم‌نور را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

در کنار این موارد، همچنان با ویژگی‌های آشنا مانند رابط کاربری iOS، اکوسیستم جذاب به همراه پشتیبانی گسترده از اپل واچ، ایرپاد و دیگر محصولات اپل سروکار داریم. مهم‌ترین مزیت iOS نسبت به اندروید این است که معمولا آیفون‌ها تا ۵ سال جدیدترین نسخه iOS را دریافت می‌کنند و حتی بعد از چند سال استفاده، این گوشی‌ها سرعت عملکرد بالایی خواهند داشت.

عملکرد عالی

پشتیبانی نرم‌افزاری فوق‌العاده (تا حدود ۵ سال بعد از عرضه)

عمر باتری بالا

نمایشگر اولد جذاب

دوربین عالی و فیلمبرداری باکیفیت ‌ قیمت بالا برای مدل پایه ۶۴ گیگابایتی

هزینه بالا برای ارتقا به مدل ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایتی

بریدگی نمایشگر عریض و تکراری

هزینه بالا برای تعمیر

گوشی پیکسل ۴ ایکس‌ال

نمی‌توان ضعف‌های پیکسل ۴ ایکس‌ال را کتمان کرد اما در نهایت حداقل از لحاظ عملکرد یکی از بهترین گوشی های اندرویدی موجود محسوب می‌شود که در این بین از بهترین دوربین موبایل هم بهره می‌برد. گوشی‌های پیکسل به دریافت سریع به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری شهرت دارند که این موضوع مزیت مهمی نسبت به دیگر گوشی‌های اندرویدی به حساب می‌آید. نمایشگر ۹۰ هرتز این گوشی هم تجربه کاربری را لذت‌بخش‌تر می‌کند.

البته نباید ضعف‌های آن را از قلم بیندازیم. در حال حاضر سیستم تشخیص چهره آن حتی در صورت بسته بودن چشم‌های کاربر هم گوشی را آنلاک می‌کند و این ضعف بزرگی به حساب می‌آید. عمر باتری آن معمولی است و حافظه ۶۴ گیگابایتی برای مدل پایه یک گوشی پرچم‌دار ۲۰۱۹ اصلا رقم قابل توجهی نیست.

بهترین دوربین موبایل

نمایشگر جذاب با رزولوشن بالا

سرعت بالا در دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری

عملکرد روان ‌ عمر باتری معمولی

حافظه ۶۴ گیگابایتی در مدل پایه

سیستم راداری نه‌چندان کاربردی

فقدان قابلیت فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه

گلکسی نوت ۱۰ پلاس

اگر از جمله کاربرانی هستید که به یک گوشی قدرتمند دارای نمایشگر بزرگ نیاز دارید و به بهره‌گیری از قلم علاقه دارید، گلکسی نوت ۱۰ پلاس انتخاب بسیار مناسبی محسوب می‌شود. در کنار نمایشگر فوق‌العاده و حافظه پایه ۲۵۶ گیگابایتی پرسرعت، باید به اسپیکرهای باکیفیت و امکاناتی مانند پشتیبانی از کارت حافظه اشاره کنیم. روی هم رفته این گوشی مناسب کاربران حرفه‌ای است.

در این بین، باید به تلاش سامسونگ در راستای بهبود رابط کاربری One UI اشاره کنیم و به همین خاطر جذابیت این رابط کاربری تا حد زیادی افزایش یافته است. عمر باتری این گوشی بسیار خوب است (اما فوق‌العاده نیست) و به‌لطف پشتیبانی از شارژ بسیار سریع، این باتری در زمان اندکی شارژ می‌شود. دوربین این گوشی در مقایسه با دوربین گوشی‌هایی مانند گوگل پیکسل در محیط‌های کم‌نور عملکرد خیلی خوبی ندارد و در کل به لطف داشتن دوربین تله‌فوتو و اولترا واید، کاربر برای عکس‌برداری در شرایط مختلف از آزادی عمل زیادی بهره می‌برد.

