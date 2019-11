چرا افراد زیادی از شرکت اپل نفرت دارند؟

با توجه به این تیتر، به خوبی می‌دانید که قرار است در مورد چه موضوعی صحبت کنیم و به همین خاطر بهتر است سر اصل مطلب برویم. اپل یک شرکت بسیار تفرقه‌انگیز محسوب می‌شود. میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان طرفدار پروپاقرص این کمپانی هستند ولی از طرف دیگر با میلیون‌ها نفر سروکار داریم که از این شرکت نفرت دارند. در مقالات، ویدیوها و پست‌های شبکه‌های اجتماعی مربوط به این شرکت، معمولا می‌توانید این اختلاف عقیده را مشاهده کنید. در این مطلب قرار است به موضوع تنفر افراد از شرکت اپل بپردازیم ولی در ابتدا بهتر است یک مساله بنیادی را مطرح کنیم.

آیا اپل واقعا یک برند منفور است؟

در یک مقاله علمی پژوهشی که اخیرا منتشر شده، با ۵۰۰ نفر از افراد در مورد احساس آن‌ها نسبت به برندها نظرسنجی شده است. در این پژوهش از سوی پاسخ‌دهندگان نام بیش از ۱۵۰ برند مختلف مطرح شده که حدود ۵۰ درصد آمار نفرت مربوط به ۳۰ برند موجود در بین ارزشمندترین برندهای دنیا بوده است. در این بین، اپل با داشتن ۱۲ درصد و وال‌مارت با داشتن ۹ درصد، در رتبه‌ی نخست و دوم برندهای منفور قرار گرفته‌اند. نویسندگان این پژوهش در نهایت به این موضوع اشاره کرده‌اند که ارزشمندترین برندهای جهان نسبت به همتاهای کمتر ارزشمند خود مورد تنفر بیشتری قرار می‌گیرند.

شرکت والمارت که به سوءاستفاده از کارکنان و پرداخت حقوق اندک شهرت دارد، در رتبه دوم برندهای منفور قرار گرفته و این موضوع حجم عظیم نفرت نسبت به اپل را نشان می‌دهد.

چرا اپل هدف این حجم از نفرت قرار دارد؟

زیرا مردم معمولا از افراد در صدر انزجار دارند

اول از همه باید به این موضوع اشاره کنیم که ارزشمندترین برندها معمولا بیشترین نفرت را دریافت می‌کنند. دلیل این موضوع می‌تواند این باشد که آن‌ها با حرص و طمع شرکت‌ها، رویکردهای سؤال‌برانگیز و موارد دیگری مرتبط هستند. تا زمانی که یک نهاد در راس یک نمودار قرار گرفته باشد، بسیاری از افراد صرفا به دلیل اینکه نهاد مذکور چنین جایگاهی را دارد، از آن نفرت خواهند داشت. تیم‌هایی که در ورزش‌های مشخصی حرف اول را می‌زنند یا ورزشکارانی که برای چند سال متوالی مدال طلا را دریافت می‌کنند، تا حدی با این موضوع روبرو می‌شوند.

اپل هم طی چندین سال گذشته موفق شده در صدر نمودارهای زیادی قرار بگیرد که این موضوع نه‌تنها طرفداران پروپاقرص زیادی را برای این شرکت پدید آورده (که در ادامه به آن می‌پردازیم) بلکه در این بین شاهد شمار زیادی از متنفران پرشور هم هستیم. این افراد برای تنفر خود می‌توانند دلایل زیادی را مطرح کنند که در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

زیرا اپل در تیم مقابل قرار دارد

افراد به‌طور عجیبی به کالاها وابسته می‌شوند. این موضوع در مورد تکنولوژی و به‌خصوص گوشی‌های هوشمند بیشتر حس می‌شود. گوشی‌های هوشمند آن‌قدر به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی افراد بدل شده‌اند که اگر کسی به مدل گوشی فرد دیگری توهین کند، معمولا این یک توهین شخصی در نظر گرفته می‌شود.

در زمینه‌ی گوشی‌ها، دو تیم اصلی وجود دارد: اپل (یا iOS) و اندروید. اگرچه در تیم اندروید بازیگران متعددی مانند سامسونگ، وان‌پلاس، شیائومی و دیگران حضور دارند، ولی اپل به‌عنوان یک دشمن مشترک به‌عنوان عاملی برای اتحاد این شرکت‌ها انجام وظیفه می‌کند. این کمپانی‌ها با بهره‌گیری از حقایق یا حتی توهین‌های مختلف، وارد این نبرد می‌شوند. در این بین، افراد زیادی حاضر هستند ساعت‌های متمادی در مورد برتری برند موردنظر خود نسبت به اپل بحث کنند.

زیرا اپل مظهر مصرف‌گرایی است

اگرچه بازار سهام وضعیت متغیری دارد، ولی در کل این شرکت اگر در صدر جدول ارزشمندترین برندها قرار نداشته باشد، عمدتا فاصله چندان زیادی با رقبای خود ندارد و این یعنی کمپانی مذکور در نظام سرمایه‌داری یک برنده محسوب می‌شود. و این موفقیت فقط با فروش میلیون‌ها محصول به دست نیامده بلکه اپل این فلسفه را منتقل می‌کند که محصولات این شرکت افراد را به انسان‌های بهتری تبدیل می‌کند. به همین خاطر در مراسم معرفی محصولات این شرکت، عباراتی مانند «ابزار عالی به افراد بدهید و آن‌ها با این موارد کارهای فوق‌العاده‌ای انجام خواهند داد» شنیده می‌شود. اگرچه چنین عبارتی یک دروغ نیست، ولی همه‌ی ما می‌دانیم که کاربران معمولی آیفون و مک‌بوک با این گجت‌ها کارهای شگفت‌انگیزی را انجام نمی‌دهند. اما اپل به لطف بهره‌گیری از ابزارهای بازاریابی موفق شده هاله‌ای مقدس را برای محصولات خود ایجاد کند.

در این میان، افرادی که جذب این هاله نمی‌شوند، چنین رویکردی در عوض آن‌ها را از محصولات اپل رویگردان می‌کند. برای چنین افرادی، هزینه کردن چند صد یا هزاران دلار برای خرید محصولاتی که نمونه‌های بهتر از آن با قیمت‌های پایین‌تری وجود دارد، غیرقابل قبول و در کل اقدامی نادرست است. هیچ برندی نباید به یک بت بدل شود زیرا هر شرکتی فقط به دنبال دریافت سود بیشتر است. حالا که صحبت از بت ساختن شدن، باید به دلیل دیگر تنفر افراد از اپل اشاره کنیم.

به دلیل وجود طرفداران متعصب اپل

وفاداری طرفداران اپل نسبت به این برند معمولا به سطوح فرقه‌های مذهبی می‌رسد و به همین خاطر چنین طرفدارانی از انواع محصولات اپل-فارغ از کیفیت آن‌ها-تعریف و تمجید می‌کنند. حتی اگر نسبت به اپل نظر خاصی نداشته باشید، برخورد با طرفدارانی که می‌خواهند کیفیت بالای محصولات این شرکت را به شما ثابت کنند، باعث می‌شود که نسبت به این برند نظر منفی پیدا کنید. چنین افرادی طوری با اشتیاق زیاد از کیفیت بالای محصولات اپل صحبت می‌کنند که گویی بخشی از سود این شرکت به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

زیرا این افراد بخشی از جامعه هدف اپل نیستند

شرکت اپل به دلیل محدود کردن کاربران خود، معمولا مورد انتقاد زیادی قرار می‌گیرد. در این زمینه می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد که اپل تصمیم گرفته دست کاربران را برای انجام کارهای مختلف ببندد. چنین رویکردی منجر به عصبانیت برخی کاربران حرفه‌ای می‌شود زیرا اپل طوری با آن‌ها برخورد می‌کند که انگار نمی‌دانند چه می‌کنند. در جامعه هدف اپل انواع و اقسام کاربران حضور دارند ولی اکثریت آن‌ها نه‌تنها کاربران حرفه‌ای نیستند، بلکه علاقه‌ای هم به کسب دانش بیشتر مربوط به این حوزه ندارند. چنین کاربرانی، به دنبال گجت‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها راحت باشد و در چند مورد کلیدی عملکرد قابل توجهی داشته باشند. در این میان، چنین دلیلی برای تنفر از اپل چندان منطقی نیست زیرا این شرکت به‌دنبال رفع نیازهای کاربران موردنظر خود است و اگر شما جزو این دسته از افراد نیستید، پس چرا باید از این شرکت عصبانی شوید؟

به دلیل رویکردهای سؤال‌برانگیز اپل‌

بخشی از نفرتی که روانه‌ی اپل می‌شود، مربوط به رویکردهای این شرکت است که با ادعای مدیران آن در مورد توجه به نیازهای کاربر همخوانی ندارد. قرار دادن شارژرهای قدیمی به شما یادآوری می‌کنند که باید شارژرهای سریع را جداگانه بخرید؛ حافظه پایین برای مدل پایه بدین معناست که برای بهره‌گیری از حافظه داخلی بیشتر چاره‌ای جز خرید مدل بسیار گران‌تر ندارید و مبارزه با تعمیرکاران مستقل گجت‌های اپل و دیگر موارد فقط در راستای افزایش سود این شرکت هستند و در این بین نیازهای کاربران چندان محلی از اعراب ندارد.

چنین دلایلی برای تنفر از اپل کاملا منطقی هستند و طی سال‌های گذشته کاربران متعددی تصمیم گرفته‌اند از این اکوسیستم بسته مهاجرت کنند. در نهایت حقیقت امر این است که در این بین نیت مدیران اپل اهمیتی ندارد و در نهایت این یک شرکت سهامی عام است که مدیران ارشد آن در هر فصل در گزارش مالی خود باید خبر مثبتی به سرمایه‌گذاران ارائه بدهند وگرنه به دردسر می‌افتند. حالا که صحبت از پول شد، باید به دلیل نهایی تنفر از اپل بپردازیم.

زیرا محصولات این شرکت مقرون به صرفه نیستند

محصولات اپل گران‌قیمت هستند و چنین چیزی کاملا عمدی است. در مراسم معرفی از محصولات این شرکت، هیچ‌وقت لغت «کم‌بها» (Cheap) گفته نمی‌شود و فقط شاید لغت «ارزان‌تر» (less expensive) به گوش می‌رسد. این برند محصولات گران‌قیمت ارائه می‌دهد و از همان ابتدا می‌خواهد کاربران از این موضوع خبردار شوند. البته همه‌ی افراد قادر یا مایل به پرداخت چنین مبالغ هنگفتی نیستند و طبیعتا این رویکرد به نفرت ختم می‌شود زیرا شرکت سدی ایجاد کرده که مانع ورود برخی از افراد به این «باغ محصور» می‌شود. در توصیف محصولات اپل، تا حد زیادی عبارت «بیش از حد گران» مورد استفاده قرار می‌گیرد. آیا اپل می‌تواند قیمت آن‌ها را کاهش دهد؟ احتمالا بله. ولی مدل کسب‌وکار اپل از سال‌ها قبل طوری بوده که همواره حاشیه سود بسیار بالایی را در ازای فروش محصولات خود در نظر می‌گیرد. در همین حین، در حال حاضر این شرکت سومین سازنده گوشی‌های هوشمند در جهان است و آمار فروش محصولات اپل نشان می‌دهد که میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان مشکلی با سیاست قیمت‌گذاری اپل ندارند.

در این مطلب تلاش کردیم فقط به توضیح برخی از دلایل منفور بودن اپل بپردازیم. در این زمینه می‌توان به دلایل بسیار بیشتری اشاره کرد و احتمالا در این زمینه موارد دیگری را شنیده‌اید. آیا شما هم از جمله مخالفان شرکت اپل هستید؟ در این صورت در بخش کامنت‌ها دلایل خود را برای این احساس با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Phone Arena

The post چرا افراد زیادی از شرکت اپل نفرت دارند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala