نگاهی به مشخصات احتمالی گلکسی اس ۱۰ لایت

در سال جاری، سامسونگ ۵ مدل از خانواده گلکسی اس ۱۰ را با عناوین اس ۱۰، اس ۱۰ پلاس، مدل ۵G اس ۱۰ و اس ۱۰ ای عرضه کرده است. حالا طبق شایعات و گزارش‌های مختلف، این شرکت به‌زودی از گوشی گلکسی اس ۱۰ لایت هم رونمایی خواهد کرد. در این مطلب قصد داریم به ویژگی‌های احتمالی این گوشی نگاهی بیندازیم.

البته با وجود پسوند لایت، این یک گوشی ضعیف‌تر نخواهد بود و به‌نظر می‌رسد از جهات مختلف نسبت به S10e گوشی بهتری است. بنابراین، معلوم نیست که سامسونگ قصد دارد این گوشی را برای کدام دسته از کاربران ارائه کند. غیر از اینکه این گوشی حتی از گلکسی S10e ارزان‌تر باشد، به‌نظر می‌رسد اعضای این خانواده نیاز انواع و اقسام کاربران را به خوبی پوشش می‌دهند. S10e مناسب کاربرانی است که نمی‌خواهند مبلغ هنگفتی هزینه کنند، اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس هم مناسب کاربران علاقمند به پرچم‌داران همه‌فن‌حریف هستند. S10 5G هم برای کاربرانی عرضه شده که به گوشی‌های ورای پرچم‌دار علاقه دارند. اگر گلکسی اس ۱۰ لایت بین S10e و S10 قرار بگیرد، این موضوع می‌تواند فروش دو گوشی مذکور را تحت تاثیر قرار دهد.

در ابتدا، سایت SamMobile خبر مربوط به عرضه اس ۱۰ لایت را منتشر کرد و از آن زمان به‌لطف انتشار گزارش‌های مختلف، در مورد جزییات این گوشی با قاطعیت بیشتری می‌توانیم صحبت کنیم. در ادامه به‌صوت مختصر و مفید ویژگی‌های احتمالی گلکسی اس ۱۰ لایت را می‌توانید مرور کنید.

شماره مدل SM-G770F نمایشگر ۶.۷ اینچ و رزولوشن فول‌ اچ‌دی پلاس تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ حافظه رم ۸ گیگابایت حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت قابل افزایش باتری ۴۳۷۰ میلی‌آمپر ساعت دوربین پنل پشتی:

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی

اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی

تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی

پنل جلویی:

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی سیستم‌عامل اندروید ۱۰ رنگ‌ها سفید، سیاه،آبی

اگر فکر می‌کنید این مشخصه‌ها تکراری هستند، باید بگوییم حق با شما است و این ویژگی‌ها دقیقا مشابه گوشی گلکسی A91 هستند که قرار است به‌زودی در هند عرضه شود. با توجه به این موضوع، به‌نظر می‌رسد گلکسی A91 ابتدا در چند کشور روانه‌ی فروشگاه‌ها می‌شود و سپس سامسونگ گوشی مذکور را به‌عنوان گلکسی اس ۱۰ لایت در دیگر کشورها روانه‌ی بازار خواهد کرد. برای ایالات متحده آمریکا که سری S محبوبیت بسیار بیشتری نسبت به سری A دارند، چنین رویکردی منطقی به نظر می‌رسد.

شما در مورد این گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا به‌نظر شما گلکسی اس ۱۰ لایت می‌تواند توجه افراد زیادی را جلب کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

