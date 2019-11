چهار سال پس از عرضه آیفون SE محبوب اپل، کاربران بسیاری همچنان به معرفی نسل دوم امیدوارند. پیش‌‌بینی‌های اولیه تحلیل‌گران از آیفون SE 2 به عنوان یک محصول موفق یاد می‌کردند که پس از عرضه در اوایل سال ۲۰۲۰، فروش موفقی را برای اپل رقم خواهد زد و باعث افزایش سهم آیفون‌ها از بازار گوشی‌های هوشمند خواهد شد. اما مینگ‌چی کو، تحلیل‌گر با سابقه محصولات اپل، معتقد است این گوشی بر خلاف تصور اولیه، محبوبیت زیادی بدست نخواهد آورد.

آیفون SE 2 حداکثر ۳۰ میلیون دستگاه می‌فروشد

در یکی از گزارش‌های منتشر شده درباره آیفون SE 2 که انتظارات تامین کنندگان اپل از این محصول را منعکس می‌کرد، کو دریافت که باید پیش‌بینی‌های خود را تغییر دهد. اکنون او معتقد است که اپل تا پایان سال ۲۰۲۰، حداقل ۲۰ میلیون دستگاه آیفون SE 2 خواهد فروخت؛ اما اگر این شرکت خوش شانس باشد و نسل دوم در جلب نظر کاربران موفق شود؛ در بهترین حالت، این تعداد به ۳۰ میلیون دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد.

شاید این ارقام ناامید کننده به نظر نرسند، اما اگر آن‌ها را با پیش‌بینی‌های اولیه مقایسه کنیم؛ نظر کو را بهتر درک خواهیم کرد. پیش از این، او پیش‌بینی می‌کرد که اپل بتواند بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دستگاه آیفون SE 2 بفروشد؛ ولی پس از دریافت نظرات زنجیره تامین اپل، متوجه شد که گویا کمی در بیان نظر خود اغراق کرده بود.

نسل اول آیفون SE تا پایان سال ۲۰۱۶ موفق به ثبت رکورد فروش ۳۰ میلیون دستگاه شده بود. از طرفی، تا کنون در بسیاری از موارد، پیش‌بینی‌های مینگ‌چی کو به محصولات نهایی اپل یا عملکرد نهایی این شرکت شباهت داشته‌اند. بنابراین، می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که آیفون SE 2 به محبوبیت نسل اول دست نخواهد یافت؛ زیرا عوامل متعددی در این ناکامی دخیل خواهند بود:

نخست این‌ که اپل سخت تلاش می‌کند تا سهم خود را از بازار گوشی‌های هوشمند افزایش دهد، به‌ویژه در بازارهای آمریکا و اروپا که کاربران آیفون‌های خود را برای مدت طولانی‌تری استفاده می‌کنند و از آیفون‌های جدید کمتر استقبال می‌کنند.

مورد دوم حضور رقبای اندرویدی است که اکنون از هر زمانی قدرتمندتر شده‌اند. این‌بار آیفون SE 2 اپل با رقیبی به نام پیکسل ۴a مواجه است که تا چند ماه دیگر راهی بازار خواهد شد.

اما مورد آخر مربوط به خود آیفون SE 2 است. این گوشی قرار است با سخت افزاری مشابه آیفون ۱۱، اما با ابعاد و ظاهری مشابه آیفون ۸ تولید شود. بنابراین، دیگر نمی‌توان همچون نسل اول، آن را یک گوشی کامپکت نامید که می‌تواند نظر دوست‌داران گوشی‌های کوچک‌تر را جلب کند.

مشخصات آیفون SE 2

مینگ‌چی کو و برخی تحلیل‌گران دیگر مدعی شده‌اند که نسل دوم آیفون SE ممکن است با نام‌هایی مانند آیفون ۸s یا آیفون ۹ نیز به‌فروش برسد. این دستگاه به جدیدترین چیپست اپل، یعنی A13 Bionic مجهز خواهد شد که پیش‌تر در خانواده آیفون ۱۱ نیز به کار گرفته شد. با توجه به ماهیت خانواده SE، احتمالا این گوشی از حافظه رم ۳ گیگابایتی به همراه ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی (غیر قابل ارتقا) بهره خواهد برد، اگرچه احتمال تولید نسخه ۲۵۶ گیگابایتی نیز چندان دور از ذهن نیست.

طبق پیش‌بینی‌ها و شایعات منتشر شده، سایر مشخصت این گوشی با آیفون ۸ مشابه خواهند بود. در نتیجه، انتظار داریم با یک نمایشگر ۴.۷ اینچی با پنل LCD روبرو شویم که حاشیه‌های اطراف آن بسیار زیاد است و در قسمت پایین آن کلید فیزیکی هوم حضور خواهد داشت. بازگشت کلید هوم احتمالا به معنی بازگشت دوباره فناوری Touch ID به دنیای آیفون خواهد بود و ظاهرا SE 2 از سیستم تشخیص چهره سه‌‌بعدی بی‌نصیب خواهد ماند. گفته می‌شود تولید نمایشگر نسل دوم آیفون SE به شرکت ال‌جی سپرده شده است و کمپانی کره‌ای کار خود را از ماه ژانویه آغاز خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: آیفون SE 2 در سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد؛ چیپست آیفون ۱۱ در کالبد آیفون ۸

اما در قاب پشتی باز هم از همان پوشش شیشه‌ای استفاده خواهد شد که سال‌ها در آیفون‌های اپل حضور داشت ولی این بار محل قرارگیری لوگو اپل کمی پایین‌تر از نمونه مشابه آن در آیفون ۸ خواهد بود تا با نسل جدید آیفون‌ها هم‌خوانی داشته باشد و با مدل‌های قدیمی‌تر اشتباه گرفته نشود.

علاوه بر لوگو، قاب پشتی میزبان دوربین اصلی است که به یک لنز مجهز است، اما هنوز مشخص نیست که این دوربین مشابه دوربین آیفون ۸ است یا آیفون ۱۱.

از سایر مشخصات آیفون SE 2 می‌توان به پشتیبانی این دستگاه از شارژ بی‌سیم و شارژ کابلی سریع ۱۸ واتی اشاره کرد که احتمالا شارژر ویژه آن به صورت جداگانه به‌فروش می‌رسد. همچنین، این گوشی به آخرین نسخه موجود از iOS 13 مجهز خواهد شد.

قیمت و زمان عرضه آیفون SE 2

با توجه به آنچه تا کنون اعلام شده است، پیش‌بینی می‌شود اپل در رویدادی که در ماه مارس برگزار خواهد کرد از آیفون SE 2 نیز رونمایی کند. تاریخ دقیق برگزاری این مراسم هنوز اعلام نشده، اما با توجه به روال سال‌های قبل، می‌توان روز ۲۳ مارس را به عنوان زمان معرفی آیفون مذکور و یک روز بعد را زمان آغاز پیش‌فروش آن در نظر گرفت. تاریخ عرضه رسمی این محصول در بازار نیز روز جمعه، ۲۸ مارس پیش‌بینی شده است. کو معتقد است که نسل دوم آیفون SE با قیمت ۳۹۹ دلار به فروش خواهد رسید.

در رویداد ماه مارس اپل، علاوه بر آیفون SE 2، از نسخه به‌روز شده آیپد پرو به همراه تگ هوشمند اپل به نام AirTags، اپل تی‌وی جدید، نسل بعدی هوم‌پاد و مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی نیز رونمایی خواهند شد.

منبع: Phone Arena