طراحی جذاب

نمایشگر AMOLED عالی

کیفیت بالای دوربین

حافظه قابل افزایش ‌ فقدان جک هدفون

عمر باتری خوب ولی نه چندان فوق‌العاده

تأخیر زیاد در دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری

قیمت بالا

آیفون ۱۱

آیفون ۱۱ گوشی هوشمندی است که به دلیل قیمت پایه ۷۰۰ دلاری که دارد، حداقل در کشورهای پیشرفته مورد توجه کاربران زیادی قرار می‌گیرد. در ازای پرداخت این مبلغ، عملکرد عالی و پشتیبانی نرم‌افزاری بسیار خوبی نصیب افراد می‌شود. ضمنا باید به عمر باتری آن هم اشاره کنیم که حتی نسبت به آیفون XR هم کارکرد بهتری دارد. سیستم فیس آی‌دی این گوشی هم مانند دیگر اعضای این خانواده کیفیت بسیار بالایی دارد. در کنار موارد ذکر شده، باید بگوییم نمایشگر این گوشی مبتنی بر تکنولوژی LCD است که باعث شده نسبت به گوشی‌های مجهز به نمایشگرهای اولد، از لحاظ کیفیت نمایش و شفافیت حرف کمتری برای گفتن داشته باشد.

عملکرد عالی

پشتیبانی نرم‌افزاری فوق‌العاده

عمر باتری بسیار خوب

دوربین عالی و کیفیت فوق‌العاده ویدیو

سیستم تشخیص چهره پیشرفته ‌ کیفیت پایین‌تر نمایشگر

فقدان دوربین تله‌فوتو

اکوسیستم بسته اپل

وجود بریدگی نمایشگر

وجود پورت لایتنینگ و فقدان پورت USB-C

گوشی وان‌پلاس ۷T

اگر به دنبال یک پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه هستید، وان‌پلاس ۷T بدون شک باید در بین انتخاب‌های برتر شما باشد. این گوشی با وجود داشتن قیمت ۶۰۰ دلاری، تمام امکانات پرچم‌داران پیشرفته را به ارمغان می‌آورد؛ از بین آن‌ها می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، عملکرد سریع، نمایشگر اولد ۶۰ هرتز، عمر باتری عالی و شارژ سریع اشاره کنیم. در این بین، گوشی مذکور در زمینه دوربین نتوانسته عملکرد خیلی خوبی ارائه کند.

ارزش خرید بالا در ازای قیمت موردنظر

عمر باتری عالی

عملکرد پرسرعت و نمایشگر ۹۰ هرتز

توجه زیاد به جزییات مختلف

پشتیبانی از شارژ بسیار پرسرعت ‌ کیفیت نه‌چندان بالای دوربین

عدم امکان استفاده از دوربین اولترا واید برای فیلم‌برداری

فقدان شارژ بی‌سیم

گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس

گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس همچنان از بهترین گوشی های اندرویدی موجود در بازار محسوب می‌شوند. به غیر از بدنه زیبا مبتنی بر شیشه و فلز، دوربین آن‌ها هم جذابیت بسیار زیادی دارند و کیفیت دوربین آن‌ها هم بسیار خوب است. سامسونگ از جمله کمپانی‌هایی است که برای پرچم‌داران خود تلاش می‌کند مشخصه‌های متنوعی را ارائه کند و به همین خاطر این گوشی‌ها دارای درگاه کارت حافظه و جک هدفون هستند. علاوه بر این می‌توانیم به داشتن قابلیت‌هایی مانند شارژ بی‌سیم و شارژ بی‌سیم معکوس اشاره کنیم.

طراحی جذاب

نمایشگر اولد باکیفیت

کیفیت بالای دوربین

حافظه قابل افزایش

جک هدفون

شارژ بی‌سیم ‌ عمر باتری خوب ولی نه‌چندان عالی

دریافت دیرهنگام به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری

قیمت بالا

کیفیت پایین‌تر حالت شب دوربین نسبت به رقبا

گوشی هواوی P30 پرو

این گوشی از جمله گجت‌هایی است که می‌تواند انواع سلیقه‌ها را راضی نگه دارد. علاوه بر عملکرد عالی و عمر باتری بالا، باید به امکانات جذاب دوربین مانند زوم ۵ برابری اپتیکال هم اشاره کنیم و این دوربین چندگانه حتی در محیط‌های بسیار کم‌نور هم می‌تواند عکس‌های جذابی ثبت کند. در این بین باید خاطرنشان کنیم با وجود تحریم‌های آمریکا، کاربران هواوی P30 پرو به‌زودی اندروید ۱۰ مجهز به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل را دریافت می‌کنند.

طراحی جذاب

دوربین زوم بسیار عالی و عکس‌برداری باکیفیت در محیط‌های کم‌نور

عملکرد سریع

عمر باتری فوق‌العاده

شارژ بی‌سیم و شارژ بی‌سیم معکوس ‌ قیمت بالا

مشکلات رابط کاربری EMUI

فقدان قابلیت فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه

فقدان اسپیکرهای استریو

پیکسل ۳a ایکس‌ال

پیکسل ۳a ایکس‌ال یکی از بهترین گوشی های مقرون به صرفه محسوب می‌شود که اگرچه نسبت به بسیاری از گوشی‌های هم‌رده خود قیمت بالاتری دارد، ولی از لحاظ عملکردی رقبای زیادی را پشت سر می‌گذارد. در ضمن باید به دوربین فوق‌العاده آن هم اشاره کنیم که تا همین حالا هم توانسته فاصله خود را تا حد زیادی با بسیاری از رقبا حفظ کند.

علاوه بر عمر باتری بالا، گوگل وعده داده این گوشی تا چند سال می‌تواند به‌سرعت نسخه جدید اندروید را دریافت کند و این در حالی است که دیگر گوشی‌های میان‌رده یا چنین مزیتی ندارند یا اینکه بعد از چندین ماه نسخه جدید اندروید را دریافت می‌کنند. تمام این موارد منجر به افزایش جذابیت پیکسل ۳a ایکس‌ال شده است. از بین معایب آن هم می‌توانیم به بدنه پلاستیکی و طراحی قدیمی اشاره کنیم.

نمایشگر عالی

عملکرد روان

دوربین فوق‌العاده

عمر باتری بالا ‌ طراحی قدیمی و بدنه پلاستیکی

عدم مقاومت در برابر نفوذ آب

بهره‌گیری از فقط ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی

فقدان شارژ بی‌سیم

ردمی نوت ۸ پرو

اگر برای خرید گوشی بودجه زیادی ندارد، گوشی ۲۵۰ دلاری ردمی نوت ۸ پرو یکی از بهترین گوشی‌های مربوط به این محدوده قیمت به حساب می‌آید. به غیر از طراحی بسیار زیبا که در بین گوشی‌های این قیمت معمولا دیده نمی‌شود، نباید دوربین بسیار خوب و باتری حجیم ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را از قلم بیندازیم. در این بین، برخی از کاربران نمی‌توانند با رابط کاربری MIUI و معایب آن کنار بیایند و برخی دیگر مشکلی با آن ندارند. ولی روی هم رفته ردمی نوت ۸ پرو یک گوشی عالی برای انواع سلیقه‌ها است.

طراحی جذاب

پنل LCD بسیار روشن

عمر باتری خیلی خوب

دوربین ۶۴ مگاپیکسلی عالی ‌ کیفیت نسبتا پایین دوربین‌های ماکرو و اولترا واید

محدود شدن فیلمبرداری در رزولوشن ۱۰۸۰p

مشکلات همیشگی رابط کاربری MIUI

کیفیت پایین اسپیکر

بیشتر بخوانید: چرا گوشی‌های پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه دیگر سروصدای زیادی ایجاد نمی‌کنند؟

منبع: Phone Arena

The post مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala