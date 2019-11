وان پلاس در ماه گذشته از گوشی وان پلاس ۷T پرو مک‌‌لارن ادیشن (OnePlus 7T Pro McLaren Edition) رونمایی کرد و اوایل روز گذشته آن را در کشور چین و بازارهای جهانی برای فروش در دسترس قرار داد. نکته بسیار جالبی که شرکت وان پلاس در شبکه اجتماعی weibo هم به اشاره داشت این بود که این گوشی در کشور چین آنقدر طرفدار پیدا کرده که تمام دستگاه‌ها تنها در عرض یک دقیقه به فروش رفت.

وان پلاس ۷T پرو مک‌لارن ادیشن به خاطر طراحی خاص و رنگ‌های زیبا و مجللی که در آن به کار رفته و همچنین به دلیل مجهز به ۸/۱۲ گیگ رم، کمی از نسخه معمولی وان پلاس ۷T پرو گران تر است. اما در موارد دیگر، این دو گوشی تقریبا با یکدیگر برابری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹

پرچم‌دار جدید وان‌پلاس به صفحه‌نمایش ۶/۶۷ اینچی AMOLED با رزولوشن ۳۱۲۰ × ۱۴۴۰ پیکسل و رفرش ریت ۹۰ هرتز مجهز شده است. این گوشی به جدیدترین و قدرتمندترین چیپست کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز است که اوایل امسال معرفی شد. از دیگر قابلیت‌های مهم این گوشی، می‌توان به شارژر ۳۰ واتی اشاره کرد که همراه با محصول عرضه خواهد شد.

در پنل پشتی وان پلاس ۷T پرو مک‌لارن ادیشن سه دوربین تعبیه شده است که دوربین اصلی از حسگر ۴۸ مگاپیکسلی IMX586 با سایز دریچه دیافراگم f/1.6 بهره می‌برد. دوربین فوق عریض سنسوری به بزرگی ۱۶ مگاپیکسل دارد و دوربین سوم نیز یک لنز تله‌فوتو است که از سایز دریچه دیافراگم f/2.4 و حسگر ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

در حال حاضر تمامی نسخه‌های قابل خرید وان پلاس ۷T پرو مک‌لارن ادیشن از طریق وب‌سایت آمازون در کشور هند به فروش رفته‌اند. همچنین نسخه ۵G این گوشی نیز در کشور آمریکا در دسترس قرار دارد و فروش آن در برخی از کشور‌های اروپایی طی سه روز آینده آغاز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: چرا گوشی‌های پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه دیگر سروصدای زیادی ایجاد نمی‌کنند؟

منبع: gsmarena

The post تمام گوشی‌های وان پلاس ۷T پرو مک‌لارن ادیشن کمتر از یک دقیقه به فروش رفت! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala