در جریان کنفرانس امروز شیائومی، این شرکت از گوشی میان‌رده و البته با کیفیت خود تحت عنوان شیائومی ردمی نوت ۸T رونمایی کرد.

در حالی که بسیاری از کاربران منتظر رونمایی از گوشی می نوت ۱۰ بودند، شیائومی از فرصت استفاده کرد و گوشی میان‌رده خود را با نام ردمی نوت ۸T معرفی کرد. این گوشی تا حدود زیادی شبیه به ردمی نوت ۸ است. با این تفاوت که از NFC و شارژر سریع ۱۸ واتی درون جعبه بهره می‌برد.

نمایشگر این گوشی ۶.۳ اینچ بوده و از کیفیت +FHD برخوردار است. درون این نمایشگر دوربین سلفی قرار گرفته که به صورت قطره‌ای طراحی شده و سنسوری به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل دارد.

در بخش پشتی گوشی نیز مطابق انتظار از ۴ دوربین استفاده شده که دوربین اصلی از یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی با اندازه دریچه دیافراگم F/1.6 بهره می‌برد. این دوربین همچنین با یک دوربین ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با اندازه دریچه دیافراگم F/2.2، یک دوربین ماکرو برای بزرگ‌نمایی با سایز ۲ مگاپیکسل و یک دوربین ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق میدان همراه است.

در بخش سخت‌افزار، شاهد استفاده از پردازنده اسنپدراگون ۶۶۵ هستیم که با ۳/۴ گیگابایت رم و حافظه‌ داخلی ۱۲۸/۶۴/۳۲ گیگابایت همراه خواهد بود. کاربران در صورت تمایل می‌توانند این مقدار را با افزودن یک کارت حافظه نیز افزایش دهند.

در بخش باتری، ردمی نوت ۸T کاملا امیدوارکننده ظاهر شده و گوشی میان‌رده خود را با یک باتری حجیم ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده که به همراه یک شارژر ۱۸ واتی سریع درون جعبه، وظیفه شارژدهی این گوشی را بر عهده دارد.

ردمی نوت ۸T در رنگ‌های آبی، سفید و مشکی و با قیمت استثنائی ۱۹۹ یورو برای مدل ۴/۶۴ گیگابایتی برای فروش در دسترس قرار خواهد گرفت که طبق برنامه‌های شیائومی، قرار است دو روز آینده در اسپانیا و ایتالیا، هفته آینده در فرانسه و ۹ روز دیگر در آلمان عرضه شود.

این گوشی به مرور زمان در مدل ۳/۳۲ گیگابایتی با قیمت ۱۷۹ یورو و مدل ۴/۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۲۴۹ یورو نیز به بازار عرضه خواهد شد و می‌تواند انتخاب خوبی برای کاربرانی باشد که در خرید گوشی میان‌رده، با کیفیت و اقتصادی، به دنبال یک محصول مناسب می‌گردند.

در ادامه می‌توانید تصاویر مربوط به این محصول را تماشا کنید.







